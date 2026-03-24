Описание тура
Путешествие в Кыргызстан — это история про масштаб, который сложно передать словами. Бесконечные долины, горные перевалы, озера с прозрачной водой и дороги, уходящие за горизонт. Здесь меняется не только картинка за окном, но и внутреннее состояние — постепенно отпускает суета, и появляется редкое ощущение спокойствия. Джип-тур — лучший способ увидеть эту страну по-настоящему. Он позволяет добраться туда, куда не ведут обычные маршруты, остановиться в местах без толп туристов и почувствовать живую, настоящую природу. При этом путешествие остается комфортным: продуманный маршрут, надежный транспорт и опытные гиды позволяют не думать о бытовых деталях. Это формат для тех, кто хочет не просто посмотреть страну, а прожить её — через дорогу, пространство и смену впечатлений каждый день.
Программа тура по дням
Бишкек - Иссык-Куль
Встреча группы у отеля в центре Бишкека, знакомство, рассадка по машинам, отправление по маршруту. Первой остановкой сегодня станет живописное ущелье Иссык-Ата, расположенное недалеко от Бишкека. Это место славится своими горными пейзажами, хвойными лесами и чистейшим воздухом. Здесь вы сможете прогуляться, насладиться природой и сделать первые атмосферные фотографии. Далее нас ждет приятная гастрономическая остановка — форелевое хозяйство, где вы пообедаете свежеприготовленной рыбой в окружении природы. После обеда продолжение пути к озеру Иссык-Куль. Дорога (260 км) пройдет через живописные долины и перевалы с остановками в самых интересных местах.
Одной из ключевых точек станет Башня Бурана — исторический памятник X века, расположенный на Великом Шёлковом пути. Когда-то здесь находился древний город Баласагун. Вы сможете подняться к башне, узнать об истории региона и прогуляться по уникальному саду камней, где собраны древние артефакты.
К вечеру мы прибудем в город Чолпон-Ата, расположенный на северном берегу Иссык-Куля. В это время вас ждет одно из самых красивых зрелищ — закат на озере: вода окрашивается в золотые и пурпурные оттенки, а горные хребты создают по-настоящему магическую атмосферу. Заселение в отель и отдых. По желанию — ужин в отеле или в одном из уютных местных ресторанов.
Чолпон-Ата - Семеновское ущелье - Каракол
После завтрака в отеле мы отправимся в увлекательное путешествие по северному побережью Иссык-Куля. Этот день подарит вам незабываемые пейзажи, впечатляющие природные ландшафты и яркие знакомства с культурой кочевников. Сегодня нас ждут два самых известных ущелья региона — Семеновское и Григорьевское, традиционные джайлоо киргизских пастухов, обед в юрте, дегустация местного меда и отдых в горячих источниках.
Утром мы отправимся в одно из самых живописных мест северного побережья Иссык-Куля — Семеновское ущелье, знаменитое густыми хвойными лесами, горными реками и величественными вершинами. Здесь, среди зеленых склонов и суровых скал, особенно остро ощущается красота нетронутой природы. Затем мы продолжим путь в Григорьевское ущелье — еще одно природное сокровище региона. Оно славится своими широкими долинами, панорамными видами и удивительной атмосферой спокойствия. На каждом повороте здесь открываются новые пейзажи, словно созданные для фотографий. По мере подъема в горы высота будет постепенно увеличиваться, и в одной из точек маршрута мы достигнем отметки около 2300 метров над уровнем моря. Именно здесь раскинулись традиционные джайлоо — высокогорные летние пастбища, где и сегодня пастухи живут в юртах, разводят скот и сохраняют вековой уклад кочевой жизни. На фоне ярко-зеленых лугов вы увидите белоснежные юрты и пасущихся киргизских лошадей — по-настоящему живую картину древних традиций.
После прогулки по высокогорным пастбищам нас ждет обед в традиционной киргизской юрте. Вы попробуете блюда национальной кухни: бешбармак, свежие лепешки и ароматный киргизский чай. Это будет не просто обед, а возможность почувствовать настоящее киргизское гостеприимство, пообщаться с местными жителями и прикоснуться к культуре кочевников. После обеда мы продолжим путь и сделаем остановку у местных пасечников. Здесь вы сможете попробовать натуральный мед, собранный в экологически чистых районах Иссык-Куля. Благодаря богатой горной флоре и чистому воздуху местный мед отличается особым вкусом и ароматом. При желании его можно будет приобрести в качестве вкусного и полезного сувенира. Затем вас ждет заслуженный отдых в горячих источниках на берегу озера. Здесь расположены четыре открытых бассейна с разной температурой воды. В окружении гор и лесов вы сможете расслабиться, восстановить силы и насладиться целебной минеральной водой, известной своими оздоровительными свойствами. После насыщенного дня это будет особенно приятный момент отдыха.
После отдыха в горячих источниках мы продолжим путь в Каракол — один из главных культурных и исторических центров региона. Прибытие в город ожидается примерно к 18:0019:00, когда вечернее солнце будет мягко освещать горные вершины и улицы города. Размещение в отеле.
Каракол - Джети-Огуз - Каракол
После завтрака мы отправимся в одно из самых узнаваемых природных мест Кыргызстана — ущелье Джети-Огуз, расположенное недалеко от Каракола. Это место знаменито своими ярко-красными скалами причудливой формы, самая известная из которых — Семь быков. По прибытии нас ждет прогулка по живописному ущелью у подножия скал. Вы сможете рассмотреть уникальные природные образования вблизи, почувствовать масштаб и мощь древних горных формирований и сделать впечатляющие фотографии. Затем мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открываются захватывающие панорамные виды на ущелье и окружающие горные хребты.
