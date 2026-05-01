Сегодня познакомимся с огромным мегаполисом. Побываем в старой части города, где посмотрим на визитную карточку Чунцина — поезд, въезжающий прямо в дом. Пройдёмся по торговым центрам, купим местные деликатесы, например, чай из хризантем и сухофрукты. Попробуем хого, или китайский самовар: металлический «котелок» с кипящим бульоном помещается в центре стола, а сырые ингредиенты — рядом, чтобы было удобно добавлять и готовить их в бульоне (за доплату).

Посетим площадь с перепадами высот. Вечером прокатимся по канатной дороге над рекой.