Экскурсии на 1 день в Гонконге

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Гонконге на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Гонконга в завораживающий Макао
23 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гонконга в завораживающий Макао: индивидуальная экскурсия
Уголок Португалии, китайский Лас-Вегас и другие грани удивительного города
Начало: По договоренности
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
$400 за всё до 4 чел.
Загадочный остров Лантао
16 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочный остров Лантао: буддизм, Тай О и розовые дельфины
Путешествие по Гонконгу: канатная дорога, Храм Драгоценный Лотос, деревня Тай О и розовые дельфины. Уникальные впечатления и культурные открытия ждут вас
Начало: По договорённости
18 сен в 09:30
19 сен в 09:30
$300 за всё до 4 чел.
Макао: увидеть и полюбить
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Макао: увидеть и полюбить - индивидуальная экскурсия
Макао - бывшая португальская колония и современный финансовый центр. Удивительное сочетание древности и современности, которое вы не забудете
10 авг в 15:00
18 авг в 14:00
$351 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 августа 2024
    Загадочный остров Лантао
    Прекрасно провели время❤️ Было очень интересно, много впечатлений, смеха. Даже небольшой дождь не смог сбить наш настрой радоваться и наслаждаться всему вокруг
    Прекрасно провели время❤️Прекрасно провели время❤️Прекрасно провели время❤️Прекрасно провели время❤️Прекрасно провели время❤️Прекрасно провели время❤️Прекрасно провели время❤️
  • Р
    Руслан
    6 апреля 2024
    Из Гонконга в завораживающий Макао
    Отличная поездка, все очень понравилось! Вкусно поели на вращающейся телебашне, посмотрели казино. Одного дня мало чтобы все хорошо посмотреть но для ознакомления с таким рассказчиком как Анна вполне достаточно! Спасибо Анне за прекрасный день!
  • Е
    Елена
    21 марта 2024
    Из Гонконга в завораживающий Макао
    Отличная экскурсия. Аня очень знающий гид. Показала интересные места и шоу Брали гида с машиной, конечно дороговато но оно того стоило. Успели много посмотреть и не устали. Ане огромное спасибо
  • М
    Марина
    19 марта 2024
    Из Гонконга в завораживающий Макао
    Приобретали экскурсию через Елену, но гид был Виктор. Хороший рассказчик, многое рассказал нам даже о Гонконге, что экскурсовод до него
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    не сделал. Брали экскурсию на машине от порта Макао - это очень обоснованные траты если вы хотите увидеть как можно больше, потому что мы были не в пиковый сезон 10 марта и очереди на такси около казино были большие, то есть чтобы вы понимали: для вызова такси вы должны встать физически в очередь за всеми желающими перед вами. Комортабельный минивен, спокойно водят в Макао.

Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в августе 2024
Сейчас в Гонконге в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 400. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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