Все экскурсии в Бишкеке
1 экскурсия в Бишкеке, 1 отзыв, цены от €70 до €70. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Бишкеке много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Киргизии как можно лучше
Салам, Бишкек!
Осмотреть знаковые места столицы Киргизии и услышать о ключевых событиях в жизни страны
На экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями нашего города. Мы пройдем по площадям и Дубовому парку, посетим дом-музей Фрунзе и художественную галерею, полюбуемся памятниками дореволюционной и советской архитектуры. Вы узнаете о жизни Бишкека в периоды Кокандского ханства, Российской Империи, СССР и, наконец, Независимого Кыргызстана.