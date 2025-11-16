Возраст участников — 20+.

Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Скоростные поезда между городами. Будем много гулять пешком и лишь к отдалённым локациям добираться на авто.

Возраст участников. 20+.

Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.