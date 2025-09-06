Экскурсии в Бишкеке

Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСекреты Бишкека
Почувствовать ритм города, открыть тайные уголки, услышать истории и провести обряд древних кыргызов
Начало: На площади Ала-Тоо
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от €46 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборИз Бишкека в горы: Ала-Арча, Чункурчак, Небесный мост и этно-обед
Провести день среди гор, хвойных лесов и панорам Тянь-Шаня
Начало: В вашем отеле в Бишкеке
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€73 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
Пройти по нетронутым тропам среди потрясающих горных пейзажей
Начало: По месту вашего проживания в Бишкеке
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от €115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
Начало: Бишкек
10 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная симфония Кыргызстана
Центр отдыха «Архар», ущелье Чункурчак, Небесный мост и Аламединское ущелье - из Бишкека
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
Погулять среди марсианских пейзажей и полюбоваться одним из самых глубоких озёр мира
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €282 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:30
Завтра в 21:00
от €627 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Бишкека - в Аламединское ущелье
Погрузитесь в мир горной природы, насладитесь тишиной и красотой Аламединского ущелья, взирая на живописные склоны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €95 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:30
от €63 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Из Бишкека - к истокам: каньоны, древняя башня и озеро Иссык-Куль
От древних городов к дикой природе и бескрайним озёрным просторам (всё включено)
Начало: В вашем отеле в Бишкеке
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45, в среду в 08:30
10 авг в 08:45
11 авг в 08:45
€80 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
Природные заповедники, леса, ущелья, термальные источники и этнокомплексы за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от €215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
Тянь-Шанские горы, реки, водопады и термальные источники на авто-пешеходной экскурсии
26 авг в 07:00
27 авг в 07:00
от €223 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
Откройте для себя красоту Киргизии в путешествии из Бишкека к Иссык-Кулю. Плавание на шатрах, горячие источники и древние петроглифы ждут вас
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Исследуйте богатую историю Бишкека и познакомьтесь с культурой Кыргызстана в увлекательной экскурсии
Начало: У памятника Бишкек Баатыру
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
от €75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек как столица стрит-арта
Узнайте, как стрит-арт отражает жизнь Бишкека и Кыргызстана. Прогулка по главным улицам города с интересными историями и живыми картинами
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
Погулять по горным склонам и оценить удивительные пейзажи Кыргызстана
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €95 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
Познакомьтесь с архитектурными стилями Бишкека, от конструктивизма до эклектики. Узнайте, как история города отражается в его зданиях и улицах
Начало: На главной площади
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
от €65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Национальный парк «Ала-Арча»: приключение в горах близ Бишкека
Погрузитесь в мир горных пейзажей и культурных открытий в Ала-Арче. Насладитесь видами и вкусами Кыргызстана
Начало: По вашему адресу в Бишкеке
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из аэропорта - сразу в горы (а потом в отель)
Встреча в аэропорту, впечатляющий маршрут через горы Тянь-Шаня и комфортное завершение дня в вашем отеле в Бишкеке
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
от €190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бишкека - на Тянь-Шань
Сбежать в горы на один день, чтобы подзарядиться от самой природы
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €223 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
Почувствовать себя кочевником в седле среди гор и водопадов
Завтра в 11:30
10 авг в 08:30
от €182 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от €245 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
Путешествие на южный берег Иссык-Куль и каньон Сказка. Насладитесь природой, пейзажами и комфортом. Заберём вас от отеля в Бишкеке
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Бишкек оживает ночью: от рюмочных до крафтовых баров, с наливками и закусками. Почувствуйте атмосферу мегаполиса
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 20:00
10 авг в 20:00
от €105 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта Бишкека - сразу в горы Тянь-Шаня
Поездка из Манаса с прогулкой в ущелье Ала-Арча и трансфером в отель
Начало: В аэропорту Манас
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от €164 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - уникальное место в Кыргызстане. Здесь на высоте 3891 метров можно увидеть тундровую долину, окружённую горами. Пейзажи завораживают
10 авг в 09:30
11 авг в 07:00
от €365 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кыргызстана, посетив знаменитые места вокруг Иссык-Куля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €727 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Исследовать уникальные природные чудеса и культурные достопримечательности Кыргызстана
Начало: В Бишкеке
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
от €340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
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Суусамырская долина из Бишкека
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха во время экскурсии в Суусамырскую долину. Вас ждут незабываемые виды и приключения
Начало: У Вашего отеля
Завтра в 08:00
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Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
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На территории города Бишкек располагается большое число архитектурных памятников советской эпохи. Помимо этого имеются здесь и свои знаменательные места. Также он отличается наличием скверов и парков, разбросанных по всей территории населенного пункта. А вот в окрестностях имеется много живописных мест и горных маршрутов северного Тянь-Шаня, при чем всё это является лишь небольшой частью того, что можно посмотреть при посещении столь замечательного города
В Бишкеке находится большое количество рукотворных и природных достопримечательностей, которые стоит стоит посетит самостоятельно, или же, что будет лучше, заказать экскурсию. Причем заказать экскурсию с прекрасным гидом можно прямо на нашем сайте. Но выбирайте экскурсию по цене и отзывам, чтобы знакомство с этой азиатской столицей прошло для вас идеально
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 7 авг 2025
Очень понравилась выбранная экскурсия!
До нее очень подробно все рассказала менеджер Тамара, очень детально, помогала с любыми вопросами! Брала экскурсию для
До нее очень подробно все рассказала менеджер Тамара, очень детально, помогала с любыми вопросами! Брала экскурсию для
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В
Дата посещения: 19 авг 2025
Ездили с гидом Юрием на однодневную экскурсию, посетили парк Ала-Арча и несколько горных ущелий. Нам все очень понравилось, день был очень насыщенный, мы узнали много интересного, Юрий отличный гид, рекомендуем эту экскурсию всем!
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О
Дата посещения: 28 июл 2025
Отличный день проведенный в Кыргызстане. Юрий топ.Всем рекомендую,лучше гида не найдете.
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О
Огромная благодарность нашему гиду Юрию, который с большой любовью и знанием дела открыл нам сердце Ала-Арчи. Маршрут был выстроен просто
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D
Гид Юрий показал нам даже больше мест, чем было прописано в программе, и во всех максимально интересно рассказывал не только
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А
Сергей - отличный организатор и опытный походник!
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А
Баустан был очень позитивным и приятным экскурсоводом, всем рекомендую!
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А
Прекрасный тур, отличная команда организаторов. Самые высшие оценки и организаторам, и гидам (Виталию, Александру). Обязательно буду рекомендовать: знания, клиенториентированность, деликатность, профессионализм
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т
Экскурсия с Сергеем была очень приятной, он хороший рассказчик и водитель. было жаль так быстро возвращаться назад. Рекомендую уезжать в Ала-Арчу на подольше!
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Отличная прогулка в горах. Забрали, вернули, завезли поесть. Все кратко рассказали о маршруте, ответили на все вопросы.
Это не совсем прям
Это не совсем прям
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Всего 1606 отзывов в Бишкеке
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Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку
Самые популярные экскурсии в Бишкеке
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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в августе 2026
Сейчас в Бишкеке можно забронировать 144 экскурсии от 30 до 1800 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1606 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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