Невероятная природа Яншо и парка «Чжанцзяцзе» и прогулки по Чунцину

Проехать на самом длинном в мире лифте, встретить рассвет над рекой Ли и исследовать город будущего
Едем туда, где древняя мудрость переплетается с футуристической атмосферой и захватывающими пейзажами.

Мы увидим самые красивые природные заповедники и перенесёмся в будущее, гуляя по Чунцину, где поезда проходят сквозь жилые дома,
мерцают гигантские рекламные табло, высятся небоскрёбы и пахнет специями.

Окунёмся в магию причудливых изумрудных холмов Яншо, будет возможность прокатиться на бамбуковой лодочке по реке Ли.

В национальном парке «Чжанцзяцзе» мы поднимемся к «Вратам небес» у горы Тяньмэнь и увидим те самые скалы, вдохновившие создателей «Аватара».

Это путешествие для тех, кто хочет не только насладиться завораживающими видами, но и обогатиться духовно и лучше узнать себя: для желающих в программе запланированы утренние зарядки, звуковые сессии с аурафоном, практики на работу с речью, развитие потенциала и поиск пути.

Описание тура

Организационные детали

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Прилетев в Чунцин, вы окажетесь в футуристической атмосфере с мерцающими небоскрёбами, многоуровневыми шоссе и скоростными поездами. Добро пожаловать в многогранный Китай! Мы встретимся в аэропорту и поедем в отель, где у вас будет время отдохнуть после перелёта.

2 день

Экскурсия по Чунцину

Сегодня познакомимся с огромным мегаполисом. Побываем в старой части города, где посмотрим на визитную карточку Чунцина — поезд, въезжающий прямо в дом. Пройдёмся по торговым центрам, купим местные деликатесы, например, чай из хризантем и сухофрукты. Попробуем хого, или китайский самовар: металлический «котелок» с кипящим бульоном помещается в центре стола, а сырые ингредиенты — рядом, чтобы было удобно добавлять и готовить их в бульоне (за доплату).

Посетим площадь с перепадами высот. Вечером прокатимся по канатной дороге над рекой.

3 день

Переезд в Яншо, знакомство с уездом

После завтрака на скоростном поезде отправимся в Яншо. В пути — 5 часов. Эта местность славится яркой растительностью и многочисленными холмами, живописной и спокойной рекой Ли.

По приезде посетим видовой парк Ruyi Peak на высоте 280 метров и полюбуемся невероятной панорамой. Вечером прогуляемся по окрестностям, посмотрим на рыбаков и их промысел.

4 день

Рассвет на холмах, водная прогулка, исследование окрестностей

Утром вас ждёт незабываемое зрелище — отправимся на холмы, чтобы увидеть рассвет над рекой Ли. После прокатимся по реке на бамбуковой лодочке (за доплату). Насладимся видами гор и изумрудных холмов, в том числе, изображённых на 20-юаневой купюре.

После обеда снова прогуляемся по окрестностям и самой шумной торговой улице. Вечером желающие смогут посетить световое шоу.

5 день

Рисовые террасы и «деревня длинных волос»

Сегодня целый день будем любоваться рисовыми террасами и знакомиться с укладом жизни народных меньшинств (поездка за доплату). Побываем в деревне Хуанло, занесённой в Книгу рекордов Гиннесса как «первая в мире деревня длинных волос». Её жительницы народности яо славятся своими длинными волосами, которые стригут лишь один раз в жизни, так как, по местным поверьям, длинные волосы символизируют богатство, удачу и долголетие.

6 день

Переезд в Чжанцзяцзе

После завтрака на скоростном поезде отправляемся в Чжанцзяцзе. В пути — 7 часов. Вас ждёт невероятная красота одноимённого природного парка. Его территория огромна, поэтому посвятим этому фантастическому месту два полных дня.

7 день

Самый высокий в мире лифт и горы из «Аватара»

Сегодня начнём изучать национальный парк. Увидим легендарные горы, которые вдохновили режиссёра Джеймса Кэмерона на создание фильма «Аватар». А поднимемся к ним на самом высоком в мире внешнем лифте. Пройдёмся вдоль ручья с живописными ландшафтами и насладимся головокружительными пейзажами.

8 день

Парк «Чжанцзяцзе»: продолжение

Продолжим гулять по национальному парку. Побываем у горы Тяньмэнь, отличающейся огромной сквозной аркой — «Небесными вратами». Прогуляемся по тропам вдоль склонов, прокатимся по самой длинной в мире канатной дороге, полюбуемся умопомрачительными видами и зарядимся яркими эмоциями от головокружительных высот.

9 день

Возвращение в Чунцин

Сегодня едем обратно в Чунцин. По приезде будет время, чтобы прогуляться и пройтись по лавочкам и магазинам.

10 день

Отъезд

После завтрака — отъезд в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник250 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в незабываемых локациях
  • Трансферы по всему маршруту до локаций
  • Такси из и в аэропорт
  • Русскоговорящий сопровождающий
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Чунцина и обратно
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Билеты в национальные парки - 9000 ₽
  • Прогулка на бамбуковой лодке - 2000 ₽
  • Посещение рисовых террас - 1000 ₽
  • 1-местное проживание - 45 000 ₽
Место начала и завершения?
Чунцин, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 2 туристов
Доброе время добрым людям! Меня зовут Настасья. Уже более 3 лет я путешествую и организую женские ретриты и звуковые сессии со смыслом. В них вы становитесь ближе к вашей душе,
соединяетесь с самыми сокровенными мечтами, и они начинают исполняться. Путешествия, в которых вы не перестаёте удивляться чудесам и магии, которая происходит вокруг вас. Я художник, музыкант, мастер медитаций и проводник в тонкие миры чувств. Провожу авторские медитации с аурафоном — уникальным инструментом, который гармонизирует и повышает ваши вибрации — на соединение с «высшим Я» для получения ответов на глубинные вопросы. Также я автор практик потоково-интуитивного рисования и духовных танцев, травница и фитотерапевт. Буду рада видеть вас на своих ретритах и сессиях, вместе мы будем создавать наше счастливое «Сейчас». С любовью, Настасья.

