Проживание. 2-местное размещение в отелях 4*, 1-местное — за доплату.

Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Скоростные поезда между городами. Будем много гулять пешком и лишь к отдалённым локациям добираться на авто.

Дети. Возраст участников — 20+.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.