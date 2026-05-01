Мы увидим самые красивые природные заповедники и перенесёмся в будущее, гуляя по Чунцину, где поезда проходят сквозь жилые дома,
Описание тура
Организационные детали
С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Прилетев в Чунцин, вы окажетесь в футуристической атмосфере с мерцающими небоскрёбами, многоуровневыми шоссе и скоростными поездами. Добро пожаловать в многогранный Китай! Мы встретимся в аэропорту и поедем в отель, где у вас будет время отдохнуть после перелёта.
Экскурсия по Чунцину
Сегодня познакомимся с огромным мегаполисом. Побываем в старой части города, где посмотрим на визитную карточку Чунцина — поезд, въезжающий прямо в дом. Пройдёмся по торговым центрам, купим местные деликатесы, например, чай из хризантем и сухофрукты. Попробуем хого, или китайский самовар: металлический «котелок» с кипящим бульоном помещается в центре стола, а сырые ингредиенты — рядом, чтобы было удобно добавлять и готовить их в бульоне (за доплату).
Посетим площадь с перепадами высот. Вечером прокатимся по канатной дороге над рекой.
Переезд в Яншо, знакомство с уездом
После завтрака на скоростном поезде отправимся в Яншо. В пути — 5 часов. Эта местность славится яркой растительностью и многочисленными холмами, живописной и спокойной рекой Ли.
По приезде посетим видовой парк Ruyi Peak на высоте 280 метров и полюбуемся невероятной панорамой. Вечером прогуляемся по окрестностям, посмотрим на рыбаков и их промысел.
Рассвет на холмах, водная прогулка, исследование окрестностей
Утром вас ждёт незабываемое зрелище — отправимся на холмы, чтобы увидеть рассвет над рекой Ли. После прокатимся по реке на бамбуковой лодочке (за доплату). Насладимся видами гор и изумрудных холмов, в том числе, изображённых на 20-юаневой купюре.
После обеда снова прогуляемся по окрестностям и самой шумной торговой улице. Вечером желающие смогут посетить световое шоу.
Рисовые террасы и «деревня длинных волос»
Сегодня целый день будем любоваться рисовыми террасами и знакомиться с укладом жизни народных меньшинств (поездка за доплату). Побываем в деревне Хуанло, занесённой в Книгу рекордов Гиннесса как «первая в мире деревня длинных волос». Её жительницы народности яо славятся своими длинными волосами, которые стригут лишь один раз в жизни, так как, по местным поверьям, длинные волосы символизируют богатство, удачу и долголетие.
Переезд в Чжанцзяцзе
После завтрака на скоростном поезде отправляемся в Чжанцзяцзе. В пути — 7 часов. Вас ждёт невероятная красота одноимённого природного парка. Его территория огромна, поэтому посвятим этому фантастическому месту два полных дня.
Самый высокий в мире лифт и горы из «Аватара»
Сегодня начнём изучать национальный парк. Увидим легендарные горы, которые вдохновили режиссёра Джеймса Кэмерона на создание фильма «Аватар». А поднимемся к ним на самом высоком в мире внешнем лифте. Пройдёмся вдоль ручья с живописными ландшафтами и насладимся головокружительными пейзажами.
Парк «Чжанцзяцзе»: продолжение
Продолжим гулять по национальному парку. Побываем у горы Тяньмэнь, отличающейся огромной сквозной аркой — «Небесными вратами». Прогуляемся по тропам вдоль склонов, прокатимся по самой длинной в мире канатной дороге, полюбуемся умопомрачительными видами и зарядимся яркими эмоциями от головокружительных высот.
Возвращение в Чунцин
Сегодня едем обратно в Чунцин. По приезде будет время, чтобы прогуляться и пройтись по лавочкам и магазинам.
Отъезд
После завтрака — отъезд в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|250 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в незабываемых локациях
- Трансферы по всему маршруту до локаций
- Такси из и в аэропорт
- Русскоговорящий сопровождающий
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Чунцина и обратно
- Обеды и ужины
- Виза
- Билеты в национальные парки - 9000 ₽
- Прогулка на бамбуковой лодке - 2000 ₽
- Посещение рисовых террас - 1000 ₽
- 1-местное проживание - 45 000 ₽