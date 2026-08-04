Мои заказы

Экскурсии в Чжанцзяцзе

Найдено 12 экскурсий в Чжанцзяцзе на русском языке, цены от $360, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
По национальному парку Чжанцзяцзе
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
По национальному парку Чжанцзяцзе
Среди фантастических скал и туманных вершин из «Аватара»
Начало: Любое место в городе Чжанцзяцзе
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $582 за всё до 12 чел.
Волшебный мир парящих гор в Чжанцзяцзе
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный мир парящих гор в Чжанцзяцзе
Увидеть тысячи базальтовых скал и познакомиться с традициями
10 авг в 23:30
11 авг в 00:00
от $360 за всё до 5 чел.
Популярные и малоизвестные локации Чжанцзяцзе
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Популярные и малоизвестные локации Чжанцзяцзе
Скалы Аватара, гора Тяньцзы, Небесный сад и площадка Маршала
Начало: У вашего отеля в городе Чжанцзяцзе
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $590 за всё до 2 чел.
Из Чжанцзяцзе - в каньон Большой долины и пещеру Хуанлун
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Чжанцзяцзе - в каньон Большой долины и пещеру Хуанлун
Увидеть стеклянный мост Юньтяньду и сталагмит, который застраховали на 100 млн юаней
10 авг в 11:30
11 авг в 00:30
от $360 за всё до 5 чел.
Мост Айчжай и древний город Фужун - из Чжанцзяцзе
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 12 чел.
Мост Айчжай и древний город Фужун - из Чжанцзяцзе
Пройти над бездонным ущельем и увидеть дома на сваях
Начало: У вашего отеля в центре Чжанцзяцзе
Завтра в 11:30
10 авг в 09:30
от $635 за всё до 2 чел.
Из Чжанцзяцзе к горе Тяньмэнь: канатная дорога, стеклянный мост и пещера «Небесные врата»
На машине
Канатная дорога
6 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Чжанцзяцзе к горе Тяньмэнь: канатная дорога, стеклянный мост и пещера «Небесные врата»
Туда, где горы касаются облаков
Начало: В Чжанцзяцзе
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $600 за всё до 2 чел.
Топ-локации национального парка Чжанцзяцзе: горы Аватара, Байлун и Тяньцзышань
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Топ-локации национального парка Чжанцзяцзе: горы Аватара, Байлун и Тяньцзышань
Увидеть впечатляющие пейзажи: от парящих гор до тихих лесных ущелий
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $460 за всё до 10 чел.
К стеклянному мосту и Небесным вратам Тяньмэня - из Чжанцзяцзе
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
К стеклянному мосту и Небесным вратам Тяньмэня - из Чжанцзяцзе
Увидеть инженерные чудеса и прикоснуться к древним символам духовности Китая
Начало: По договоренности
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от $460 за всё до 10 чел.
Облачный Чжанцзяцзе: скалы из древних легенд (всё включено)
На машине
10 часов
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Облачный Чжанцзяцзе: скалы из древних легенд (всё включено)
Увидеть природу «Аватара» и попробовать кухню тудзя во время шоу
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от $475$500 за всё до 2 чел.
Первый день в Чжанцзяцзе: горы, каньоны и пейзажи «Аватара»
На автобусе
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первый день в Чжанцзяцзе: горы, каньоны и пейзажи «Аватара»
Подняться к кварцевым пикам и открыть для себя природу Китая
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от $560 за всё до 2 чел.
Испытание высотой: Гранд-Каньон и стеклянный мост в Чжанцзяцзе
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Испытание высотой: Гранд-Каньон и стеклянный мост в Чжанцзяцзе
Пройти вдоль ручьёв и водопадов - и взглянуть вниз с моста над пропастью
Начало: Любое место в центре Чжанцзяцзе
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $516 за всё до 15 чел.
Удивительный мир Чжанцзяцзе: путешествие к горе Тяньмэнь
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Удивительный мир Чжанцзяцзе: путешествие к горе Тяньмэнь
С подъёмом на вершину, прогулкой по краю скал и видами на долины
Начало: Любое место в центре Чжанцзяцзе
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $420 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Волшебный мир парящих гор в Чжанцзяцзе
Всё очень понравилось, спасибо за экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
В
По национальному парку Чжанцзяцзе
Ван - очень профессиональный организатор, всегда на связи, отвечает в любое время суток. Очень довольны всеми услугами и тем, что нашли такого надежного организатора. Благодарим за чудесную экскурсию и качественные услуги.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
По национальному парку Чжанцзяцзе
Спасибо организатору Вану и гиду Зое за отличную экскурсию! Масштабы природного парка впечатлили! Зоя показала нам самые красивые места, мы
читать дальшеуменьшить

не стояли в очередях и посмотрели максимальное количество красот, которые можно было охватить за день. Экскурсия прошла на русском языке, все было очень комфортно. Забрали из отеля и привезли назад. Мы очень довольны и рекомендуем экскурсию всем! Такую фантастическую красоту точно стоит увидеть!

