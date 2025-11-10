На связи с нами

За неделю до поездки, мы пришлем вам ссылку на вашу группу в Whatsapp. Вы сможете заранее со всеми познакомиться, ознакомиться со всеми инструкциями, задать интересующие вас вопросы гиду.

Деньги

Национальная валюта Кыргызстана - сом. Поменять деньги можно будет в аэропорту, в обменных городских пунктах, банках. Поменять можно рубли, доллары, евро.

Карты Мир работают в Кыргызстане, можно снять сомы в банкоматах. Также работают переводы с карты российской на кыргызскую.

Сим-карты

Если вам нужны местная сим-карта с мобильным интернетом, то можно будет купить в аэропорту или в городе. В продаже сим-карты сотовых операторов: Beeline, Megacom и О!

Тарифы от 120 сом - уточняйте стоимость перед покупкой и что входит в пакет (безлимитный тариф примерно 220 сом на неделю; обратите внимание, что делиться трафиком нельзя). В горах сеть не ловит, но во всех населенных пунктах - связь хорошая.

Подготовка к туру

Наше путешествие не требует специальной физической подготовки. Маршрут продуманный, спокойный, доступный большинству людей. В случае если кто-то не хочет длительной прогулки, мы всегда предлагаем опции.

Что взять с собой?

Паспорт (внутренний Рф или загран); детям - свидетельство с обязательным штампом в

Уфмс о гражданстве

Теплую одежду (толстовку + куртку-непродувайку)

Удобную обувь (кроссовки или трекинговая обувь + сандалии для душа и пляжа)

Рюкзачок для небольших прогулок в горах

Головной убор

Солнцезащитные очки

Солнцезащитный крем

Средства личной гигиены

Личную аптечку со своими препаратами, если вы принимаете какие-либо на постоянной основе (аптечка первой помощи в автобусе есть)

Купальный костюм

Спрей от комаров

Зарядное устройство для телефонов, фотоаппарат

Пляжное полотенце

Встреча

Встречаемся в первый день тура в аэропорту Манас, Бишкек в 15:30.

Гид будет встречать вас с табличкой в центре зала прилёта.

Затем - групповой трансфер в гостиницу Бишкека, заселение.

Важно! Если ваш рейс прибывает раньше или позже назначенного времени, вас встретит водитель в зале прилета и отвезет в отель на машине.

Важно заранее сообщить время прилета и номер рейса!

Вылет

В последний день тура групповой трансфер из гостиницы Бишкека в аэропорт Манас в 13:00.

Если ваш рейс вылетает раньше или позже (не подходит время общего трансфера), то в аэропорт вам нужно добраться самостоятельно. Время в пути от отеля до аэропорта Манас - 40 минут.

Индивидуальные трансферы мы можем вам организовать. Стоимость будет зависеть от количества человек и расстояния. Уточняйте при бронировании тура у менеджера.

Время

Обратите внимание, что разница местного времени с московским +3 часа.

Транспорт

На протяжении всей программы мы будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе.

Часть маршрута будет проходить по горным дорогам и дорогам без твёрдого покрытия.

Размещение

В городах Бишкек, Каракол и Чолпон-Ата проживание в гостиницах (4 ночи). Размещение в двухместных номерах, с удобствами в номере. Есть Wi-Fi.

1 ночь - двухместное размещение в юрточном лагере на берегу Иссык-Куля, с удобствами в юртах.

1 ночь - двухместное размещение в горном глэмпинге, с удобствами в домиках.

За одноместное размещение в номере предусмотрена доплата.

Внимание! По вашему желанию мы можем поселить вас с другим участником нашей группы такого же пола. Обязательно напишите нам об этом. Мы стараемся помочь и объединить наших гостей, но гарантировать не можем, что на ваши даты у кого-то будет такой же запрос.

Погода

Погода в горах переменчива. Среднесуточная температура в Бишкеке летние месяцы: +25 С.

На Иссык-Куле более прохладно, чем в городе.

Средняя температура +20 С. Ночи бывают холодными: температура +10.+15 C.

Средняя температура воды в озере Иссык-куль:

+15… +18 C.

Июль - самый жаркий месяц. Температура может достигать +35… +37 С. В окрестностях озера

Иссык-Куль- около +30 C.

В сентябре в Бишкеке обычно +20… +25 C, в других локациях на маршруте - около +15… +20 С.

Конная прогулка

Прогулка на лошадях - абсолютно безопасна.

Лошади спокойные, рядом идет конюх. При желании могут подсадить сзади мальчика, чтобы он контролировал лошадь.

Питание

В программе предусмотрено следующее питание:

все дни завтраки и обеды

Ужины — за свой счёт. В кафе и ресторанах Киргизии стоимость одного ужина в среднем составляет 600-700 сом.

Чаевые

Не обязательны, но желательны: кафе и рестораны — 510%, отели, гиды — по желанию

Фото и видео

Не фотографируйте людей без разрешения, особенно женщин и пожилых.