Все экскурсии в Гонконге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гонконге – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от $210. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гонконге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Китае на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальный трансфер
2ч
$270
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
12ч
$210
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия на о. Лантао и водная прогулка
Индивидуальная экскурсия на весь день для организованной группы
по договоренности