Описание тура
Добро пожаловать в мой авторский тур по Кыргызстану — страну, где природа остаётся первозданной, а традиции кочевников живут в сердце каждого человека. Это не просто путешествие, а прикосновение к живой культуре, где каждое мгновение наполнено смыслом, вкусом и вдохновением.
Программа тура по дням
Сердце Кыргызстана - Бишкек
Прилёт в Бишкек. Рекомендую посмотреть рейс Уральские Авиалинии время прилета 07:35
08:30 Водитель встречает вас и на комфортабельном трансфер везет в отель тура.
09:30 Заселение в отель, оставляем багаж и идем пить кофе. При отеле есть кофейня, гдн можно позавтракать и выпить кофе, примерно 300 сом.
10:30 Обзорная экскурсия по Бишкеку.
Площадь Ала-Тоо — сердце Бишкека, где мы увидим;
Памятник Манасу: Величественная конная статуя героя киргизского эпоса, символизирующая независимость.
Государственный флаг: Высокий флагшток с караулом, где часто проходят церемонии смены караула.
Памятник Чингизу Айтматову: Увековечивает память великого писателя.
Фонтаны: Популярное место отдыха, особенно в вечернее время.
Дубовый парк и бульвар Эркиндик: Находятся в пешей доступности, предлагают тенистые аллеи, скульптуры под открытым небом и кафе.
13:00 обед во время прогулки отправляемся в кутьтовое — место, где готовят настоящий, ароматный плов в огромных казанах по традиционному рецепту. Нас ждёт сытный обед в колоритной атмосфере: горячий плов из казана, свежие салаты и чай.
Центральная мечеть воплощение величия и благородства, открытая в 2018 года, эта мечеть стала не только символом веры, но и важным культурным и архитектурным достоянием не только для Кыргызстана, но и для всей Центральной Азии.
15:30 16:00 Возвращение в отель. Отдых.
18:00 По маршруту нашего тура нас ждёт особенный вечер — ужин в ресторане национальной кухни Кыргызстана.
21:00 Возвращение в отель и свободное время
Легенды Шёлкового пути и Каньон Сказка
07:00 Сегодня ранний подъём
07:30 Наше утро начинается с завтрака в отеле.
После завтрака в 08:00 выезд из отеля с вещами.
08:30 забираем других на площади участников тура.
Первая остановка — Башня Бурана, древний минарет Xl века, оставшийся от города Баласагун — важного пункта на Великом Шёлковом пути.
13:00 обед в городе Балыкчи, а затем посещение традиционного беркут-шоу: вы увидите, как охотники передают древнее искусство ловли добычи с орлами.
Следом — национальная фотосессия в эксклюзивной юрте, украшенной войлоком и коврами ручной работы.
Во второй половине дня — прогулка по Каньону Сказка, где красные скалы и песчаные башни напоминают древние замки и мифических существ. Здесь каждый поворот открывает новые оттенки охры и терракоты.
18:00 К вечеру — ужин и ночёвка в юртовом лагере у озера Иссык-Куль.
Ночь под звёздами, у костра, под звуки ветра и лёгких волн озера.
По следам Манаса и тайнам гор
08:00 После завтрака вы отправитесь в горное ущелье Борскон — место, где шумят ели и журчат чистейшие ручьи.
Здесь можно покормить диких белок и увидеть живописный водопад Брызги шампанского — потоки воды, падающие с высоты и искрящиеся на солнце.
По пути вы увидите Чашу Манаса — природное углубление в скале, окружённое легендами.
13:00 Обед
После обеда — переезд в Жеты-Огуз, знаменитое ущелье Семь Быков, где красные скалы выстроились, словно застывшие животные.
Конная прогулка к водопаду Девичьи слёзы — одно из самых красивых мест Иссык-Куля.
18:30 Вечером — ужин в этно-ресторане и заселение в отель в Караколе.
Зов гор и дыхание свободы
07:30 Завтрак и выезд в 08:30.
Путешествие в Григорьевское ущелье — одно из самых живописных мест северного берега Иссык-Куля.
Здесь горы покрыты хвойными лесами, а вдоль дороги текут прозрачные ручьи. Фотосессия и перевал.
