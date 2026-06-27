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увлекательное, живое и очень комфортное путешествие.



Евгений рассказывает всё очень интересно, доступно и с таким вниманием к деталям, что слушать его было легко и приятно на протяжении всей экскурсии.



Особенно хочется отметить, что Евгений умеет подстраиваться под интересы группы, отвечает на все вопросы, делится полезными советами и показывает не только известные достопримечательности, но и такие места, которые помогают почувствовать настоящий дух города. Благодаря ему Гонконг открылся с очень яркой и необычной стороны.



Экскурсия прошла в отличной атмосфере: спокойно, организованно, доброжелательно.

Если вы планируете экскурсию по Гонконгу, рекомендую Евгения. С таким гидом поездка становится намного интереснее, насыщеннее и запоминается надолго.