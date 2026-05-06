По национальному парку Чжанцзяцзе

Среди фантастических скал и туманных вершин из «Аватара»
Откройте мир парящих гор Чжанцзяцзе — тех самых, что вдохновили создателей «Аватара».

Вы подниметесь на лифте-рекордсмене Байлун, увидите знаменитую гору Аллилуйя и каменные мосты между скалами, пройдёте по тропам тихих долин и вдоль горного ручья. Узнаете, как появились эти ландшафты и почему парк выглядит как другая планета.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

9:00–9:30 — лифт «Байлун»

Поднимемся на самом высоком наружном лифте в мире — преодолеем 326 м всего за 1,5 мин. Панорамные кабины со стеклянными стенами встроены прямо в отвесную скалу. Верхняя станция расположена среди знаменитых гор Аватара.

9:30–11:00 — Юаньцзяцзе, они же горы Аватара

Будто неземные каменные столбы, что вдохновили создателей фильма «Аватар». Вы увидите гору Аллилуйя и Первый мост под небесами и оглядите просторы со смотровой площадки «Чарующая сцена».

11:00–12:30 — Янцзяцзе

Более дикая и менее посещаемая часть парка. Здесь находится природная Великая стена — ряд узких скал, напоминающих древние укрепления.

12:30–13:30 — Тяньцзышань

Горный район с панорамами каменных столбов и густых лесов. Вы посетите парк Хэ Луна со статуей маршала и павильон Тяньцзы со смотровой площадкой.

13:30–14:00 — канатная дорога

Спуститесь над долинами и скальными вершинами по одной из самых живописных канатных дорог парка. Поездка занимает около 10 мин.

14:00–15:30 — Десятимильная галерея

Живописная долина длиной около 5,8 км со скалами причудливых форм. Некоторые из них напоминают людей и животных — здесь есть, например, Старик, собирающий травы, Ревущий тигр и Семья с ребёнком. А ещё на склонах часто появляются обезьяны.

15:30–17:00 — ручей Золотой Кнут

Вы прогуляетесь вдоль прозрачного горного ручья по дну ущелья среди густых лесов и высоких скал.

Мы расскажем:

  • как появились парящие горы
  • какие редкие и дикие растения встречаются в парке
  • стоит ли кормить обезьян
  • как раньше называлась гора Аллилуйя
  • какие инженерные решения сделали парк доступнее
  • как этнические группы региона повлияли на местную культуру

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле. Встретим вас у отеля, после экскурсии привезём обратно
  • Дополнительные расходы — входные билеты: ~450 юаней (~$65) за чел.
  • Экскурсию можно организовать для большего количества путешественников — детали уточняйте в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван
Ван — ваша команда гидов в Чжанцзяцзе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 244 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную
страну — Китай. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями, традициями и культурой города. Создаём индивидуальные программы: от классических туров до необычных маршрутов за кулисами туристических троп. Помогаем с логистикой: трансфер, отели, рестораны, билеты. А ещё делимся лайфхаками, где попробовать настоящую китайскую кухню, где купить китайский чай и сувениры и многое другое.

Отзывы и рейтинг

Е
Побввали на замечательной экскурсии к Горам Аватара. Нашим гидом была Лена. она помогла с покупкой билетов, с организацией маршрута, подсказала как лучше и удобнее осмотреть все. Помле экскурсии Лена посоветовала ресторан, где мы попробовали диковинную рыбу. В отель за нами приехал минивэн - водитель вел машину аккуратно, в салоне чисто, удобно. Нам все понравилось. спасибо огромное гиду и организатору.
Ответ организатора:
Искренне благодарим вас за подробный и душевный отзыв! Нам очень приятно, что вы оценили помощь Лены с организацией экскурсии —
от покупки билетов до рекомендаций после программы. Отдельное спасибо, что отметили работу водителя и комфорт минивэна. Мы стремимся сделать каждое путешествие беззаботным и запоминающимся. Обязательно передадим Лене и водителю ваши добрые слова. Ждём вас на новых маршрутах!

