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не сделал. Брали экскурсию на машине от порта Макао - это очень обоснованные траты если вы хотите увидеть как можно больше, потому что мы были не в пиковый сезон 10 марта и очереди на такси около казино были большие, то есть чтобы вы понимали: для вызова такси вы должны встать физически в очередь за всеми желающими перед вами. Комортабельный минивен, спокойно водят в Макао.