Экскурсии в Бишкеке

читать дальше уменьшить про сами локации, но и про культуру страны. Удовлетворял все наши пожелания (зайти за сувенирами, попробовать кымыз и тд), при этом без спешки на основном маршруте. В общем, мы не только впечатлились красотами и местной кухней, но и отдохнули. Огромное спасибо за экскурсию!

Гид Юрий показал нам даже больше мест, чем было прописано в программе, и во всех максимально интересно рассказывал не только