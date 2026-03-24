2 день

Чолпон-Ата - Семеновское ущелье - Каракол

После завтрака в отеле мы отправимся в увлекательное путешествие по северному побережью Иссык-Куля. Этот день подарит вам незабываемые пейзажи, впечатляющие природные ландшафты и яркие знакомства с культурой кочевников. Сегодня нас ждут два самых известных ущелья региона — Семеновское и Григорьевское, традиционные джайлоо киргизских пастухов, обед в юрте, дегустация местного меда и отдых в горячих источниках.

Утром мы отправимся в одно из самых живописных мест северного побережья Иссык-Куля — Семеновское ущелье, знаменитое густыми хвойными лесами, горными реками и величественными вершинами. Здесь, среди зеленых склонов и суровых скал, особенно остро ощущается красота нетронутой природы. Затем мы продолжим путь в Григорьевское ущелье — еще одно природное сокровище региона. Оно славится своими широкими долинами, панорамными видами и удивительной атмосферой спокойствия. На каждом повороте здесь открываются новые пейзажи, словно созданные для фотографий. По мере подъема в горы высота будет постепенно увеличиваться, и в одной из точек маршрута мы достигнем отметки около 2300 метров над уровнем моря. Именно здесь раскинулись традиционные джайлоо — высокогорные летние пастбища, где и сегодня пастухи живут в юртах, разводят скот и сохраняют вековой уклад кочевой жизни. На фоне ярко-зеленых лугов вы увидите белоснежные юрты и пасущихся киргизских лошадей — по-настоящему живую картину древних традиций.

После прогулки по высокогорным пастбищам нас ждет обед в традиционной киргизской юрте. Вы попробуете блюда национальной кухни: бешбармак, свежие лепешки и ароматный киргизский чай. Это будет не просто обед, а возможность почувствовать настоящее киргизское гостеприимство, пообщаться с местными жителями и прикоснуться к культуре кочевников. После обеда мы продолжим путь и сделаем остановку у местных пасечников. Здесь вы сможете попробовать натуральный мед, собранный в экологически чистых районах Иссык-Куля. Благодаря богатой горной флоре и чистому воздуху местный мед отличается особым вкусом и ароматом. При желании его можно будет приобрести в качестве вкусного и полезного сувенира. Затем вас ждет заслуженный отдых в горячих источниках на берегу озера. Здесь расположены четыре открытых бассейна с разной температурой воды. В окружении гор и лесов вы сможете расслабиться, восстановить силы и насладиться целебной минеральной водой, известной своими оздоровительными свойствами. После насыщенного дня это будет особенно приятный момент отдыха.

После отдыха в горячих источниках мы продолжим путь в Каракол — один из главных культурных и исторических центров региона. Прибытие в город ожидается примерно к 18:0019:00, когда вечернее солнце будет мягко освещать горные вершины и улицы города. Размещение в отеле.

