11 дней
Пейзажи Поднебесной, таящие мудрость веков: горные провинции и цветущая сакура
Увидеть холмы с купюры, «Небесные врата», рыбаков с бакланами и поезд, проезжающий сквозь дом
Начало: Отель в Чунцине, точное время зависит от вашего ре...
20 мар в 12:00
1 апр в 12:00
195 000₽ за человека
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