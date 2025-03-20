Пейзажи Поднебесной, таящие мудрость веков: горные провинции и цветущая сакура

Увидеть холмы с купюры, «Небесные врата», рыбаков с бакланами и поезд, проезжающий сквозь дом
Отправляемся в удивительное путешествие по многогранному Китаю.

Мы погуляем по мегаполису будущего — Чунцину, но основную часть поездки посвятим впечатляющим горным ландшафтам, уже много веков манящим мудрецов и творцов.

В Яншо вы
читать дальше

увидите холмы, изображённые на купюре 20 юаней, и понаблюдаете за древним промыслом — рыбалкой с бакланами.

В «Чжанцзяцзе» полюбуетесь знаменитыми скалами, вдохновившими Джеймса Кэмерона на создание парящих гор из «Аватара», а в «Тяньмэне» — пещерой «Небесные врата» и серпантином с 99 изгибами.

А ещё узнаете, что созерцать цветущую сакуру любят не только японцы: мы посетим Ухань, который каждую весну окутывает розовое облако распустившихся бутонов вишни.

Пейзажи Поднебесной, таящие мудрость веков: горные провинции и цветущая сакура
Пейзажи Поднебесной, таящие мудрость веков: горные провинции и цветущая сакура
Пейзажи Поднебесной, таящие мудрость веков: горные провинции и цветущая сакура
Ближайшие даты:
20
мар1
апр
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 20+

Проживание. 2-местное размещение в отелях 4*, 1-местное — за доплату.

Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Скоростные поезда между городами. Будем много гулять пешком и лишь к отдалённым локациям добираться на авто.

Дети. Возраст участников — 20+.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Остались вопросы?

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Китай

По прилёте в Чунцин — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. Сегодня ничего не будем планировать и отдохнём после дороги.

Прибытие в КитайПрибытие в КитайПрибытие в КитайПрибытие в Китай
2 день

Прогулки по Чунцину

Чунцин — это мегаполис будущего с футуристичными небоскрёбами, многоуровневыми дорогами и сверхсовременным транспортом. Весь день мы будем гулять по улочкам, осмотрим Старый город и площадь с перепадами высот. Увидим визитную карточку — поезд, проезжающий сквозь жилой дом. Попробуем блюдо хот пот и купим местные деликатесы — чай из хризантем и сухофрукты. Вечером покатаемся по канатной дороге над рекой.

Прогулки по ЧунцинуПрогулки по ЧунцинуПрогулки по ЧунцинуПрогулки по Чунцину
3 день

Первая встреча с Яншо

Позавтракаем и на поезде поедем в Яншо (5 часов в пути). По прибытии погуляем по видовому парку на горе. Вечером понаблюдаем за древним промыслом — рыбалкой с бакланами.

Первая встреча с ЯншоПервая встреча с ЯншоПервая встреча с ЯншоПервая встреча с Яншо
4 день

Яншо и окрестности

Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет на холмах над рекой Ли — завораживающее зрелище! Покатаемся на лодке и увидим пейзажи, изображённые на купюре 20 юаней. После обеда пройдёмся по городу и шумной торговой улице. Вечером при желании посмотрим световое шоу.

Яншо и окрестностиЯншо и окрестностиЯншо и окрестностиЯншо и окрестности
5 день

Переезд к «Чжанцзяцзе»

После завтрака на поезде отправимся в сторону национального парка «Чжанцзяцзе» (7 часов в пути). Этому фантастическому месту мы посвятим следующие 2 дня.

6 день

Прогулки по парку

Весь день проведём в окружении удивительных ландшафтов «Чжанцзяцзе». Увидим скалы, вдохновившие Джеймса Кэмерона на создание парящих гор из «Аватара». Поднимемся на смотровую площадку на самом высоком в мире внешнем лифте. Пройдём по живописному маршруту вдоль ручья.

Прогулки по паркуПрогулки по паркуПрогулки по паркуПрогулки по парку
7 день

Ещё один день в «Чжанцзяцзе»

Продолжим исследовать головокружительные пейзажи национального парка, ведь это невозможно сделать за 1 день. Сегодня покатаемся на фуникулёре и поднимемся к самой высокой точке «Чжанцзяцзе».

Ещё один день в «Чжанцзяцзе»Ещё один день в «Чжанцзяцзе»Ещё один день в «Чжанцзяцзе»Ещё один день в «Чжанцзяцзе»
8 день

Нацпарк «Тяньмэнь»

На весь день отправимся в ещё один уголок с умопомрачительными видами — национальный парк «Тяньмэнь». Увидим пещеру «Небесные врата», самую длинную высокогорную канатную дорогу мира, серпантин с 99 изгибами и другие интересные локации.

Нацпарк «Тяньмэнь»Нацпарк «Тяньмэнь»Нацпарк «Тяньмэнь»Нацпарк «Тяньмэнь»
9 день

Цветущая сакура в Ухане

На поезде доберёмся в Ухань (5 часов в пути). Это самое популярное в Китае место для наблюдения за цветущей сакурой: в городе растёт около полумиллиона вишнёвых деревьев. И как раз в этот период улицы окутаны розовым облаком распустившихся бутонов — впечатляющая картина!

Цветущая сакура в УханеЦветущая сакура в УханеЦветущая сакура в УханеЦветущая сакура в Ухане
10 день

Возвращение в Чунцин

До полудня ещё немного погуляем по Уханю, а к вечеру вернёмся в Чунцин.

Возвращение в ЧунцинВозвращение в ЧунцинВозвращение в ЧунцинВозвращение в Чунцин
11 день

Завершение тура

Освободим номера и попрощаемся. Обратный трансфер к аэропорту — самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение195 000 ₽
1-местное размещение237 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Билеты на поезда
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Чунцин и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты - около 10 000 ₽ за все
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение - 42 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Чунцине, точное время зависит от вашего рейса
Завершение: Отель в Чунцине, до полудня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Чунцина

Невероятная природа Яншо и парка «Чжанцзяцзе» и прогулки по Чунцину
10 дней
Невероятная природа Яншо и парка «Чжанцзяцзе» и прогулки по Чунцину
Проехать на самом длинном в мире лифте, встретить рассвет над рекой Ли и исследовать город будущего
Начало: Чунцин, аэропорт, 12:00
16 сен в 12:00
29 сен в 12:00
199 000 ₽ за человека