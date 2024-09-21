Нас ждет увлекательное путешествие к жемчужине Киргизии — озеру Иссык-Куль.
За два дня вы сможете сполна оценить здешнюю природу: побываете в живописных ущельях, позагораете на скалистом пляже и увидите горные водопады, а еще посетите каньон «Сказка» с его невероятными марсианскими пейзажами.
За два дня вы сможете сполна оценить здешнюю природу: побываете в живописных ущельях, позагораете на скалистом пляже и увидите горные водопады, а еще посетите каньон «Сказка» с его невероятными марсианскими пейзажами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Что вас ждет
На внедорожниках мы отправимся к озеру Иссык-Куль. Первая наша остановка будет в каньоне «Сказка» — одном из красивейших мест Иссык-Куля. После мы посетим скалистый пляж. Вода здесь кристально чистая, прозрачность воды около 30 метров, что часто привлекает в эти места любителей подводной охоты. Мы искупаемся, позагораем и устроим пикник. Следующая наша остановка — в Барскоонском ущелье. Мы посетим знаменитые Барскоонские водопады, а также поднимемся на перевал, проедем 38 серпантинов и покорим высоту 4200 метров над уровнем моря. Ближе к вечеру приедем к месту ночлега в ущелье «Джеты-Огуз». Во второй день, после завтрака, мы отправляемся в глубь Джеты-Огузского ущелья, где посетим знаменитый водопад «Девичья коса». Ближе к обеду заедем в город Каракол и посетим музей Н. М. Пржевальского. Затем сделаем остановки в Ананьевском, Семёновском и Григорьевском ущельях.
Важно знать:
Рекомендации по снаряжению: спортивный костюм, ветровка, кроссовки или кеды на нескользкой подошве, головной убор, солнцезащитные очки, спальные принадлежности, крем от загара, рюкзачок, фотоаппарат или видеокамера.
по вторникам в 6:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон «Сказка»
- Барскоонское ущелье
- Барскоонские водопады
- Джеты-Огузское ущелье
- Водопад «Девичья коса»
- Музей Н.М. Пржевальского
- Ананьевское, Семёновское и Григорьевское ущелья
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Дополнительные расходы по желанию отдыхающих: катание на лошадях, фото с животными, входные билеты (если таковые будут на маршруте)
Место начала и завершения?
Г. Чолпон Ата, ваш отель или гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам в 6:00
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.