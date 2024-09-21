Что вас ждет

На внедорожниках мы отправимся к озеру Иссык-Куль. Первая наша остановка будет в каньоне «Сказка» — одном из красивейших мест Иссык-Куля. После мы посетим скалистый пляж. Вода здесь кристально чистая, прозрачность воды около 30 метров, что часто привлекает в эти места любителей подводной охоты. Мы искупаемся, позагораем и устроим пикник. Следующая наша остановка — в Барскоонском ущелье. Мы посетим знаменитые Барскоонские водопады, а также поднимемся на перевал, проедем 38 серпантинов и покорим высоту 4200 метров над уровнем моря. Ближе к вечеру приедем к месту ночлега в ущелье «Джеты-Огуз». Во второй день, после завтрака, мы отправляемся в глубь Джеты-Огузского ущелья, где посетим знаменитый водопад «Девичья коса». Ближе к обеду заедем в город Каракол и посетим музей Н. М. Пржевальского. Затем сделаем остановки в Ананьевском, Семёновском и Григорьевском ущельях.

Важно знать:

Рекомендации по снаряжению: спортивный костюм, ветровка, кроссовки или кеды на нескользкой подошве, головной убор, солнцезащитные очки, спальные принадлежности, крем от загара, рюкзачок, фотоаппарат или видеокамера.