Гонконг, Макао, Гуанчжоу с event-режиссёром: азиатский VIP-тур с проживанием в отелях 5
Обойти небоскрёбы и святыни мегаполисов, отдохнуть на островах, посетить этнопарк, ипподром и казино
Начало: Аэропорт Гонконга, 9:45
26 окт в 09:45
$6650 за человека
Сингапур и Гонконг: тур из Таиланда на 3 дня
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$1280 за человека
Гонконг и Макао: футуристичные небоскрёбы, буддийские святыни и колониальное наследие
Исследовать уникальные мегаполисы, посетить выставку иммерсивного искусства и пройти Тропой мудрости
Начало: Аэропорт Гонконга, точное время - по договорённост...
12 окт в 10:00
$1800 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Групповые»
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