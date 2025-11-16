Мои заказы

В Китай с комфортом: Чунцин, горные парки и сад сакуры

Увидеть скалы «Аватара» и холмы Яншо, понаблюдать за рыбалкой с бакланами и оказаться в море цветов
Отправляемся в удивительное путешествие по Поднебесной.

Мы погуляем по мегаполису будущего — Чунцину, но основную часть тура посвятим впечатляющим горным ландшафтам, уже много веков манящим мудрецов и творцов.

Мы увидим пики, утёсы,
останцы, плато всех форм и размеров в национальных парках «Вулонг», «Чжанцзяцзе», «Тяньмэнь» и окрестностях Яншо.

Понаблюдаем, как китайские рыбаки добывают улов с помощью дрессированных бакланов, и вдохнём нежный аромат сакуры, оказавшись в розовом облаке распустившихся бутонов вишни.

Будем жить исключительно с комфортом в современных 4-звёздочных отелях, а в некоторых из них сможем отдохнуть в бассейне — отличный способ восстановить силы между поездками.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 20+.

Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Скоростные поезда между городами. Будем много гулять пешком и лишь к отдалённым локациям добираться на авто.

Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Вечер в храме на горе

По прилёте — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. Чунцин — это мегаполис будущего с футуристичными небоскрёбами, многоуровневыми дорогами и сверхсовременным транспортом. Вечером мы сходим в храм на горе, окружённый цветущим садом с диковинными растениями.

2 день

Экскурсия по Чунцину и поездка по канатной дороге над рекой

Весь день мы будем гулять по улочкам Чунцина. Осмотрим Старый город и площадь с перепадами высот. Увидим визитную карточку — поезд, проезжающий сквозь жилой дом. Попробуем блюдо хот пот и купим местные деликатесы — чай из хризантем и сухофрукты. Вечером покатаемся по канатной дороге над рекой.

3 день

Целый день в нацпарке «Вулонг»

Сегодня из шумного мегаполиса перенесёмся в старинную китайскую сказку о принцессах, магах и волшебниках. На весь день отправимся в удивительный национальный парк «Вулонг» с грандиозными карстовыми ландшафтами, водопадами и колоритным древним храмом.

4 день

Первая встреча с Яншо: отдых в парке, рыбаки с дрессированными бакланами

Позавтракаем и на поезде поедем в Яншо (5 часов в пути). По прибытии погуляем по видовому парку на горе. Вечером понаблюдаем за древним промыслом — рыбалкой с бакланами. А ещё в это время года тут цветут рапсовые поля — отличный фон для ярких фото!

5 день

Яншо и окрестности: рассвет на холмах, прогулки на лодке и пешком

Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет на холмах над рекой Ли — завораживающее зрелище! Покатаемся на лодке и увидим пейзажи, изображённые на купюре 20 юаней. После обеда пройдёмся по городу и шумной торговой улице. Вечером при желании посмотрим световое шоу.

6 день

Переезд к «Чжанцзяцзе»

После завтрака на поезде отправимся в сторону национального парка «Чжанцзяцзе» (7 часов в пути). Этому фантастическому месту мы посвятим следующие 2 дня — настолько огромна его территория!

7 день

"Чжанцзяцзе": скалы "Аватара", панорамный лифт, ручей

Весь день проведём в окружении удивительных ландшафтов «Чжанцзяцзе». Увидим скалы, вдохновившие Джеймса Кэмерона на создание парящих гор из «Аватара». Поднимемся на смотровую площадку на самом высоком в мире внешнем лифте. Пройдём по живописному маршруту вдоль ручья.

8 день

Ещё один день в «Чжанцзяцзе»: путь к самым облакам

Продолжим исследовать головокружительные пейзажи национального парка, ведь это невозможно сделать за 1 день. Сегодня покатаемся на фуникулёре и поднимемся к самой высокой точке «Чжанцзяцзе».

9 день

Нацпарк «Тяньмэнь»: Небесные врата, канатная дорога, серпантин

На весь день отправимся в ещё один уголок с умопомрачительными видами — национальный парк «Тяньмэнь». Увидим пещеру Небесные врата, самую длинную высокогорную канатную дорогу мира, серпантин с 99 изгибами и другие интересные локации.

10 день

Цветущая сакура в Гуйчжоу

На поезде доберёмся в провинцию Гуйчжоу (2 часа в пути). Тут находится самый большой сад сакуры в мире — около полумиллиона вишнёвых деревьев. И как раз в этот период они окутаны розовым облаком распустившихся бутонов — впечатляющая картина!

11 день

Возвращение в Чунцин

Утром на поезде вернёмся в Чунцин (2,5 часа в пути). Остаток дня будет свободен.

12 день

Завершение тура

Освободим номера и попрощаемся. Обратный трансфер к аэропорту — самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$2537
1-местное размещение$3073
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, включая ж/д переезды
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Чунцин и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты - около 10 000 ₽ за все
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Чунцине, точное время зависит от вашего рейса
Завершение: Отель в Чунцине, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Чунцине
Провела экскурсии для 2 туристов
Доброе время добрым людям! Меня зовут Настасья. Уже более 3 лет я путешествую и организую женские ретриты и звуковые сессии со смыслом. В них вы становитесь ближе к вашей душе,
соединяетесь с самыми сокровенными мечтами, и они начинают исполняться. Путешествия, в которых вы не перестаёте удивляться чудесам и магии, которая происходит вокруг вас. Я художник, музыкант, мастер медитаций и проводник в тонкие миры чувств. Провожу авторские медитации с аурафоном — уникальным инструментом, который гармонизирует и повышает ваши вибрации — на соединение с «высшим Я» для получения ответов на глубинные вопросы. Также я автор практик потоково-интуитивного рисования и духовных танцев, травница и фитотерапевт. Буду рада видеть вас на своих ретритах и сессиях, вместе мы будем создавать наше счастливое «Сейчас». С любовью, Настасья.

