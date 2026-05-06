Среди фантастических скал и туманных вершин из «Аватара»
Откройте мир парящих гор Чжанцзяцзе — тех самых, что вдохновили создателей «Аватара».
Вы подниметесь на лифте-рекордсмене Байлун, увидите знаменитую гору Аллилуйя и каменные мосты между скалами, пройдёте по тропам тихих долин и вдоль горного ручья. Узнаете, как появились эти ландшафты и почему парк выглядит как другая планета.
Поднимемся на самом высоком наружном лифте в мире — преодолеем 326 м всего за 1,5 мин. Панорамные кабины со стеклянными стенами встроены прямо в отвесную скалу. Верхняя станция расположена среди знаменитых гор Аватара.
9:30–11:00 — Юаньцзяцзе, они же горы Аватара
Будто неземные каменные столбы, что вдохновили создателей фильма «Аватар». Вы увидите гору Аллилуйя и Первый мост под небесами и оглядите просторы со смотровой площадки «Чарующая сцена».
11:00–12:30 — Янцзяцзе
Более дикая и менее посещаемая часть парка. Здесь находится природная Великая стена — ряд узких скал, напоминающих древние укрепления.
12:30–13:30 — Тяньцзышань
Горный район с панорамами каменных столбов и густых лесов. Вы посетите парк Хэ Луна со статуей маршала и павильон Тяньцзы со смотровой площадкой.
13:30–14:00 — канатная дорога
Спуститесь над долинами и скальными вершинами по одной из самых живописных канатных дорог парка. Поездка занимает около 10 мин.
14:00–15:30 — Десятимильная галерея
Живописная долина длиной около 5,8 км со скалами причудливых форм. Некоторые из них напоминают людей и животных — здесь есть, например, Старик, собирающий травы, Ревущий тигр и Семья с ребёнком. А ещё на склонах часто появляются обезьяны.
15:30–17:00 — ручей Золотой Кнут
Вы прогуляетесь вдоль прозрачного горного ручья по дну ущелья среди густых лесов и высоких скал.
Мы расскажем:
как появились парящие горы
какие редкие и дикие растения встречаются в парке
стоит ли кормить обезьян
как раньше называлась гора Аллилуйя
какие инженерные решения сделали парк доступнее
как этнические группы региона повлияли на местную культуру
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле. Встретим вас у отеля, после экскурсии привезём обратно
Дополнительные расходы — входные билеты: ~450 юаней (~$65) за чел.
Экскурсию можно организовать для большего количества путешественников — детали уточняйте в переписке
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван — ваша команда гидов в Чжанцзяцзе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 244 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную читать дальшеуменьшить
страну — Китай.
С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями, традициями и культурой города.
Создаём индивидуальные программы: от классических туров до необычных маршрутов за кулисами туристических троп.
Помогаем с логистикой: трансфер, отели, рестораны, билеты. А ещё делимся лайфхаками, где попробовать настоящую китайскую кухню, где купить китайский чай и сувениры и многое другое.
Отзывы и рейтинг
Е
Елена
Побввали на замечательной экскурсии к Горам Аватара. Нашим гидом была Лена. она помогла с покупкой билетов, с организацией маршрута, подсказала как лучше и удобнее осмотреть все. Помле экскурсии Лена посоветовала ресторан, где мы попробовали диковинную рыбу. В отель за нами приехал минивэн - водитель вел машину аккуратно, в салоне чисто, удобно. Нам все понравилось. спасибо огромное гиду и организатору.
Ван
Ответ организатора:
Искренне благодарим вас за подробный и душевный отзыв! Нам очень приятно, что вы оценили помощь Лены с организацией экскурсии — читать дальшеуменьшить
от покупки билетов до рекомендаций после программы. Отдельное спасибо, что отметили работу водителя и комфорт минивэна. Мы стремимся сделать каждое путешествие беззаботным и запоминающимся. Обязательно передадим Лене и водителю ваши добрые слова. Ждём вас на новых маршрутах!
