Позавтракав, выезжаем в провинцию Гуанси на скоростном поезде. По приезде подкрепимся и затем отправимся в парк «Гупо». Там мы полюбуемся 27-метровым водопадом, чайными плантациями, а ещё увидим храм «Xian Gu Temple», винодельню и обезьянок. На территории парка также находится декоративная деревня яо.

Далее выдвигаемся греться в горячих источниках с видом на туманные горы. Посещение оплачивается отдельно. После этого переместимся в город Хуаняо, где разместимся на ночь в гостевом доме.