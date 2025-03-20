Найдено 1 тур в Чунцине на русском языке, цена 195 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

На поезде 11 дней Пейзажи Поднебесной, таящие мудрость веков: горные провинции и цветущая сакура Увидеть холмы с купюры, «Небесные врата», рыбаков с бакланами и поезд, проезжающий сквозь дом Начало: Отель в Чунцине, точное время зависит от вашего ре... 195 000 ₽ за человека

Туры на русском языке в Чунцине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 1 тур на 2024 год, цены от 195000₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь