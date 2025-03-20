Мы погуляем по мегаполису будущего — Чунцину, но основную часть поездки посвятим впечатляющим горным ландшафтам, уже много веков манящим мудрецов и творцов.
В Яншо вы
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 20+
Проживание. 2-местное размещение в отелях 4*, 1-местное — за доплату.
Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Скоростные поезда между городами. Будем много гулять пешком и лишь к отдалённым локациям добираться на авто.
Дети. Возраст участников — 20+.
Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Программа тура по дням
Прибытие в Китай
По прилёте в Чунцин — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. Сегодня ничего не будем планировать и отдохнём после дороги.
Прогулки по Чунцину
Чунцин — это мегаполис будущего с футуристичными небоскрёбами, многоуровневыми дорогами и сверхсовременным транспортом. Весь день мы будем гулять по улочкам, осмотрим Старый город и площадь с перепадами высот. Увидим визитную карточку — поезд, проезжающий сквозь жилой дом. Попробуем блюдо хот пот и купим местные деликатесы — чай из хризантем и сухофрукты. Вечером покатаемся по канатной дороге над рекой.
Первая встреча с Яншо
Позавтракаем и на поезде поедем в Яншо (5 часов в пути). По прибытии погуляем по видовому парку на горе. Вечером понаблюдаем за древним промыслом — рыбалкой с бакланами.
Яншо и окрестности
Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет на холмах над рекой Ли — завораживающее зрелище! Покатаемся на лодке и увидим пейзажи, изображённые на купюре 20 юаней. После обеда пройдёмся по городу и шумной торговой улице. Вечером при желании посмотрим световое шоу.
Переезд к «Чжанцзяцзе»
После завтрака на поезде отправимся в сторону национального парка «Чжанцзяцзе» (7 часов в пути). Этому фантастическому месту мы посвятим следующие 2 дня.
Прогулки по парку
Весь день проведём в окружении удивительных ландшафтов «Чжанцзяцзе». Увидим скалы, вдохновившие Джеймса Кэмерона на создание парящих гор из «Аватара». Поднимемся на смотровую площадку на самом высоком в мире внешнем лифте. Пройдём по живописному маршруту вдоль ручья.
Ещё один день в «Чжанцзяцзе»
Продолжим исследовать головокружительные пейзажи национального парка, ведь это невозможно сделать за 1 день. Сегодня покатаемся на фуникулёре и поднимемся к самой высокой точке «Чжанцзяцзе».
Нацпарк «Тяньмэнь»
На весь день отправимся в ещё один уголок с умопомрачительными видами — национальный парк «Тяньмэнь». Увидим пещеру «Небесные врата», самую длинную высокогорную канатную дорогу мира, серпантин с 99 изгибами и другие интересные локации.
Цветущая сакура в Ухане
На поезде доберёмся в Ухань (5 часов в пути). Это самое популярное в Китае место для наблюдения за цветущей сакурой: в городе растёт около полумиллиона вишнёвых деревьев. И как раз в этот период улицы окутаны розовым облаком распустившихся бутонов — впечатляющая картина!
Возвращение в Чунцин
До полудня ещё немного погуляем по Уханю, а к вечеру вернёмся в Чунцин.
Завершение тура
Освободим номера и попрощаемся. Обратный трансфер к аэропорту — самостоятельно.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|195 000 ₽
|1-местное размещение
|237 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Билеты на поезда
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Чунцин и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта
- Обеды и ужины
- Входные билеты - около 10 000 ₽ за все
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение - 42 000 ₽