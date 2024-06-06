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🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Из Бишкека в природу: Ала-Арча и мост Sky Bridge Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge € 175 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Путешествие в сердце Кыргызстана: культура и история Бишкека Исследуйте богатую историю Бишкека и познакомьтесь с культурой Кыргызстана в увлекательной экскурсии Начало: У памятника Бишкек Баатыру € 75 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 5 отзывов Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля: культура и природа Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кыргызстана, посетив знаменитые места вокруг Иссык-Куля € 670 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Уникальное путешествие из Бишкека в ущелье Чункурчак с зиплайном и этнокомплексом Вас ждет незабываемое приключение в ущелье Чункурчак: прогулка по небесному мосту, зиплайн и знакомство с культурой Кыргызстана Начало: у вашего отеля € 175 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Небесный мост в ущелье Чункурчак: экскурсия с гидом Покорите высоты Бишкека с экскурсией на Небесный мост в ущелье Чункурчак и запечатлейте незабываемые моменты Начало: По договоренности от $ 160 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 3 отзыва История Бишкека через стрит-арт: уникальное путешествие в мир искусства Откройте для себя мир стрит-арта Бишкека, где каждый рисунок рассказывает свою уникальную историю и вдохновляет на размышления Начало: Главная площадь Ала-Тоо, у флаг-штока Расписание: Каждый день $ 75 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Великолепные каньоны Сулуу-Терек и Конорчек: путешествие за один день Погрузитесь в мир красно-желтых скал и лабиринтов уникальных каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, открывая красоту Киргизии Начало: Бишкек по договоренности $ 254 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6.5 часов 2 отзыва Башня Бурана и Кегетинское ущелье: путешествие в историю и природу Погрузитесь в историю Баласагуна и красоты Кегетинского ущелья в комфортной индивидуальной экскурсии Начало: По доворенности $ 195 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Прогулка по каньону Конорчек: индивидуальный тур с гидом Погрузитесь в атмосферу древних скал каньона Конорчек, где каждый шаг раскрывает новые виды Начало: По договоренности $ 205 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Ущелье Туюк и Башня Бурана: Путешествие в прошлое и природу Кыргызстана Исследуйте древний Баласагун и живописное Ущелье Туюк, где история сочетается с неповторимой природой Начало: Бишкек, адрес обговаривается дополнительно Расписание: По договоренности $ 210 за всё до 4 чел.