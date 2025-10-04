-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Приватный тур 816 объект + Большой каньон Улиншань (1 день)
Начало: Отправление из Чунцина
Завтра в 07:00
5 окт в 07:00
$930.10
$979 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный тур с русскоязычным гидом: Тайны Цзюли (1 день) Русский
Начало: Сбор в центральных районах Чунцина
Завтра в 07:00
5 окт в 07:00
$1538.10
$1619 за всё до 6 чел.
-
3%
Индивидуальная
до 6 чел.
Великолепие скульптур Дачжу · Индивидуальный тур с русскоязычным гидом
Начало: Вас заберут из вашего отеля в пределах центральной...
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
$969
$999 за всё до 6 чел.
-
3%
Индивидуальная
до 6 чел.
Дачжу: Однодневный тур «Два камня»
Начало: Встреча в центре Чунцина, в пределах центрального ...
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
$842.90
$869 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектурное чудо Цзюли и живописная галерея Уцзян
Начало: Чунцин - встреча в отелях в центре города
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
$1182.80
$1245 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневный тур Улан-Тяньшэн Саньцяо и Луншуйся глубокой щели
Начало: Главные торговые районы центрального района Чунцин...
Завтра в 07:00
5 окт в 07:00
$1001.70
$1113 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневный тур на Вулун (Сказочная гора) и Три природных моста - частная экскурсия
Начало: Встреча в центральных районах Чунцина
Завтра в 07:00
5 окт в 07:00
$916.20
$1018 за всё до 6 чел.