Далее — знакомство с горной жизнью: яки, бараны, пастухи, зелёные альпийские луга и бескрайние просторы.
13:00 Обед в Чолпан Ата. После обеда водная прогулка по озеру Иссык-Куль на катере.
Бирюзовая гладь, лёгкий ветер, белые чайки, которых можно кормить прямо с борта.
Это символическое прощание с озером — жемчужиной Кыргызстана.
Свободное время.
18:00 Перед ужином — остановка у горячего источника, где можно искупаться в термальной воде.
Вечером — ужин и ночёвка в отеле у Иссык-Куля.
Озеро тысячи отражений - Иссык-Куль
07:30 Завтрак
После завтрака (08:30) — выезжаем в Бишкек, на обед сегодня у нас свежая форель.
Далее едем на традиционный мастер-класс -по традиционному ткачеству из шерсти мериноса. В кыргызской культуры живёт особенное ремесло — изготовление войлока. Это не просто мастер-класс, это погружение в традиции, которые передаются из поколения в поколение. Здесь живут самые лучшие мастерицы этого региона.
13:00 обед
17:00 18:00 Прибытие в Бишкек, заселение в отель, свободное время.
19:00 Вечером — прощальный ужин в ресторане с национальным колоритом.
Ночь в Бишкеке.
Прощание с Востоком - аромат Ошского базара
Завтрак 07:30
08:30 После завтрака — посещение рынка Ош, старейшего и самого колоритного в Бишкеке.
Здесь вы сможете купить специи, сухофрукты, мёд, халву, изделия из войлока и кожи, — всё, что напоминает о гостеприимном Кыргызстане.
13:00 Обед
Трансфер в аэропор в 15:00.
Вылет домой с чувством вдохновения и восторга от увиденного.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта / в аэропорт в соответствии с датами тура
- Отели / юртовые лагеря
- Обеды 6 дней
- Завтраки в отелях 5 дней
- Комфортабельный трансфер на протяжении всего маршрута
- Входные билеты по программе
- Фотосессия в национальной одежде
- Демонстрация беркутиной охоты
- Традиционный мастер-класс по ткачеству из шерсти мериноса
- Конная прогулка по живописным местам
- Круиз на корабле по озеру Иссык-Куль
- Посещение термальных источников
- Сопровождение русскоязычного с гида по программе тура
Что не входит в цену
- Авиаперелеты
- Ужины по программе тура (один ужин примерно 800-1200 сом)
- Одноместное размещение (доплата 18000 рублей)
О чём нужно знать до поездки
На связи с нами
За неделю до поездки, мы пришлем вам ссылку на вашу группу в Whatsapp. Вы сможете заранее со всеми познакомиться, ознакомиться со всеми инструкциями, задать интересующие вас вопросы гиду.
Деньги
Национальная валюта Кыргызстана - сом. Поменять деньги можно будет в аэропорту, в обменных городских пунктах, банках. Поменять можно рубли, доллары, евро.
Карты Мир работают в Кыргызстане, можно снять сомы в банкоматах. Также работают переводы с карты российской на кыргызскую.
Сим-карты
Если вам нужны местная сим-карта с мобильным интернетом, то можно будет купить в аэропорту или в городе. В продаже сим-карты сотовых операторов: Beeline, Megacom и О!
Тарифы от 120 сом - уточняйте стоимость перед покупкой и что входит в пакет (безлимитный тариф примерно 220 сом на неделю; обратите внимание, что делиться трафиком нельзя). В горах сеть не ловит, но во всех населенных пунктах - связь хорошая.
Подготовка к туру
Наше путешествие не требует специальной физической подготовки. Маршрут продуманный, спокойный, доступный большинству людей. В случае если кто-то не хочет длительной прогулки, мы всегда предлагаем опции.
Что взять с собой?
