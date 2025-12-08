Описание тура
Организационные детали
Для поездки рекомендуется взять удобную обувь для прогулок по ущельям и каньонам, купальные принадлежности, головной убор от солнца и лёгкую верхнюю одежду на вечер.
Программа тура по дням
Солёное озеро, каньон Сказка и Барскаунские водопады
Выезд из Чолпон-Аты запланирован на 6:00 утра, чтобы успеть увидеть все места программы. По пути мы заберём участников из гостевых домов и отелей. Первая остановка — город Балыкчи, где в магазине купим продукты для пикника. После этого отправимся к Солёному озеру.
Приедем рано, когда ещё нет людей. Здесь будет возможность искупаться, покрыть тело целебной грязью, а затем снова освежиться в воде. Дальше маршрут пройдёт по берегу озера, по устьям высохших рек и каньону Ак-Сай. При желании можно остановиться на диких пляжах Иссык-Куля и искупаться.
Следующая остановка — скалистый пляж, где вода отличается необычайной прозрачностью — видимость достигает около 30 метров. Это место часто выбирают для подводной охоты. Мы искупаемся, позагораем и устроим пикник. После обеда отправимся в каньон Сказка.
Каньон известен своими песчано-глинистыми горами, которые благодаря ветрам и дождям приобрели формы, напоминающие животных и сказочных персонажей. Прогулявшись по извилистым тропам, мы продолжим путь в ущелье Барскаун.
Здесь увидим знаменитые водопады — Чаша Манаса, Слёзы Барса и самый большой водопад на побережье.
К вечеру приедем в ущелье Джеты-Огуз, где нас ждёт ночлег в юртах (за доплату). Вечером будет возможность попробовать блюда национальной кыргызской кухни и ближе познакомиться с традициями местных жителей.
Джеты-Огуз, Каракол и ущелья
После завтрака отправимся глубже в ущелье Джеты-Огуз. Здесь расположены скалы Разбитое сердце и Семь быков, а также живописный водопад Девичья коса.
Затем дорога приведёт нас в Каракол. Мы посетим храм Святой Троицы и дунганскую мечеть, построенную без единого гвоздя. Здесь же попробуем дунганское блюдо ашлям-фу, которое особенно ценится именно в Караколе (за доплату).
Далее, примерно через час пути от города, нас ждут горячие источники Чон-Орукту. В нескольких каменных бассейнах можно будет попеременно окунаться в воду разной температуры — от холодной до очень горячей (за доплату).
После купания мы отправимся в Семёновское ущелье, где увидим долину сусликов и жайлоо, на котором проходили Всемирные игры кочевников. Через перевал маршрут выведет нас в Григорьевское ущелье.
Там мы остановимся в юрте, чтобы отведать блюда кыргызской кухни: чёрный куурдак, жареную форель, чай с травами из самовара, горный мёд и варенье (за доплату). Здесь можно будет отдохнуть, покататься на лошадях (за доплату), сфотографироваться с беркутами и орлами.
Затем нас ждёт пешая прогулка по ущелью. Дорога будет идти вниз по склону, что сделает маршрут лёгким и приятным. При необходимости можно воспользоваться сопровождающим транспортом.
Вечером вернёмся в Чолпон-Ату.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Оплата за въезды в ущелья
Что не входит в цену
- Переезд до Чолпон-Аты и обартно
- Проживание в юрте с ужином и завтраком - 2000 сом за человека
- Обед во 2-й день - 700-1000 сом за человека
- Катание на лошадях - 300-400 сом за 10 минут
- Посещение горячих источников Чон-Орукту - 250-300 сом за человека