Выезд из Чолпон-Аты запланирован на 6:00 утра, чтобы успеть увидеть все места программы. По пути мы заберём участников из гостевых домов и отелей. Первая остановка — город Балыкчи, где в магазине купим продукты для пикника. После этого отправимся к Солёному озеру.

Приедем рано, когда ещё нет людей. Здесь будет возможность искупаться, покрыть тело целебной грязью, а затем снова освежиться в воде. Дальше маршрут пройдёт по берегу озера, по устьям высохших рек и каньону Ак-Сай. При желании можно остановиться на диких пляжах Иссык-Куля и искупаться.

Следующая остановка — скалистый пляж, где вода отличается необычайной прозрачностью — видимость достигает около 30 метров. Это место часто выбирают для подводной охоты. Мы искупаемся, позагораем и устроим пикник. После обеда отправимся в каньон Сказка.

Каньон известен своими песчано-глинистыми горами, которые благодаря ветрам и дождям приобрели формы, напоминающие животных и сказочных персонажей. Прогулявшись по извилистым тропам, мы продолжим путь в ущелье Барскаун.

Здесь увидим знаменитые водопады — Чаша Манаса, Слёзы Барса и самый большой водопад на побережье.

К вечеру приедем в ущелье Джеты-Огуз, где нас ждёт ночлег в юртах (за доплату). Вечером будет возможность попробовать блюда национальной кыргызской кухни и ближе познакомиться с традициями местных жителей.