Паспорт (внутренний Рф или загран); детям - свидетельство с обязательным штампом в
Уфмс о гражданстве
Теплую одежду (толстовку + куртку-непродувайку)
Удобную обувь (кроссовки или трекинговая обувь + сандалии для душа и пляжа)
Рюкзачок для небольших прогулок в горах
Головной убор
Солнцезащитные очки
Солнцезащитный крем
Средства личной гигиены
Личную аптечку со своими препаратами, если вы принимаете какие-либо на постоянной основе (аптечка первой помощи в автобусе есть)
Купальный костюм
Спрей от комаров
Зарядное устройство для телефонов, фотоаппарат
Пляжное полотенце
Встреча
Встречаемся в первый день тура в аэропорту Манас, Бишкек в 15:30.
Гид будет встречать вас с табличкой в центре зала прилёта.
Затем - групповой трансфер в гостиницу Бишкека, заселение.
Важно! Если ваш рейс прибывает раньше или позже назначенного времени, вас встретит водитель в зале прилета и отвезет в отель на машине.
Важно заранее сообщить время прилета и номер рейса!
Вылет
В последний день тура групповой трансфер из гостиницы Бишкека в аэропорт Манас в 13:00.
Если ваш рейс вылетает раньше или позже (не подходит время общего трансфера), то в аэропорт вам нужно добраться самостоятельно. Время в пути от отеля до аэропорта Манас - 40 минут.
Индивидуальные трансферы мы можем вам организовать. Стоимость будет зависеть от количества человек и расстояния. Уточняйте при бронировании тура у менеджера.
Время
Обратите внимание, что разница местного времени с московским +3 часа.
Транспорт
На протяжении всей программы мы будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе.
Часть маршрута будет проходить по горным дорогам и дорогам без твёрдого покрытия.
Размещение
В городах Бишкек, Каракол и Чолпон-Ата проживание в гостиницах (4 ночи). Размещение в двухместных номерах, с удобствами в номере. Есть Wi-Fi.
1 ночь - двухместное размещение в юрточном лагере на берегу Иссык-Куля, с удобствами в юртах.
1 ночь - двухместное размещение в горном глэмпинге, с удобствами в домиках.
За одноместное размещение в номере предусмотрена доплата.
Внимание! По вашему желанию мы можем поселить вас с другим участником нашей группы такого же пола. Обязательно напишите нам об этом. Мы стараемся помочь и объединить наших гостей, но гарантировать не можем, что на ваши даты у кого-то будет такой же запрос.
Погода
Погода в горах переменчива. Среднесуточная температура в Бишкеке летние месяцы: +25 С.
На Иссык-Куле более прохладно, чем в городе.
Средняя температура +20 С. Ночи бывают холодными: температура +10.+15 C.
Средняя температура воды в озере Иссык-куль:
+15… +18 C.
Июль - самый жаркий месяц. Температура может достигать +35… +37 С. В окрестностях озера
Иссык-Куль- около +30 C.
В сентябре в Бишкеке обычно +20… +25 C, в других локациях на маршруте - около +15… +20 С.
Конная прогулка
Прогулка на лошадях - абсолютно безопасна.
Лошади спокойные, рядом идет конюх. При желании могут подсадить сзади мальчика, чтобы он контролировал лошадь.
Питание
В программе предусмотрено следующее питание:
все дни завтраки и обеды
Ужины — за свой счёт. В кафе и ресторанах Киргизии стоимость одного ужина в среднем составляет 600-700 сом.
Чаевые
Не обязательны, но желательны: кафе и рестораны — 510%, отели, гиды — по желанию
Фото и видео
Не фотографируйте людей без разрешения, особенно женщин и пожилых.
Пожелания к путешественнику
Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
В случае плохой погоды, организатор может изменить программу тура и локации.
Обращайте внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршруту не рекомендуется.
Маршрут сопровождает опытный гид. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) гид группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и просьбы гида.
Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
Имеются противопоказания по горячим термальным источникам.
На термальных источниках можно взять полотенце в аренду
Большинство населения — мусульмане: уважайте религиозные чувства, громкое поведение у мечетей нежелательно, женщинам при посещении нужно покрыть голову платком.
Кыргызстан очень трепетно относится к природе: не мусорьте, не ломайте растения, не пугайте животных
Главное правило: уважение к людям, традициям и природе — и Кыргызстан ответит вам теплом, щедростью и настоящими эмоциями.