Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборГонконг на стыке культур: Восток и Запад
Начало: Гонконг
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Гонконгу
Начало: По договоренности, обычно в центре города или у от...
Расписание: Начало с 9:00-10:00 или 14:00-15:00, по договоренности
15 авг в 09:00
16 авг в 14:00
$288 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Ночная фотосессия в Гонконге: кинематографично, атмосферно, лично
Начало: Плэйинг Филд роуд рядом со станцией МТР Принц Эдва...
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$229.77 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Тёмная сторона Гонконга: пешеходная экскурсия по Шам Шуй По и домам‑клеткам
Начало: Плэйинг Филд роуд рядом со станцией МТР Принц Эдва...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$36.98 за человека
Групповая
до 25 чел.
Пешеходная экскурсия по центру Гонконга - история и современность
Начало: Безымянная дорога, Центральный, Гонконг
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$19.50 за человека
Групповая
до 20 чел.
Вечерний круиз по гавани Виктория
Начало: Паб Лик Кулун (Цим Ша Цуй) Пирс 6
$18 за человека
Билеты
Диснейленд в Гонконге: купон на питание
Начало: Диснейленд Гонконг
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$23.50 за билет
Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономическое приключение в Тин Хау: рынок, димсам и секретные угощения
Начало: Станция метро Тин Хау (подземка под островной лини...
Сегодня в 10:40
Завтра в 10:40
$106.50 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Абердин: рыбалка, традиции и музей плавучих домов
Начало: Лодка Б30253А, Зона рекультивации 2А, Абердин, Гон...
Сегодня в 10:25
Завтра в 10:25
$39 за человека
Билеты
Входной билет в Ocean Park: мир животных, аттракционы и шоу
Начало: 65ВГ+М79 Вончукхан, Гонконг
$65.50 за билет
Групповая
до 20 чел.
Вечерний круиз по гавани Виктория
Начало: 75ВС+52Дж Чимсачёй, Гонконг
$14.40 за человека
Фотопрогулка
до 20 чел.
Круиз по гавани Виктория: роскошная яхта, панорамы и фотосессия
Начало: 75П7+С2Ф Центральный, Гонконг
Сегодня в 18:20
Завтра в 18:20
$19.26 за человека
Билет на автобус
Big Bus: обзорная экскурсия Hop‑on Hop‑off по Гонконгу и билет на паром
Начало: Пирс Стар Ферри, Мэн Квонг стрит, Централ, Гонконг
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$52 за человека
Групповая
до 20 чел.
Нгонг Пинг 360: живописное путешествие по канатной дороге
Начало: Метро станции Тунг Чунг, выход Б
Сегодня в 10:00
Завтра в 18:00
$38 за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия на винтажном корабле-музее «Dukling» по бухте Виктория-Харбор
Начало: 24 Солсбери роуд, Цим Ша Цуй, Гонконг
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
$35 за человека
Групповая
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Гонконгу на винтажном трамвае
Начало: 88 Йи ВО Ст, Коузвей Бэй, Гонконг
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$28.50 за человека
Групповая
до 20 чел.
Круиз в гавани Виктория: дневные панорамы и закаты Гонконга
Начало: Центральная пристань № 9, Центральный, Гонконг
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
$20.50 за человека
Билет на борт
Вечерний круиз по гавани Виктория и шоу Симфония огней с напитками
Начало: 75В9+5В Чимсачёй, Гонконг
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$15.50 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гонконгу с местным жителем
Начало: Холл отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$105 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лантау: канатная дорога, рыбацкая деревня Тай О и статуя Большого Будды
Начало: Зе Кулун, Натан-роуд, Цим Ша Цуй, Гонконг
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$82.88 за человека
Групповая
до 20 чел.
Комфортный трансфер из аэропорта Гонконга в отель
Начало: 1 Скай Плаза Роад, Чэк Лап Кок, Гонконг
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
$79.50 за человека
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия на катере по геопарку «Четыре морские арки»
Начало: Общественная школа Сай Кунг, По Тунг Роуд 30
$77 за человека
Групповая
до 20 чел.
Лодочный тур по Абердину и посещение плавучего музея
Начало: Лодка Б30253А, Зона рекультивации 2А, Абердин, Гон...
Сегодня в 10:25
Завтра в 10:25
$22.50 за человека
Групповая
до 25 чел.
Обзорная вечерняя экскурсия по Коулуну на автобусе с открытым верхом
Начало: Авеню Офф Старс ХК, Цим Ша Цуй, Гонконг
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$39 за человека
Билеты
Билет в Океанариум Гонконга с пандами и трансфером
Начало: Отель Ковлун, 19-21 Нейтан Роуд, Цим Ша Цуй, Гонко...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$68 за билет
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер‑класс в Гонконге: яичные тарталетки и лунные пряники
Начало: Бэйк Ёр Оун Ко-бэйкинг Студио Шоп Б126-130, Б1/Ф, ...
10 авг в 13:30
11 авг в 13:30
$77 за человека
Индивидуальная
Премиум-зал ожидания Plaza Premium Lounge в аэропорту Гонконга
Начало: 8В59+699 Чек Лап Кок, Гонконг
$95.50 за человека
Билеты
Электронный билет на экспресс из аэропорта Гонконга - быстро и комфортно
Начало: Международный аэропорт Гонконга 1 Скай Плаза роуд,...
$17 за билет
Билеты
Входной билет в аквапарк «Water World»
Начало: 33 Оушен драйв, Абердин, Гонконг
$50 за билет
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по рыболовному наследию Абердина с дегустацией морепродуктов
Начало: Лодка Б30253А, Зона рекультивации 2А, Абердин, Гон...
Сегодня в 11:25
Завтра в 10:25
$64 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Это было великолепно!! За время экскурсии мы увидели и познакомились с Гонконг Конгом кажется полностью! Ощущения к концу экскурсии было,
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М
Евгений замечательный рассказчик, очень интересно провел нашей группе из 3-х человек экскурсию. Весело и непринужденно прошлись по самым интересным местам Гонконга, скорректировал под наши предпочтения маршрут. Подождал нас, когда мы задерживались. Отзывчивый и приятный, спасибо и рекомендуем!
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Д
Нам ооочень понравилась экскурсовод Анна! За короткое время, которое у нас было (6ч) мне кажется мы обошли весь Гонконг 😂!!
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А
Спасибо гиду Евгению за экскурсию по Гонконгу! Подъем на пик Виктория был отдельным приключением — гид показал нам не стандартную
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О
Все привет! Сегодня вернулись с обзорной экскурсии по Гонконгу, которую провел для нас Евгений. Экскурсия прошла на одном дыхании, лаконично,
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D
Все не плохо, обслуживание отношение, напитки, но вместо 1.40 как обещали катались 1 час и шоу не видели.
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И
В марте с подругами решили слетать в Макао. Запланировали один день на Гонконг. Экскурсию брали у гида Евгения. Что могу
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С
Хочу оставить искреннюю благодарность гиду Евгению за великолепную экскурсию по Гонконгу. Это было не просто знакомство с городом, а действительно
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В
Отличная экскурсия! за 4 часа Евгений максимально подробно и интересно показал город, сделали много прекрасных фотографий и просто остались в восторге от Гонконга. Спасибо большое! Рекомендую
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О
Хорошая экскурсия с замечательным гидом Евгением!
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Всего 114 отзывов в Гонконге
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Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу
Самые популярные экскурсии в Гонконге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
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Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в августе 2026
Сейчас в Гонконге можно забронировать 32 экскурсии от 14 до 1150. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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