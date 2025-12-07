Мои заказы

Двухдневный тур «Веселый Чунцин»

Исследуйте природные и культурные богатства Чунцина в ходе двухдневного тура.

Вы посетите природные мосты Тяньшэнсаньцяо, гору Сяньнюшань, архитектурный комплекс Цзюличэн и древний город Гунтань с прогулкой по реке Уцзян.
Описание тура

Первый день:

природные достопримечательности.
Тур начинается с посещения Тяньшэнсаньцяо — комплекса природных мостов, который является крупнейшим в Азии. Далее программа продолжается в национальном лесном парке Сяньнюшань с высокогорными лугами и лесными тропами. День завершается размещением в отеле в Уляне. Второй день:

культурное наследие

Второй день начинается с экскурсии по Цзюличэн — архитектурному комплексу народа мяо, посвященному исторической фигуре Чи Ю. Далее следует посещение древнего города Гунтань с каменными улочками и традиционными домами. Завершает тур прогулка по реке Уцзян с осмотром природных пейзажей.

Организация тура

Тур проводится для групп 2–6 человек с комфортабельным трансфером и размещением в отеле. Программа сочетает природные объекты и культурные достопримечательности, позволяя познакомиться с разнообразными аспектами региона. Важная информация:
  • При себе необходимо иметь действующий паспорт для всех участников.
  • Рекомендуется удобная обувь для прогулок по неровным поверхностям.
  • Для оплаты потребуются наличные юани или WeChat Pay/Alipay.
  • Chat Pay/Alipay.
  • В горных районах возможен слабый мобильный сигнал.
  • Тур не рекомендуется людям с ограниченной подвижностью.
  • Размещение в отеле включено в программу первого дня.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Природные мосты Тяньшэнсаньцяо
  • Национальный парк Сяньнюшань
  • Архитектурный комплекс Цзюличэн
  • Древний город Гунтань
  • Река Уцзян
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Услуги водителя
  • Входные билеты
  • Базовое страхование
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в центральной части Чунцина
Завершение: В центре Чунцина (район Цзефанбэй или Хунъядун)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 дня 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