Спасибо организатору Вану и гиду Зое за отличную экскурсию! Масштабы природного парка впечатлили! Зоя показала нам
Спасибо организатору Вану и гиду Зое за отличную экскурсию! Масштабы природного парка впечатлили! Зоя показала нам
Спасибо организатору Вану и гиду Зое за отличную экскурсию! Масштабы природного парка впечатлили! Зоя показала нам
Спасибо организатору Вану и гиду Зое за отличную экскурсию! Масштабы природного парка впечатлили! Зоя показала нам+1
Спасибо организатору Вану и гиду Зое за отличную экскурсию! Масштабы природного парка впечатлили! Зоя показала нам
Вам был полезен этот отзыв?
П
По национальному парку Чжанцзяцзе
экскурссия очень понравилась. нас сопровождала Зоя. много и интересно рассказывала. сам парк потрясающий, советую к обязательному посещению
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Волшебный мир парящих гор в Чжанцзяцзе
Были на экскурсии в горах Аватар и на Золотом ручье и экскурсоводом Ингой (девушка из Китая, отлично говорит по-русски). Экскурсия
читать дальшеуменьшить

понравилась, были учтены все наши пожелания. Без экскурсовода быстро найти лучшие локации в горах Аватара практически не возможно. Большое спасибо Инге за насыщенный и увлекательный день!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Волшебный мир парящих гор в Чжанцзяцзе
все прошло отлично! интересный и насыщенный маршрут!
Вам был полезен этот отзыв?
Маргарита
По национальному парку Чжанцзяцзе
Большое спасибо организатору и гиду за экскурсию. Получили массу впечатлений. Маршрут хорошо продуман, замечательные локации. Прогулка по национальному парку была
читать дальшеуменьшить

не просто созерцанием, но и погружением в культуру, благодаря гиду. Трансфер от отеля до парка был очень комфортным и безопасным, за что отдельное спасибо водителю.
Мы очень довольны поездкой и с удовольствием порекомендуем этот тур друзьям.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
По национальному парку Чжанцзяцзе
Нам очень понравилась экскурсия. Гид Ваня провел нас почти без очередей, показал куда лучше встать в лифте, чтобы было хорошо
читать дальшеуменьшить

видно и вообще помогал нам на всем протяжении пути. без него мы вряд ли бы справились и посмотрели все достопримечательности. Спасибо большое!

Вам был полезен этот отзыв?
И
Из Чжанцзяцзе - в каньон Большой долины и пещеру Хуанлун
Экскурсию проводила гид Алёна, очень приятная девушка, интересно рассказывала, и провела по самым живописным местам, с коротким путем, это очень
читать дальшеуменьшить

важно, так как с нами были дети. Погода была дождливая, но природа красива в любое время. Спасибо Алёне и команде гидов, будем советовать друзьям.

Экскурсию проводила гид Алёна, очень приятная девушка, интересно рассказывала, и провела по самым живописным местам, с
Экскурсию проводила гид Алёна, очень приятная девушка, интересно рассказывала, и провела по самым живописным местам, с
Вам был полезен этот отзыв?
Алёна
По национальному парку Чжанцзяцзе
Все было замечательно! Будем обращаться к Вам и по экскурсиям в другие города Китая!
Все было замечательно! Будем обращаться к Вам и по экскурсиям в другие города Китая!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 16 отзывов в Чжанцзяцзе

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Чжанцзяцзе

Самые популярные экскурсии в Чжанцзяцзе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12:
  1. По национальному парку Чжанцзяцзе;
  2. Волшебный мир парящих гор в Чжанцзяцзе;
  3. Популярные и малоизвестные локации Чжанцзяцзе;
  4. Из Чжанцзяцзе - в каньон Большой долины и пещеру Хуанлун;
  5. Мост Айчжай и древний город Фужун - из Чжанцзяцзе.
Сколько стоит экскурсия по Чжанцзяцзе в августе 2026
Сейчас в Чжанцзяцзе можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 360 до 635 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Чжанцзяцзе (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2026 год, 16 ⭐ отзывов, цены от $360. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь