К Кутырина Экскурсия и экскурсовод прекрасные Спасибо

Е Елена Отзыв о гиде Евгении (экскурсия в

Гонконге)

Экскурсия оставила неприятное впечатление. Гид Евгений оказался плохо подготовлен: не владеет информацией об истории, экономике и современной жизни

Гонконга. К тому же допустил ошибку с местом встречи — пришёл в другую гостиницу. Организация и качество экскурсии не соотве у зовали ожиданиям.

Л Ляззат читать дальше фактов, посетили красивые места и почувствовали атмосферу Гонконга. Отличная организация, приятная подача материала и доброжелательная атмосфера. Евгений также помог нам обменять юани на Гонконгские доллары. Большое спасибо за прекрасно проведённое время! Экскурсия по Гонконгу оставила замечательные впечатления! Всё было очень интересно и познавательно — гид рассказывал с увлечением и глубокими знаниями об истории, культуре и современной жизни города. Узнали множество любопытных

И Ирина читать дальше интересно и без спешки. Он рассказал множество исторических фактов, поделился любопытными деталями о жизни города, современных традициях и укладе местных жителей.



Благодаря этой экскурсии мы стали гораздо лучше ориентироваться в Гонконге, поняли, какие районы стоит посетить отдельно, где вкусно поесть и как удобнее передвигаться. Особенно понравилось, что Евгений чувствует аудиторию — рассказывал так, что было интересно и взрослым, и ребёнку.



От души рекомендуем Евгения всем, кто хочет познакомиться с Гонконгом не поверхностно, а по-настоящему почувствовать атмосферу города. Отличный гид, знающий, внимательный и увлечённый своим делом! Недавно наша семья побывала на обзорной экскурсии по Гонконгу с замечательным гидом Евгением. Это было одно из самых ярких впечатлений поездки! Евгений выстроил маршрут очень грамотно — всё было логично,

М Маргарита Интересная и информативная экскурсия. Были с детьми, и никто за время экскурсии ни разу не пожаловался на усталость! Все очень понравилось

Ю Юлия Были проездом в Гонконге, появился свободный день и заказали экскурсию у Евгения. Очень порадовала экскурсия по наполнению и адаптация информации и формата экскурсии под ребенка. За короткое время успели посмотреть все ключевые точки Гонконга и познакомиться с городом. Очень рекомендую данного экскурсовода 🤗 нам все очень понравилось

И Инна Были на экскурсии с Евгением разновозрастной группой 25 августа. Остались только положительные впечатления от прогулки, рекомендую к посещению

В Вадим

Н Наталья Благодарим Евгения за познавательную прогулку по Гонконгу! Мы отлично провели время. Особенно хотим отметить фуникулер, паром и трамвайчик. Было здоров и интересно!

В Варвара Эта экскурсия очень удачна для первого дня пребывания в Гонконге. Мы отлично провели день с Евгением, увидели город с необычных сторон, побывали не только в популярных туристических местах, но и в локациях, где любят гулять местные жители.

Т Татьяна Все прошло отлично! Предварительно Евгений любезно сориентировал нас относительно деталей. На самой экскурсии двигались в удобном темпе, посмотрели город без суеты и беготни. Были рады посмотреть город с ним

А Анна Гид показал нам город с разных сторон, включая места, которые сами мы бы точно не нашли. Интересная, насыщенная и содержательная экскурсия. Рекомендую!