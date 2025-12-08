Скальный комплекс Бэйшань

Тур начинается с посещения скального комплекса Бэйшань, где представлено более 5000 скульптур, созданных с конца эпохи Тан до периода Южная Сун. Вы увидите рельефы, объединяющие буддийские, конфуцианские и даосские сюжеты, и узнаете об особенностях их создания.

Современные технологии и музей

Программа включает просмотр фильмов в цифровом кинотеатре Дачжу — 4K «Великий Дачжу» и 8K сферический фильм «Скалы Дачжу». Далее вы посетите музей скульптур Дачжу с экспозицией, посвященной развитию пещерного искусства от индийских традиций до китайских интерпретаций.

Комплекс Баодиншань

Завершает тур экскурсия по скальному комплексу Баодиншань, где находятся композиции эпохи Южная Сун: «Шестипутевой круг перерождений», «Тысячерукая Гуаньинь» и «Будда Вайрочана». Эти работы демонстрируют вершину мастерства резчиков по камню. Важная информация: