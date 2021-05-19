Всё о Южной Тараве

Полезная информация о Южной Тараве

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Местное время в Южной Тараве
07:3843
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇮 Кирибати
Название городаЮжная Тарава
По-английскиTarawa
Это столицаЮжная Тарава является столицей Кирибати
Население города40 311 чел.
АэропортБаирики TRW
Часовой поясPacific/Tarawa
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Южная Тарава на карте

Южная Тарава фото города
Южная Тарава

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