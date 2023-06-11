Макао сочетает в себе богатую культуру и современную энергетику азарта и быстрых ритмов. Всего час приятного путешествия на пароме — и вы в бывшей португальской колонии и главном игорном центре Китая. Разнообразная архитектура, потрясающие интерьеры казино и всевозможные развлечения Макао создадут многогранный и яркий образ нетривиального города, который запомнится вам надолго.

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Описание

Что вас ожидает

Колониальная культура и современность Макао

Из Гонконга в Макао мы доберёмся на пароме, а дальше сможем перемещаться пешком, на бесплатном транспорте или автомобиле — на ваш выбор. Я расскажу о важных событиях в истории Макао: в XVI веке на эти земли пришли португальцы и оставили европейский след в облике китайского города. Вы прогуляетесь по центральной улице и побываете на площади с чёрно-белой мозаикой и фонтанами — её обрамляют лучшие образцы колониальной архитектуры. Я отведу вас к символу Макао — кафедральному собору Святого Павла — и церкви Святого Доминика, построенной в стиле португальского барокко. На необычной улице мяса и печенья вы попробуете местные продукты, а прогулка по нетуристическим кварталам города познакомит с повседневной жизнью местных.

Место, где живёт азарт

Вы окажетесь не только в старом Макао, но и в новых его районах, где активно развивается культура казино. В казино «Галактика» посмотрите шоу «Бриллиант» и соприкоснётесь с роскошью и особой эстетикой игорных домов. В казино «Винн» взглянете на танцующий музыкальный фонтан и световое шоу со звуковым сопровождением с национальными мотивами. Отель-казино «Венециан» поразит вас своим убранством — здесь всё выполнено в венецианском стиле. Да и территорию отеля создатели попытались сделать максимально похожей на город на воде: вы сможете прогуляться под искусственным небом или проплыть на лодочке с гондольером по «каналам». С желающими попытать удачу я поделюсь тактическими приёмами игры — обычно выигрыш за нами!

На автомобиле мы успеем посетить больше мест и по вашему желанию заглянем в зоопарк, где живут панды, или на телебашню Макао со смотровой площадкой и крутящимся рестораном. А после экскурсии вы сможете заглянуть на водное шоу.

Организационные детали