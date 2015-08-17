Загадочный юг Кыргызстана
Мы рады предложить вам незабываемый тур на 7 дней по прекрасному югу Кыргызстана! За 7 дней вы познакомитесь с культурой и традициями местных жителей, великолепными горными пейзажами и озерами, попробуете настоящую киргизскую кухню и ощутите дух приключений!
Ближайшие даты:
3
мая
мая
4
мая
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мая
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6
мая
мая
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мая
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8
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Тоо-Ашуу
- Суусамырская долина
- Перевал Алабель
- Ущелье Чычкан
- Скалы из розового мрамора
- Большая река Нарын в горах Тянь-Шаня
- Заповедник Сары-Челек
- Ущелье Афлатун
- Заповедник Арсланбоб
- Гора Сулейман-Тоо
- Город Джалал-Абад
- Озеро Сон-Куль
- Перевал Молдо-Ашуу
- Высокогорное озеро Орто-Токой
- Башня Бурана и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Мы рады предложить вам незабываемый тур на 7 дней по прекрасному югу Кыргызстана! За 7 дней вы познакомитесь с культурой и традициями местных жителей, великолепными горными пейзажами и озерами, попробуете настоящую киргизскую кухню и ощутите дух приключений!
Чистейшие озера, бурлящие реки, заповедные леса и фантастические горы. Вы увидите все это и даже больше — помимо природных мест мы исследуем быт и культуру местных жителей, попробуем традиционную восточную кухню и познакомимся с обычаями кочевых народов. Нас ждёт увлекательное путешествие по двум горным системам Тянь-Шаня и Памиро-Алая, подъем на высоту более 3500 м, древние города и петроглифы. А ещё пересечем пять крупных перевалов!
Мы увидим:
- перевал Тоо-Ашуу,
- Суусамырская долина,
- перевал Алабель,
- ущелье Чычкан,
- скалы из розового мрамора,
- большая река Нарын в горах Тянь-Шаня,
- заповедник Сары-Челек,
- ущелье Афлатун,
- заповедник Арсланбоб,
- гора Сулейман-Тоо,
- город Джалал-Абад,
- озеро Сон-Куль,
- перевал Молдо-Ашуу,
- высокогорное озеро Орто-Токой,
- башня Бурана и многое другое.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- транспорт по маршруту,
- услуги гида-водителя,
- проживание во время путешествия,
- все завтраки за исключением первого дня.
- ужины и обеды в гостевых домах и кемпах по маршруту (кроме обедов и ужинов во время которых мы останавливаемся в кафе),
- конные прогулки по программе,
- экскурсия на моторной лодке в заповеднике Сары-Челек,
- входные билеты в музеи и термальные источники.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- обеды и ужины в кафе,
- дорога из вашего города до Бишкека и обратно,
- личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт по маршруту
- Услуги гида-водителя
- Проживание во время путешествия
- Все завтраки за исключением первого дня
- Ужины и обеды в гостевых домах и кемпах по маршруту (кроме обедов и ужинов во время которых мы останавливаемся в кафе)
- Конные прогулки по программе
- Экскурсия на моторной лодке в заповеднике Сары-Челек
- Входные билеты в музеи и термальные источники
- Что не входит
- Обеды и ужины в кафе
- Дорога из вашего города до Бишкека и обратно
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Бишкек, адрес вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Многодневные туры
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