Что вас ждет

Мы рады предложить вам незабываемый тур на 7 дней по прекрасному югу Кыргызстана! За 7 дней вы познакомитесь с культурой и традициями местных жителей, великолепными горными пейзажами и озерами, попробуете настоящую киргизскую кухню и ощутите дух приключений!

Чистейшие озера, бурлящие реки, заповедные леса и фантастические горы. Вы увидите все это и даже больше — помимо природных мест мы исследуем быт и культуру местных жителей, попробуем традиционную восточную кухню и познакомимся с обычаями кочевых народов. Нас ждёт увлекательное путешествие по двум горным системам Тянь-Шаня и Памиро-Алая, подъем на высоту более 3500 м, древние города и петроглифы. А ещё пересечем пять крупных перевалов!

Мы увидим:

перевал Тоо-Ашуу,

Суусамырская долина,

перевал Алабель,

ущелье Чычкан,

скалы из розового мрамора,

большая река Нарын в горах Тянь-Шаня,

заповедник Сары-Челек,

ущелье Афлатун,

заповедник Арсланбоб,

гора Сулейман-Тоо,

город Джалал-Абад,

озеро Сон-Куль,

перевал Молдо-Ашуу,

высокогорное озеро Орто-Токой,

башня Бурана и многое другое.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

транспорт по маршруту,

услуги гида-водителя,

проживание во время путешествия,

все завтраки за исключением первого дня.

ужины и обеды в гостевых домах и кемпах по маршруту (кроме обедов и ужинов во время которых мы останавливаемся в кафе),

конные прогулки по программе,

экскурсия на моторной лодке в заповеднике Сары-Челек,

входные билеты в музеи и термальные источники.

Туристы оплачивают самостоятельно: