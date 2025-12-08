Скальный комплекс Бэйшань

Тур начинается с посещения скального комплекса Бэйшань, где представлено более 5000 скульптур буддизма, даосизма и конфуцианства. Экскурсия проводится с использованием индивидуальных наушников, что позволяет детально ознакомиться с художественными особенностями рельефов.

Музей скульптур Дачжу

Далее программа продолжается в музее скульптур Дачжу, где прослеживается развитие пещерного искусства от индийских традиций до китайских интерпретаций. Экспозиция демонстрирует эволюцию стилей и техник создания каменных рельефов.

Скалы Баодиншань

Завершает тур посещение скального комплекса Баодиншань с скульптурами поздней эпохи Тан и Южной Сун. Здесь можно увидеть тематические композиции, объединяющие три религиозно-философские традиции — буддизм, даосизм и конфуцианство. Важная информация: