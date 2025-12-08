Познакомьтесь с искусством скальной резьбы Дачжу в ходе однодневного тура из Чунцина.
Вы увидите буддийские, даосские и конфуцианские скульптуры эпох Тан и Сун, посетите музей скульптур и узнаете о развитии пещерного искусства в Китае.
Вы увидите буддийские, даосские и конфуцианские скульптуры эпох Тан и Сун, посетите музей скульптур и узнаете о развитии пещерного искусства в Китае.
Описание экскурсии
Скальный комплекс Бэйшань
Тур начинается с посещения скального комплекса Бэйшань, где представлено более 5000 скульптур буддизма, даосизма и конфуцианства. Экскурсия проводится с использованием индивидуальных наушников, что позволяет детально ознакомиться с художественными особенностями рельефов.
Музей скульптур Дачжу
Далее программа продолжается в музее скульптур Дачжу, где прослеживается развитие пещерного искусства от индийских традиций до китайских интерпретаций. Экспозиция демонстрирует эволюцию стилей и техник создания каменных рельефов.
Скалы Баодиншань
Завершает тур посещение скального комплекса Баодиншань с скульптурами поздней эпохи Тан и Южной Сун. Здесь можно увидеть тематические композиции, объединяющие три религиозно-философские традиции — буддизм, даосизм и конфуцианство. Важная информация:
- При себе необходимо иметь действующий паспорт.
- Рекомендуется удобная обувь для прогулок по территории комплексов.
- Детские кресла предоставляются по предварительному запросу.
- Экскурсия проводится с использованием индивидуальных наушников.
- Музей скульптур закрыт по понедельникам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скальный комплекс Бэйшань
- Музей скульптур Дачжу
- Скальный комплекс Баодиншань
Что включено
- Трансфер
- Услуги водителя-гида
- Входные билеты
- Базовая страховка
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Туристическое страхование
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в центре Чунцина
Завершение: В районе Цзефанбэй или Хунъядун
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- При себе необходимо иметь действующий паспорт
- Рекомендуется удобная обувь для прогулок по территории комплексов
- Детские кресла предоставляются по предварительному запросу
- Экскурсия проводится с использованием индивидуальных наушников
- Музей скульптур закрыт по понедельникам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Чунцина
Похожие экскурсии из Чунцина
-
3%
Индивидуальная
до 6 чел.
Великолепие скульптур Дачжу
Начало: Вас заберут из вашего отеля в пределах центральной...
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
$969
$999 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебный Чунцин - однодневный тур по городу
Начало: Чунцин, центральные районы города, встреча на дому
Завтра в 08:30
9 дек в 08:30
$641.30
$675 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный тур с русскоязычным гидом: Тайны Цзюли
Начало: В центре Чунцина
Завтра в 07:00
9 дек в 07:00
$1538.10
$1619 за всё до 6 чел.