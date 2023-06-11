Уголок Португалии, китайский Лас-Вегас и другие грани удивительного города
Всего час приятного путешествия на пароме — и вы в бывшей португальской колонии и главном игорном центре Китая.
Разнообразная архитектура, потрясающие интерьеры казино и всевозможные развлечения Макао создадут многогранный и яркий образ нетривиального города, который запомнится вам надолго.
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Описание
Что вас ожидает
Колониальная культура и современность Макао
Из Гонконга в Макао мы доберёмся на пароме, а дальше сможем перемещаться пешком, на бесплатном транспорте или автомобиле — на ваш выбор. Я расскажу о важных событиях в истории Макао: в XVI веке на эти земли пришли португальцы и оставили европейский след в облике китайского города. Вы прогуляетесь по центральной улице и побываете на площади с чёрно-белой мозаикой и фонтанами — её обрамляют лучшие образцы колониальной архитектуры. Я отведу вас к символу Макао — кафедральному собору Святого Павла — и церкви Святого Доминика, построенной в стиле португальского барокко. На необычной улице мяса и печенья вы попробуете местные продукты, а прогулка по нетуристическим кварталам города познакомит с повседневной жизнью местных.
Место, где живёт азарт
Вы окажетесь не только в старом Макао, но и в новых его районах, где активно развивается культура казино. В казино «Галактика» посмотрите шоу «Бриллиант» и соприкоснётесь с роскошью и особой эстетикой игорных домов. В казино «Винн» взглянете на танцующий музыкальный фонтан и световое шоу со звуковым сопровождением с национальными мотивами. Отель-казино «Венециан» поразит вас своим убранством — здесь всё выполнено в венецианском стиле. Да и территорию отеля создатели попытались сделать максимально похожей на город на воде: вы сможете прогуляться под искусственным небом или проплыть на лодочке с гондольером по «каналам». С желающими попытать удачу я поделюсь тактическими приёмами игры — обычно выигрыш за нами!
На автомобиле мы успеем посетить больше мест и по вашему желанию заглянем в зоопарк, где живут панды, или на телебашню Макао со смотровой площадкой и крутящимся рестораном. А после экскурсии вы сможете заглянуть на водное шоу.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются перекусы, аренда автомобиля и билеты на паром: 50$/чел. туда-обратно + билеты для гида
- Экскурсия начинается в Гонконге
- Если вас не интересуют казино, программа может быть изменена
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Анна все грамотно спланировала, интересно рассказывала, была максимально тактичной и интересной рассказчицей. Чудо гид! Рекомендуем)
О Макао: можно купить билет на паром, добраться и погулять там самостоятельно, сэкономив деньги на гиде. НО: за 7 часов пребывания в Макао самостоятельно вы не успеете увидеть и десятой доли того, что успели мы с Анной, не говоря уже о том, что информацию, предоставленную Анной, пришлось бы собирать в интернете не один день.
То же самое могу сказать и об экскурсии по Гонконгу. Если у вас имеется несколько дней, вероятно можно обойтись и без гида, неспешно изучая основные достопримечательности. У нас был один день на Гонконг и один день на Макао. За 4 часа экскурсии мы узнали и увидели очень много, и ни разу не пожалели о своем решении путешествовать с гидом.
Анна очень живой, интересный, знающий человек. С ней было очень легко, просто и весело, в том числе, когда бежали на почти ушедший паром.
Анна, спасибо Вам огромное за время, проведенное с нами в Гонконге и Макао!
Экскурсию по Макао! Мы брали машину и поэтому успели посмотреть все по максимальному. Анна очень позитивная и с ней легко было обсуждать некоторые моменты экскурсии. Анна посоветовала нам посетить знаменитое водное шоу в Макао, по нашему согласованию купила для нас билеты! Шоу очень впечатлило, все советуем!
Еслимв ещё раз будет в Гонконге, мы свой выбор остановим на Анне!