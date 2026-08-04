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не стояли в очередях и посмотрели максимальное количество красот, которые можно было охватить за день. Экскурсия прошла на русском языке, все было очень комфортно. Забрали из отеля и привезли назад. Мы очень довольны и рекомендуем экскурсию всем! Такую фантастическую красоту точно стоит увидеть!