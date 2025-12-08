Откройте мир скального искусства Дачжу в ходе индивидуального тура с русскоязычным гидом.
Вы увидите буддийские, даосские и конфуцианские скульптуры, посетите музей и современный кинотеатр, а также познакомитесь с историей развития пещерного искусства.
Описание экскурсии
Скальный комплекс Бэйшань
Тур начинается с посещения скального комплекса Бэйшань, где представлено более 5000 скульптур, созданных с конца эпохи Тан до периода Южная Сун. Вы увидите рельефы, объединяющие буддийские, конфуцианские и даосские сюжеты, и узнаете об особенностях их создания.
Современные технологии и музей
Программа включает просмотр фильмов в цифровом кинотеатре Дачжу — 4K «Великий Дачжу» и 8K сферический фильм «Скалы Дачжу». Далее вы посетите музей скульптур Дачжу с экспозицией, посвященной развитию пещерного искусства от индийских традиций до китайских интерпретаций.
Комплекс Баодиншань
Завершает тур экскурсия по скальному комплексу Баодиншань, где находятся композиции эпохи Южная Сун: «Шестипутевой круг перерождений», «Тысячерукая Гуаньинь» и «Будда Вайрочана». Эти работы демонстрируют вершину мастерства резчиков по камню. Важная информация:
- При себе необходимо иметь действующий паспорт.
- Рекомендуется удобная обувь для прогулок по территории комплексов.
- Экскурсия проводится с использованием индивидуальных наушников.
- Детские кресла предоставляются по предварительному запросу.
- Музей скульптур закрыт по понедельникам.
08:00 Встреча в центре Чунцина, выезд в Дачжу. 10:00–11:00 Северные скалы: 5000+ фигур буддизма, даосизма и конфуцианства. 11:10–12:00 Цифровой кинотеатр: 4K и 8K фильмы о Дачжу. 12:30–13:30 Обед. 14:00–15:00 Музей скульптур. 15:30–17:00 Баодиншань: шедевры Южной Сун. 17:30–19:00 Возврат в Чунцин.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скальный комплекс Бэйшань
- Цифровой кинотеатр Дачжу
- Музей скульптур Дачжу
- Скальный комплекс Баодиншань
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансфер
- Входные билеты
- Наушники
- Базовое страхование
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вас заберут из вашего отеля в пределах центральной части Чунцина
Завершение: В центре Чунцина (район Цзефанбэй или рядом с Хунъядун)
Когда и сколько длится?
Когда: 08:00 Встреча в центре Чунцина, выезд в Дачжу. 10:00–11:00 Северные скалы: 5000+ фигур буддизма, даосизма и конфуцианства. 11:10–12:00 Цифровой кинотеатр: 4K и 8K фильмы о Дачжу. 12:30–13:30 Обед. 14:00–15:00 Музей скульптур. 15:30–17:00 Баодиншань: шедевры Южной Сун. 17:30–19:00 Возврат в Чунцин.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
