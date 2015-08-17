Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур

Загадочный юг Кыргызстана

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Мы рады предложить вам незабываемый тур на 7 дней по прекрасному югу Кыргызстана! За 7 дней вы познакомитесь с культурой и традициями местных жителей, великолепными горными пейзажами и озерами, попробуете настоящую киргизскую кухню и ощутите дух приключений!
Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур
Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур
Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур
Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур
Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур
Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур
Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур
Ближайшие даты:
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Перевал Тоо-Ашуу
  • Суусамырская долина
  • Перевал Алабель
  • Ущелье Чычкан
  • Скалы из розового мрамора
  • Большая река Нарын в горах Тянь-Шаня
  • Заповедник Сары-Челек
  • Ущелье Афлатун
  • Заповедник Арсланбоб
  • Гора Сулейман-Тоо
  • Город Джалал-Абад
  • Озеро Сон-Куль
  • Перевал Молдо-Ашуу
  • Высокогорное озеро Орто-Токой
  • Башня Бурана и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Мы рады предложить вам незабываемый тур на 7 дней по прекрасному югу Кыргызстана! За 7 дней вы познакомитесь с культурой и традициями местных жителей, великолепными горными пейзажами и озерами, попробуете настоящую киргизскую кухню и ощутите дух приключений!
Чистейшие озера, бурлящие реки, заповедные леса и фантастические горы. Вы увидите все это и даже больше — помимо природных мест мы исследуем быт и культуру местных жителей, попробуем традиционную восточную кухню и познакомимся с обычаями кочевых народов. Нас ждёт увлекательное путешествие по двум горным системам Тянь-Шаня и Памиро-Алая, подъем на высоту более 3500 м, древние города и петроглифы. А ещё пересечем пять крупных перевалов!

Мы увидим:

  • перевал Тоо-Ашуу,
  • Суусамырская долина,
  • перевал Алабель,
  • ущелье Чычкан,
  • скалы из розового мрамора,
  • большая река Нарын в горах Тянь-Шаня,
  • заповедник Сары-Челек,
  • ущелье Афлатун,
  • заповедник Арсланбоб,
  • гора Сулейман-Тоо,
  • город Джалал-Абад,
  • озеро Сон-Куль,
  • перевал Молдо-Ашуу,
  • высокогорное озеро Орто-Токой,
  • башня Бурана и многое другое.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • транспорт по маршруту,
  • услуги гида-водителя,
  • проживание во время путешествия,
  • все завтраки за исключением первого дня.
  • ужины и обеды в гостевых домах и кемпах по маршруту (кроме обедов и ужинов во время которых мы останавливаемся в кафе),
  • конные прогулки по программе,
  • экскурсия на моторной лодке в заповеднике Сары-Челек,
  • входные билеты в музеи и термальные источники.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обеды и ужины в кафе,
  • дорога из вашего города до Бишкека и обратно,
  • личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт по маршруту
  • Услуги гида-водителя
  • Проживание во время путешествия
  • Все завтраки за исключением первого дня
  • Ужины и обеды в гостевых домах и кемпах по маршруту (кроме обедов и ужинов во время которых мы останавливаемся в кафе)
  • Конные прогулки по программе
  • Экскурсия на моторной лодке в заповеднике Сары-Челек
  • Входные билеты в музеи и термальные источники
Что не входит
  • Обеды и ужины в кафе
  • Дорога из вашего города до Бишкека и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Бишкек, адрес вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Многодневные туры
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