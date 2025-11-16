Мы погуляем по мегаполису будущего — Чунцину, но основную часть тура посвятим впечатляющим горным ландшафтам, уже много веков манящим мудрецов и творцов.
Мы увидим пики, утёсы,
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 20+.
Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Скоростные поезда между городами. Будем много гулять пешком и лишь к отдалённым локациям добираться на авто.
Возраст участников. 20+.
Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Вечер в храме на горе
По прилёте — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. Чунцин — это мегаполис будущего с футуристичными небоскрёбами, многоуровневыми дорогами и сверхсовременным транспортом. Вечером мы сходим в храм на горе, окружённый цветущим садом с диковинными растениями.
Экскурсия по Чунцину и поездка по канатной дороге над рекой
Весь день мы будем гулять по улочкам Чунцина. Осмотрим Старый город и площадь с перепадами высот. Увидим визитную карточку — поезд, проезжающий сквозь жилой дом. Попробуем блюдо хот пот и купим местные деликатесы — чай из хризантем и сухофрукты. Вечером покатаемся по канатной дороге над рекой.
Целый день в нацпарке «Вулонг»
Сегодня из шумного мегаполиса перенесёмся в старинную китайскую сказку о принцессах, магах и волшебниках. На весь день отправимся в удивительный национальный парк «Вулонг» с грандиозными карстовыми ландшафтами, водопадами и колоритным древним храмом.
Первая встреча с Яншо: отдых в парке, рыбаки с дрессированными бакланами
Позавтракаем и на поезде поедем в Яншо (5 часов в пути). По прибытии погуляем по видовому парку на горе. Вечером понаблюдаем за древним промыслом — рыбалкой с бакланами. А ещё в это время года тут цветут рапсовые поля — отличный фон для ярких фото!
Яншо и окрестности: рассвет на холмах, прогулки на лодке и пешком
Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет на холмах над рекой Ли — завораживающее зрелище! Покатаемся на лодке и увидим пейзажи, изображённые на купюре 20 юаней. После обеда пройдёмся по городу и шумной торговой улице. Вечером при желании посмотрим световое шоу.
Переезд к «Чжанцзяцзе»
После завтрака на поезде отправимся в сторону национального парка «Чжанцзяцзе» (7 часов в пути). Этому фантастическому месту мы посвятим следующие 2 дня — настолько огромна его территория!
"Чжанцзяцзе": скалы "Аватара", панорамный лифт, ручей
Весь день проведём в окружении удивительных ландшафтов «Чжанцзяцзе». Увидим скалы, вдохновившие Джеймса Кэмерона на создание парящих гор из «Аватара». Поднимемся на смотровую площадку на самом высоком в мире внешнем лифте. Пройдём по живописному маршруту вдоль ручья.
Ещё один день в «Чжанцзяцзе»: путь к самым облакам
Продолжим исследовать головокружительные пейзажи национального парка, ведь это невозможно сделать за 1 день. Сегодня покатаемся на фуникулёре и поднимемся к самой высокой точке «Чжанцзяцзе».
Нацпарк «Тяньмэнь»: Небесные врата, канатная дорога, серпантин
На весь день отправимся в ещё один уголок с умопомрачительными видами — национальный парк «Тяньмэнь». Увидим пещеру Небесные врата, самую длинную высокогорную канатную дорогу мира, серпантин с 99 изгибами и другие интересные локации.
Цветущая сакура в Гуйчжоу
На поезде доберёмся в провинцию Гуйчжоу (2 часа в пути). Тут находится самый большой сад сакуры в мире — около полумиллиона вишнёвых деревьев. И как раз в этот период они окутаны розовым облаком распустившихся бутонов — впечатляющая картина!
Возвращение в Чунцин
Утром на поезде вернёмся в Чунцин (2,5 часа в пути). Остаток дня будет свободен.
Завершение тура
Освободим номера и попрощаемся. Обратный трансфер к аэропорту — самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$2537
|1-местное размещение
|$3073
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, включая ж/д переезды
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Чунцин и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта
- Обеды и ужины
- Входные билеты - около 10 000 ₽ за все
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение