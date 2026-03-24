Из города Чжанцзяцзе вы отправитесь в одноимённый нацпарк.
Здесь природа создала то, что в «Аватаре» выглядело фантазией, — скалы, будто парящие в облаках и тумане. Вы посетите главные смотровые и увидите те самые пейзажи из кино.
А также свернёте с многолюдных маршрутов к рисовым террасам на краю пропасти и пикам, напоминающим воинов.
Описание экскурсии
Горы Аватара (2 часа)
Лифт Байлун доставит вас на главную смотровую Юаньцзяцзе. Именно эти пейзажи вдохновили Джеймса Кэмерона на создание парящих скал планеты Пандора.
Гора Тяньцзы (2 часа)
По канатной дороге вы подниметесь к остроконечным пикам с густой растительностью. Часто их окутывают облака и туман — мистическое зрелище.
Небесный сад (1,5 часа)
Вы покинете популярные маршруты и отправитесь к сельскохозяйственным угодьям — рядом с пропастью и каменными столбами фермеры выращивают рис.
Площадка Маршала (1,5 часа)
Ещё один малоизвестный уголок маршрута — скалы, похожие на генералов и поле битвы.
Организационные детали
- Для 1-3 гостей мы вызовем такси, для группы более 4 человек арендуем подходящий транспорт. В салоне для вас будет вода. Трансфер в одну сторону займёт 1 час
- Входные билеты в нацпарк входят в стоимость
- Обувайтесь удобно — пеший маршрут составит 5-10 км. По территории ходят бесплатные автобусы
- Вы можете взять с собой перекус и напитки или пообедать в кафе
- В высокий сезон бывает сложно попасть на автобус по парку — при необходимости мы заменим локации
- Поездка не подходит людям на инвалидной коляске
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Лифт Байлун — 65 китайских юаней
- Канатная дорога к Тяньцзы — 72 китайских юаня
- Средний чек за обед — $10-15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в городе Чжанцзяцзе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Чжанцзяцзе
Провёл экскурсии для 271 туриста
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
