Индивидуальная
до 12 чел.
По национальному парку Чжанцзяцзе
Среди фантастических скал и туманных вершин из «Аватара»
Начало: Любое место в городе Чжанцзяцзе
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $582 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный мир парящих гор в Чжанцзяцзе
Увидеть тысячи базальтовых скал и познакомиться с традициями
10 авг в 23:30
11 авг в 00:00
от $360 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Популярные и малоизвестные локации Чжанцзяцзе
Скалы Аватара, гора Тяньцзы, Небесный сад и площадка Маршала
Начало: У вашего отеля в городе Чжанцзяцзе
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $590 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Чжанцзяцзе - в каньон Большой долины и пещеру Хуанлун
Увидеть стеклянный мост Юньтяньду и сталагмит, который застраховали на 100 млн юаней
10 авг в 11:30
11 авг в 00:30
от $360 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Мост Айчжай и древний город Фужун - из Чжанцзяцзе
Пройти над бездонным ущельем и увидеть дома на сваях
Начало: У вашего отеля в центре Чжанцзяцзе
Завтра в 11:30
10 авг в 09:30
от $635 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Чжанцзяцзе к горе Тяньмэнь: канатная дорога, стеклянный мост и пещера «Небесные врата»
Туда, где горы касаются облаков
Начало: В Чжанцзяцзе
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $600 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Топ-локации национального парка Чжанцзяцзе: горы Аватара, Байлун и Тяньцзышань
Увидеть впечатляющие пейзажи: от парящих гор до тихих лесных ущелий
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $460 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
К стеклянному мосту и Небесным вратам Тяньмэня - из Чжанцзяцзе
Увидеть инженерные чудеса и прикоснуться к древним символам духовности Китая
Начало: По договоренности
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от $460 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Облачный Чжанцзяцзе: скалы из древних легенд (всё включено)
Увидеть природу «Аватара» и попробовать кухню тудзя во время шоу
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от $475
$500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первый день в Чжанцзяцзе: горы, каньоны и пейзажи «Аватара»
Подняться к кварцевым пикам и открыть для себя природу Китая
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от $560 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Испытание высотой: Гранд-Каньон и стеклянный мост в Чжанцзяцзе
Пройти вдоль ручьёв и водопадов - и взглянуть вниз с моста над пропастью
Начало: Любое место в центре Чжанцзяцзе
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $516 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Удивительный мир Чжанцзяцзе: путешествие к горе Тяньмэнь
С подъёмом на вершину, прогулкой по краю скал и видами на долины
Начало: Любое место в центре Чжанцзяцзе
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $420 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Всё очень понравилось, спасибо за экскурсию!
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В
Ван - очень профессиональный организатор, всегда на связи, отвечает в любое время суток. Очень довольны всеми услугами и тем, что нашли такого надежного организатора. Благодарим за чудесную экскурсию и качественные услуги.
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Д
Спасибо организатору Вану и гиду Зое за отличную экскурсию! Масштабы природного парка впечатлили! Зоя показала нам самые красивые места, мы
+1
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П
экскурссия очень понравилась. нас сопровождала Зоя. много и интересно рассказывала. сам парк потрясающий, советую к обязательному посещению
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Е
Были на экскурсии в горах Аватар и на Золотом ручье и экскурсоводом Ингой (девушка из Китая, отлично говорит по-русски). Экскурсия
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Е
все прошло отлично! интересный и насыщенный маршрут!
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Большое спасибо организатору и гиду за экскурсию. Получили массу впечатлений. Маршрут хорошо продуман, замечательные локации. Прогулка по национальному парку была
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Е
Нам очень понравилась экскурсия. Гид Ваня провел нас почти без очередей, показал куда лучше встать в лифте, чтобы было хорошо
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И
Экскурсию проводила гид Алёна, очень приятная девушка, интересно рассказывала, и провела по самым живописным местам, с коротким путем, это очень
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Все было замечательно! Будем обращаться к Вам и по экскурсиям в другие города Китая!
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Всего 16 отзывов в Чжанцзяцзе
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Ответы на вопросы от путешественников по Чжанцзяцзе
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