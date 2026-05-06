Откройте мир парящих гор Чжанцзяцзе — тех самых, что вдохновили создателей «Аватара». Вы подниметесь на лифте-рекордсмене Байлун, увидите знаменитую гору Аллилуйя и каменные мосты между скалами, пройдёте по тропам тихих долин и вдоль горного ручья. Узнаете, как появились эти ландшафты и почему парк выглядит как другая планета.

9:00–9:30 — лифт «Байлун»

Поднимемся на самом высоком наружном лифте в мире — преодолеем 326 м всего за 1,5 мин. Панорамные кабины со стеклянными стенами встроены прямо в отвесную скалу. Верхняя станция расположена среди знаменитых гор Аватара.

9:30–11:00 — Юаньцзяцзе, они же горы Аватара

Будто неземные каменные столбы, что вдохновили создателей фильма «Аватар». Вы увидите гору Аллилуйя и Первый мост под небесами и оглядите просторы со смотровой площадки «Чарующая сцена».

11:00–12:30 — Янцзяцзе

Более дикая и менее посещаемая часть парка. Здесь находится природная Великая стена — ряд узких скал, напоминающих древние укрепления.

12:30–13:30 — Тяньцзышань

Горный район с панорамами каменных столбов и густых лесов. Вы посетите парк Хэ Луна со статуей маршала и павильон Тяньцзы со смотровой площадкой.

13:30–14:00 — канатная дорога

Спуститесь над долинами и скальными вершинами по одной из самых живописных канатных дорог парка. Поездка занимает около 10 мин.

14:00–15:30 — Десятимильная галерея

Живописная долина длиной около 5,8 км со скалами причудливых форм. Некоторые из них напоминают людей и животных — здесь есть, например, Старик, собирающий травы, Ревущий тигр и Семья с ребёнком. А ещё на склонах часто появляются обезьяны.

15:30–17:00 — ручей Золотой Кнут

Вы прогуляетесь вдоль прозрачного горного ручья по дну ущелья среди густых лесов и высоких скал.

Мы расскажем:

как появились парящие горы

какие редкие и дикие растения встречаются в парке

стоит ли кормить обезьян

как раньше называлась гора Аллилуйя

какие инженерные решения сделали парк доступнее

как этнические группы региона повлияли на местную культуру