В программе дня:
прогулка по ущелью у подножия скал;
подъём на смотровую площадку;
обед на природе в окружении гор;
трекинг к водопаду Девичьи косы. Пешая часть маршрута займет около 1,5 часа и проходит в комфортном темпе, подходящем для путешественников с базовой физической подготовкой.
После активной части дня мы вернемся в Каракол, где у вас будет время для отдыха.
Каракол - Джууку - Иссык-Куль
После завтрака мы отправимся в одно из самых живописных мест региона — ущелье реки Джууку, расположенное на южном берегу Иссык-Куля. Это место поражает своей первозданной природой, гармонией горных ландшафтов и особой атмосферой уединения. Прогулка вдоль горной реки, среди зеленых долин и величественных склонов Тянь-Шаня. Чистый воздух, шум воды и панорамные виды создают ощущение полного единения с природой и позволяют по-настоящему отдохнуть от городской суеты. Переезд в сторону Иссык-Куля и знакомство с невероятными природными достопримечательностями региона. Размещение в отеле и свободное время для отдыха.
Иссык-Куль - Нарын
Выселение из отеля и начало путешествия в сторону Нарына. По пути вас ждут яркие природные и культурные впечатления. Первой остановкой станет каньон Марс — удивительное место с насыщенными красными и оранжевыми оттенками, причудливыми формами и пейзажами, напоминающими поверхность другой планеты. Затем вас ждет фотосессия с охотниками с беркутами — редкая возможность познакомиться с древней традицией кочевников и сделать эффектные фотографии с величественными хищными птицами. Далее мы отправимся в каньон Сказка, где проведем время до самого заката. Здесь вы сможете прогуляться среди необычных скальных образований, увидеть фантастические формы и насладиться мягким вечерним светом, который особенно красиво подчеркивает цвета и рельеф каньона. После насыщенной программы — переезд в Нарын. Размещение в отеле и отдых.
Кель-Суу - Нарын
Отправление в сторону одного из самых впечатляющих высокогорных озёр Кыргызстана — Кель-Суу. Дорога проходит через удалённые и малонаселённые районы, где природа сохраняет свою первозданную мощь. Прогулка по окрестностям озера. Кель-Суу поражает отвесными скалами, бирюзовой водой и атмосферой полной тишины и уединения. Это одно из самых впечатляющих и труднодоступных мест страны. Во время прогулки у вас будет возможность насладиться захватывающими панорамами, сделать яркие фотографии и почувствовать настоящую силу высокогорной природы. Обед в лагере. Во второй половине дня — возвращение в Нарын. Размещение в отеле и отдых.
Нарын - озеро Сон-Куль
Выселение из отеля и начало путешествия к высокогорному озеру Сон-Куль. Этот день подарит вам одни из самых живописных горных дорог Кыргызстана и захватывающие панорамы. По пути мы проедем по знаменитому серпантину 33 попугая — извилистой горной дороге с множеством эффектных поворотов и впечатляющими видами на долины и хребты. Также мы сделаем остановку у водопада 33 попугая, где можно немного прогуляться, насладиться свежестью горной воды и сделать красивые фотографии. К вечеру мы прибудем к озеру Сон-Куль — одному из самых красивых и атмосферных мест Кыргызстана, расположенному на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Здесь открываются бескрайние просторы, а тишина и чистый воздух создают ощущение полного уединения. Размещение в традиционных киргизских юртах, где вы сможете познакомиться с кочевым укладом жизни и почувствовать настоящее гостеприимство.
Озеро Сон-Куль - Кок-Мойнок - Бишкек
Мы покидаем озеро Сон-Куль и отправляемся в сторону Бишкека. Наш путь пройдет через живописный перевал Калмак-Ашу, откуда открываются впечатляющие виды на горные долины и бескрайние просторы Тянь-Шаня. По дороге нас ждет остановка на обед в уютном придорожном кафе, где вы сможете отдохнуть и попробовать блюда местной кухни. Посещение каньонов Кок-Мойнок, удивительного места с яркими скальными образованиями, узкими ущельями и необычными природными формами. Прогулка по каньонам подарит множество впечатлений и отличные возможности для фотосъёмки. После прогулки мы продолжим путь в Бишкек.
Прибытие в город ориентировочно в 19-20 часов. Окончание программы.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Передвижения по маршруту, включая заброски в горы на автомобиле Toyota Sequoia (по 4 человека в машине)
- Проживание в отелях и юртах
- Питание: завтраки со 2 по 8 день, обед в 1 день
- Рекреационные сборы на охраняемых объектах
- Входные билеты по маршруту
- Оформление погран-пропуска
- Катание по озеру Кель-суу на лодке
- Посещение беркут-шоу
- Работа гидов и водителей
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бишкека и обратно - от 40 000 руб
- Обеды со 2 по 8 день, ужины - от 2000 руб. /день
- Питание в придорожных кафе, по желанию - от 700 руб
- Расходы личного характера (сувениры, алкоголь, дополнительное питание)
- Страховка - от 500 руб
- Такси из и в аэропорт (Яндекс такси) - 800 руб
О чём нужно знать до поездки
Перемещение по маршруту осуществляется на комфортных внедорожниках Toyota или аналогах. Рассадка по четыре туриста в машине.
Визы
Для посещения Киргизии гражданами Рф виза не требуется. Въезд возможен по внутреннему паспорту Рф.