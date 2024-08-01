8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гонконга в завораживающий Макао: индивидуальная экскурсия
Уголок Португалии, китайский Лас-Вегас и другие грани удивительного города
Начало: По договоренности
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
$400 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочный остров Лантао: буддизм, Тай О и розовые дельфины
Путешествие по Гонконгу: канатная дорога, Храм Драгоценный Лотос, деревня Тай О и розовые дельфины. Уникальные впечатления и культурные открытия ждут вас
Начало: По договорённости
18 сен в 09:30
19 сен в 09:30
$300 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Макао: увидеть и полюбить - индивидуальная экскурсия
Макао - бывшая португальская колония и современный финансовый центр. Удивительное сочетание древности и современности, которое вы не забудете
10 авг в 15:00
18 авг в 14:00
$351 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 августа 2024Прекрасно провели время❤️ Было очень интересно, много впечатлений, смеха. Даже небольшой дождь не смог сбить наш настрой радоваться и наслаждаться всему вокруг
- РРуслан6 апреля 2024Отличная поездка, все очень понравилось! Вкусно поели на вращающейся телебашне, посмотрели казино. Одного дня мало чтобы все хорошо посмотреть но для ознакомления с таким рассказчиком как Анна вполне достаточно! Спасибо Анне за прекрасный день!
- ЕЕлена21 марта 2024Отличная экскурсия. Аня очень знающий гид. Показала интересные места и шоу Брали гида с машиной, конечно дороговато но оно того стоило. Успели много посмотреть и не устали. Ане огромное спасибо
- ММарина19 марта 2024Приобретали экскурсию через Елену, но гид был Виктор. Хороший рассказчик, многое рассказал нам даже о Гонконге, что экскурсовод до него
Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в августе 2024
Сейчас в Гонконге в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 400. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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