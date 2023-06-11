Из Гонконга в завораживающий Макао

Уголок Португалии, китайский Лас-Вегас и другие грани удивительного города

5
12 отзывов
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Ответы на вопросы
Макао сочетает в себе богатую культуру и современную энергетику азарта и быстрых ритмов.

Всего час приятного путешествия на пароме — и вы в бывшей португальской колонии и главном игорном центре Китая.

Разнообразная архитектура, потрясающие интерьеры казино и всевозможные развлечения Макао создадут многогранный и яркий образ нетривиального города, который запомнится вам надолго.
Из Гонконга в завораживающий Макао
Из Гонконга в завораживающий Макао
Из Гонконга в завораживающий Макао
Из Гонконга в завораживающий Макао
Из Гонконга в завораживающий Макао
Из Гонконга в завораживающий Макао
Из Гонконга в завораживающий Макао
Из Гонконга в завораживающий Макао
Из Гонконга в завораживающий Макао
Из Гонконга в завораживающий Макао
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Описание

Что вас ожидает

Колониальная культура и современность Макао

Из Гонконга в Макао мы доберёмся на пароме, а дальше сможем перемещаться пешком, на бесплатном транспорте или автомобиле — на ваш выбор. Я расскажу о важных событиях в истории Макао: в XVI веке на эти земли пришли португальцы и оставили европейский след в облике китайского города. Вы прогуляетесь по центральной улице и побываете на площади с чёрно-белой мозаикой и фонтанами — её обрамляют лучшие образцы колониальной архитектуры. Я отведу вас к символу Макао — кафедральному собору Святого Павла — и церкви Святого Доминика, построенной в стиле португальского барокко. На необычной улице мяса и печенья вы попробуете местные продукты, а прогулка по нетуристическим кварталам города познакомит с повседневной жизнью местных.

Место, где живёт азарт

Вы окажетесь не только в старом Макао, но и в новых его районах, где активно развивается культура казино. В казино «Галактика» посмотрите шоу «Бриллиант» и соприкоснётесь с роскошью и особой эстетикой игорных домов. В казино «Винн» взглянете на танцующий музыкальный фонтан и световое шоу со звуковым сопровождением с национальными мотивами. Отель-казино «Венециан» поразит вас своим убранством — здесь всё выполнено в венецианском стиле. Да и территорию отеля создатели попытались сделать максимально похожей на город на воде: вы сможете прогуляться под искусственным небом или проплыть на лодочке с гондольером по «каналам». С желающими попытать удачу я поделюсь тактическими приёмами игры — обычно выигрыш за нами!

На автомобиле мы успеем посетить больше мест и по вашему желанию заглянем в зоопарк, где живут панды, или на телебашню Макао со смотровой площадкой и крутящимся рестораном. А после экскурсии вы сможете заглянуть на водное шоу.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются перекусы, аренда автомобиля и билеты на паром: 50$/чел. туда-обратно + билеты для гида
  • Экскурсия начинается в Гонконге
  • Если вас не интересуют казино, программа может быть изменена

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
В
11 июня 2023
Экскурсия была очень интересной! Все было проведено с душой, заботой и учетом наших пожеланий!
Анна все грамотно спланировала, интересно рассказывала, была максимально тактичной и интересной рассказчицей. Чудо гид! Рекомендуем)
Ирина
2 апр 2023
Анна отличный собеседник и интересно рассказывает. Макао действительно завораживает 🤩
С
23 янв 2020
Экскурсия очень понравилась. Анна смогла составить маршрут в соответствии с нашими пожеланиями: мы и проехались по самому длинному в мире мосту, и даже посмотрели на панд в зоопарке Макао. Ну и конечно, прогулка по старому городу, просмотр различных шоу в отелях-казино - все было интересным.
Л
22 янв 2020
Очень понравилась экскурсия и я очень довольна, что не ошиблась в выборе гида. Анна очень понравилась своей пунктуальностью, знанием материала, коммуникабельностью, умением интересно рассказывать и заинтересовать. В итоге, экскурсия в Макао получилась очень очень насыщенной и интересной! Буду рекомендовать друзьям и знакомым! Спасибо всей команде за отличную работу!
А
15 янв 2020
Очень понравилась экскурсия спокойно, размеренно! Не устали много посмотрели! Гидом довольны- профессионал! С погодой повезло! Получили огромное удовольствие и новые познания! Спасибо!
Е
31 дек 2019
Без Анны я бы там заблудилась. Все посмотрели, попробовали. 😁 Было очень позитивно. Спасибо!
А
29 ноя 2019
С Анной провели обзорную экскурсию по Гонконгу и целый день в Макао.
О Макао: можно купить билет на паром, добраться и погулять там самостоятельно, сэкономив деньги на гиде. НО: за 7 часов пребывания в Макао самостоятельно вы не успеете увидеть и десятой доли того, что успели мы с Анной, не говоря уже о том, что информацию, предоставленную Анной, пришлось бы собирать в интернете не один день.
То же самое могу сказать и об экскурсии по Гонконгу. Если у вас имеется несколько дней, вероятно можно обойтись и без гида, неспешно изучая основные достопримечательности. У нас был один день на Гонконг и один день на Макао. За 4 часа экскурсии мы узнали и увидели очень много, и ни разу не пожалели о своем решении путешествовать с гидом.
Анна очень живой, интересный, знающий человек. С ней было очень легко, просто и весело, в том числе, когда бежали на почти ушедший паром.
Анна, спасибо Вам огромное за время, проведенное с нами в Гонконге и Макао!
Д
28 ноя 2019
Экскурсия прошла на Ура. Всё посмотрели, везде побывали. Без Ани не разобрались бы точно и не посетили бы столько мест за такой короткий срок.
М
14 июля 2019
Экскурсия прекрасно организована, четко продумана логистика. Самостоятельно, без Анны, увидеть и десятую часть не удалось бы. Анна, спасибо, что вы показали нам Макао, это сказка!!
О
14 мая 2019
Огромное спасибо Анне за яркую, позитивную
Экскурсию по Макао! Мы брали машину и поэтому успели посмотреть все по максимальному. Анна очень позитивная и с ней легко было обсуждать некоторые моменты экскурсии. Анна посоветовала нам посетить знаменитое водное шоу в Макао, по нашему согласованию купила для нас билеты! Шоу очень впечатлило, все советуем!
Еслимв ещё раз будет в Гонконге, мы свой выбор остановим на Анне!
О
1 мар 2019
Анна провела замечательную экскурсию в Макао, грамотно распланировав тайминг и логистику. По словам некоторых участников нашей группы эмоции закончились еще до окончания экскурсии - настолько всё было захватывающим и невероятным! С Анной мы увидели Макао с разных его сторон - побывали в старой части города, прогулялись по узким улочкам "португальского квартала", окунулись в атмосферу роскоши казино! Впрочем, лучше один раз увидеть…, и лучше с Анной:)
А
19 дек 2018
Спасибо, прекрасная экскурсия!:)

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