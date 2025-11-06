Добро пожаловать в Гонконг! Я покажу вам самые интересные и знаковые места этого города. Познакомлю вас с историей, культурой и менталитетом этого экзотического места.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииНачнем с центральной части. Вы увидите Площадь статуй, самые энергичные улицы c бегущими по ним двухэтажными трамваями (катание по желанию), красивейший парк в самом сердце города и зоологический парк (по желанию). Далее нас ждет прогулка по району Мид-Левелс. Увидите старейшие, витиеватые на холмах кварталы с незабываемой атмосферой и видами. Здесь расположены самый длинный в мире эскалатор, здание старой тюрьмы с арт-галереями и старинный даосский храм. Затем нас ждет путешествие на стар-ферри (старинный корабль) на сторону Колун через пролив Виктория. Прогулка по Аллее звезд с красивейшим видом на город, комплекс Наследие (британская колониальная архитектура), Галерея искусств. Также вас порадуют прогулки по оживленным улицам города и шоппинг (по желанию). На улице сувениров можно увидеть предметы старины и любопытные артефакты. По желанию можно попасть на Пик Виктория. Важная информация:
- В городе достаточно ресторанов и закусочных на любой бюджет, так что голодными не останетесь;
- Передвижение по городу пешком и на местном транспорте (двухэтажные комфортные автобусы и трамваи, такси, корабль). Это сэкономит вам как время (пробки, парковки), так и деньги;
- Маршрут можно менять в зависимости от ваших интересов и пристрастий.
Начало с 9:00-10:00 или 14:00-15:00, по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аллея звёзд
- Heritage 1881
- Звездный паром
- Площадь статуй
- Central
- HSBC and Bank of China buildings
- Собор святого Иоанна (1849)
- Пик Виктория и фуникулёр к нему
- Район Сохо и МИД Левелс эскалатор
- Старая тюрьма и культурный центр
- Храм Ман Со
- Кошачья улица сувениров и др
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт
- Питание
- Входной билет на Пик Виктория (14 US/чел.).
- Входные билеты в музеи, по желанию.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности, обычно в центре города или у отеля
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Начало с 9:00-10:00 или 14:00-15:00, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В городе достаточно ресторанов и закусочных на любой бюджет, так что голодными не останетесь
- Передвижение по городу пешком и на местном транспорте (двухэтажные комфортные автобусы и трамваи, такси, корабль). Это сэкономит вам как время (пробки, парковки), так и деньги
- Маршрут можно менять в зависимости от ваших интересов и пристрастий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кутырина
6 ноя 2025
Экскурсия и экскурсовод прекрасные Спасибо
Е
Елена
27 окт 2025
Отзыв о гиде Евгении (экскурсия в
Гонконге)
Экскурсия оставила неприятное впечатление. Гид Евгений оказался плохо подготовлен: не владеет информацией об истории, экономике и современной жизни
Гонконга. К тому же допустил ошибку с местом встречи — пришёл в другую гостиницу. Организация и качество экскурсии не соотве у зовали ожиданиям.
Гонконге)
Экскурсия оставила неприятное впечатление. Гид Евгений оказался плохо подготовлен: не владеет информацией об истории, экономике и современной жизни
Гонконга. К тому же допустил ошибку с местом встречи — пришёл в другую гостиницу. Организация и качество экскурсии не соотве у зовали ожиданиям.
Л
Ляззат
18 окт 2025
Экскурсия по Гонконгу оставила замечательные впечатления! Всё было очень интересно и познавательно — гид рассказывал с увлечением и глубокими знаниями об истории, культуре и современной жизни города. Узнали множество любопытных
И
Ирина
17 окт 2025
Недавно наша семья побывала на обзорной экскурсии по Гонконгу с замечательным гидом Евгением. Это было одно из самых ярких впечатлений поездки! Евгений выстроил маршрут очень грамотно — всё было логично,
М
Маргарита
16 сен 2025
Интересная и информативная экскурсия. Были с детьми, и никто за время экскурсии ни разу не пожаловался на усталость! Все очень понравилось
Ю
Юлия
9 сен 2025
Были проездом в Гонконге, появился свободный день и заказали экскурсию у Евгения. Очень порадовала экскурсия по наполнению и адаптация информации и формата экскурсии под ребенка. За короткое время успели посмотреть все ключевые точки Гонконга и познакомиться с городом. Очень рекомендую данного экскурсовода 🤗 нам все очень понравилось
И
Инна
2 сен 2025
Были на экскурсии с Евгением разновозрастной группой 25 августа. Остались только положительные впечатления от прогулки, рекомендую к посещению
В
Вадим
20 авг 2025
Н
Наталья
27 дек 2024
Благодарим Евгения за познавательную прогулку по Гонконгу! Мы отлично провели время. Особенно хотим отметить фуникулер, паром и трамвайчик. Было здоров и интересно!
В
Варвара
22 дек 2024
Эта экскурсия очень удачна для первого дня пребывания в Гонконге. Мы отлично провели день с Евгением, увидели город с необычных сторон, побывали не только в популярных туристических местах, но и в локациях, где любят гулять местные жители.
Т
Татьяна
25 ноя 2024
Все прошло отлично! Предварительно Евгений любезно сориентировал нас относительно деталей. На самой экскурсии двигались в удобном темпе, посмотрели город без суеты и беготни. Были рады посмотреть город с ним
А
Анна
21 авг 2024
Гид показал нам город с разных сторон, включая места, которые сами мы бы точно не нашли. Интересная, насыщенная и содержательная экскурсия. Рекомендую!
О
Ольга
19 авг 2024
Евгений - прекрасный, энергичный гид! С ним успели посмотреть даже больше, чем планировалось. Кроме того, Евгений поделился с нами лайфхаками, которые упростили наше дальнейшее пребывание в городе. Спасибо!
Входит в следующие категории Гонконга
Похожие экскурсии из Гонконга
Билет на автобус
Big Bus: обзорная экскурсия Hop‑on Hop‑off по Гонконгу и билет на паром
Начало: Star Ferry Pier, Man Kwong St, Central, Hong Kong
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
$52 за человека
Групповая
до 20 чел.
Комфортный трансфер из аэропорта Гонконга в отель
Начало: 1 Sky Plaza Rd, Chek Lap Kok, Hong Kong
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
$77.70 за человека
Круиз
Круиз в гавани Виктория: дневные панорамы и закаты Гонконга
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
Завтра в 16:30
13 ноя в 16:30
$20.55 за человека