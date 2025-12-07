Первый день:

природные достопримечательности.

Тур начинается с посещения Тяньшэнсаньцяо — комплекса природных мостов, который является крупнейшим в Азии. Далее программа продолжается в национальном лесном парке Сяньнюшань с высокогорными лугами и лесными тропами. День завершается размещением в отеле в Уляне. Второй день:

культурное наследие

Второй день начинается с экскурсии по Цзюличэн — архитектурному комплексу народа мяо, посвященному исторической фигуре Чи Ю. Далее следует посещение древнего города Гунтань с каменными улочками и традиционными домами. Завершает тур прогулка по реке Уцзян с осмотром природных пейзажей.

Организация тура

Тур проводится для групп 2–6 человек с комфортабельным трансфером и размещением в отеле. Программа сочетает природные объекты и культурные достопримечательности, позволяя познакомиться с разнообразными аспектами региона. Важная информация: