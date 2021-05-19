Полезная информация о Южной Тараве
Что нужно знать о Южной Тараве: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Баирики, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Южной Тараве
07:3843
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇮 Кирибати
|Название города
|Южная Тарава
|По-английски
|Tarawa
|Это столица
|Южная Тарава является столицей Кирибати
|Население города
|40 311 чел.
|Аэропорт
|Баирики TRW
|Часовой пояс
|Pacific/Tarawa
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря
Где находится Южная Тарава на карте
Южная Тарава