Главное в окрестностях Иссык-Куля: индивидуальный автотур с лёгкими треккингами

Полюбоваться ущельем Джеты-Огуз, побывать в долине сусликов и заглянуть на дикие пляжи озера
За 2 дня вы исследуете самые живописные места Иссык-Куля. Путешествие начнётся с купания в Солёном озере и прогулки по каньону Ак-Сай. Затем вы окажетесь на скалистом пляже с прозрачной водой
и устроите пикник на берегу.

Продолжением маршрута станет каньон Сказка с его причудливыми песчано-глиняными формами и водопады ущелья Барскаун. Вечером вас будет ждать ночлег в юртах ущелья Джеты-Огуз.

Увидите скалы Разбитое сердце и Семь быков, побываете у водопада Девичья коса и познакомитесь с архитектурой Каракола, где сможете попробовать дунганское блюдо ашлям-фу. Искупаемся в горячих источниках и прогуляемся по Семёновскому ущелью.

Завершением тура станет Григорьевское ущелье, где вы при желании попробуете блюда кыргызской кухни, покатаетесь на лошадях и пройдётесь вдоль горной реки, прежде чем вернуться в Чолпон-Ату.

Описание тура

Организационные детали

Для поездки рекомендуется взять удобную обувь для прогулок по ущельям и каньонам, купальные принадлежности, головной убор от солнца и лёгкую верхнюю одежду на вечер.

Программа тура по дням

1 день

Солёное озеро, каньон Сказка и Барскаунские водопады

Выезд из Чолпон-Аты запланирован на 6:00 утра, чтобы успеть увидеть все места программы. По пути мы заберём участников из гостевых домов и отелей. Первая остановка — город Балыкчи, где в магазине купим продукты для пикника. После этого отправимся к Солёному озеру.

Приедем рано, когда ещё нет людей. Здесь будет возможность искупаться, покрыть тело целебной грязью, а затем снова освежиться в воде. Дальше маршрут пройдёт по берегу озера, по устьям высохших рек и каньону Ак-Сай. При желании можно остановиться на диких пляжах Иссык-Куля и искупаться.

Следующая остановка — скалистый пляж, где вода отличается необычайной прозрачностью — видимость достигает около 30 метров. Это место часто выбирают для подводной охоты. Мы искупаемся, позагораем и устроим пикник. После обеда отправимся в каньон Сказка.

Каньон известен своими песчано-глинистыми горами, которые благодаря ветрам и дождям приобрели формы, напоминающие животных и сказочных персонажей. Прогулявшись по извилистым тропам, мы продолжим путь в ущелье Барскаун.

Здесь увидим знаменитые водопады — Чаша Манаса, Слёзы Барса и самый большой водопад на побережье.

К вечеру приедем в ущелье Джеты-Огуз, где нас ждёт ночлег в юртах (за доплату). Вечером будет возможность попробовать блюда национальной кыргызской кухни и ближе познакомиться с традициями местных жителей.

2 день

Джеты-Огуз, Каракол и ущелья

После завтрака отправимся глубже в ущелье Джеты-Огуз. Здесь расположены скалы Разбитое сердце и Семь быков, а также живописный водопад Девичья коса.

Затем дорога приведёт нас в Каракол. Мы посетим храм Святой Троицы и дунганскую мечеть, построенную без единого гвоздя. Здесь же попробуем дунганское блюдо ашлям-фу, которое особенно ценится именно в Караколе (за доплату).

Далее, примерно через час пути от города, нас ждут горячие источники Чон-Орукту. В нескольких каменных бассейнах можно будет попеременно окунаться в воду разной температуры — от холодной до очень горячей (за доплату).

После купания мы отправимся в Семёновское ущелье, где увидим долину сусликов и жайлоо, на котором проходили Всемирные игры кочевников. Через перевал маршрут выведет нас в Григорьевское ущелье.

Там мы остановимся в юрте, чтобы отведать блюда кыргызской кухни: чёрный куурдак, жареную форель, чай с травами из самовара, горный мёд и варенье (за доплату). Здесь можно будет отдохнуть, покататься на лошадях (за доплату), сфотографироваться с беркутами и орлами.

Затем нас ждёт пешая прогулка по ущелью. Дорога будет идти вниз по склону, что сделает маршрут лёгким и приятным. При необходимости можно воспользоваться сопровождающим транспортом.

Вечером вернёмся в Чолпон-Ату.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Оплата за въезды в ущелья
Что не входит в цену
  • Переезд до Чолпон-Аты и обартно
  • Проживание в юрте с ужином и завтраком - 2000 сом за человека
  • Обед во 2-й день - 700-1000 сом за человека
  • Катание на лошадях - 300-400 сом за 10 минут
  • Посещение горячих источников Чон-Орукту - 250-300 сом за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чолпон-Ата/Каракол, 6:00
Завершение: Чолпон-Ата, около 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Чолпон-Ате
Провёл экскурсии для 491 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов уже более 15 лет занимается организацией экскурсий на Иссык-Куле. Мы любим горы и с радостью делимся своей любовью с гостями.

