Из города Чжанцзяцзе вы отправитесь в одноимённый нацпарк. Здесь природа создала то, что в «Аватаре» выглядело фантазией, — скалы, будто парящие в облаках и тумане. Вы посетите главные смотровые и увидите те самые пейзажи из кино. А также свернёте с многолюдных маршрутов к рисовым террасам на краю пропасти и пикам, напоминающим воинов.

от $645 за 1–2 человек или $245 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Горы Аватара (2 часа)

Лифт Байлун доставит вас на главную смотровую Юаньцзяцзе. Именно эти пейзажи вдохновили Джеймса Кэмерона на создание парящих скал планеты Пандора.

Гора Тяньцзы (2 часа)

По канатной дороге вы подниметесь к остроконечным пикам с густой растительностью. Часто их окутывают облака и туман — мистическое зрелище.

Небесный сад (1,5 часа)

Вы покинете популярные маршруты и отправитесь к сельскохозяйственным угодьям — рядом с пропастью и каменными столбами фермеры выращивают рис.

Площадка Маршала (1,5 часа)

Ещё один малоизвестный уголок маршрута — скалы, похожие на генералов и поле битвы.

Организационные детали

Для 1-3 гостей мы вызовем такси, для группы более 4 человек арендуем подходящий транспорт. В салоне для вас будет вода. Трансфер в одну сторону займёт 1 час

Входные билеты в нацпарк входят в стоимость

Обувайтесь удобно — пеший маршрут составит 5-10 км. По территории ходят бесплатные автобусы

Вы можете взять с собой перекус и напитки или пообедать в кафе

В высокий сезон бывает сложно попасть на автобус по парку — при необходимости мы заменим локации

Поездка не подходит людям на инвалидной коляске

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы