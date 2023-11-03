Экскурсии на русском языке в Чжанцзяцзе (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 1 экскурсию на 2023 год, цены от $280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Авторский тур
2 дня
Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Увидеть места съёмок «Аватара» и прокатиться на лифте, занесённом в Книгу рекордов Гиннесса
Чжанцзяцзе / Улиньюань / Фэнхуан, в холле отеля ва...
4 ноя
11 ноя
18 ноя
25 ноя
$280 за человека