Почувствуйте настоящий Гонконг в компании местного жителя.
Гид заранее узнает ваши интересы и составит маршрут специально для вас, чтобы показать любимые места и атмосферу города. Узнайте Гонконг таким, каким его видят сами жители.
Описание экскурсииОткройте Гонконг по-своему Иногда кажется, что Гонконг недосягаем для туристов. Избавьтесь от этого чувства, отправившись на индивидуальную экскурсию с местным жителем. Ваш гид свяжется с вами заранее, чтобы узнать ваши интересы и предпочтения — вы посетите только те места, которые действительно близки вам. Личный маршрут и живые истории Гид подстроит прогулку под ваш ритм и покажет Гонконг с неожиданной стороны — кварталы, где живут местные, любимые кафе, оживлённые улицы и тихие уголки. Пока вы исследуете город, он расскажет о быте и традициях, делясь личным взглядом на жизнь здесь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Холл отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
София
14 апр 2025
Компетентный и отзывчивый гид, предложивший замечательную индивидуальную экскурсию по Гонконгу.
П
Платон
17 сен 2024
Трейси была потрясающей! Очень рекомендую! Она показала мне менее людные местные места и дала множество полезных советов
м
марк
3 авг 2024
Гид Космо был очень гибким, подстраивался под наши пожелания и дал превосходные советы и рекомендации
в
владимир
25 мая 2024
Всё было отлично. Антонио провёл нас по городу и показал Гонконг.
Входит в следующие категории Гонконга
