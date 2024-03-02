Увидеть Лотосовые горы, побывать на пике Жуйи и познакомиться с культурой донгов и яо
Погуляем по волшебной пещере тростниковой флейты в Гуйлине, полюбуемся рисовыми террасами в этнических деревнях, погуляем по парку «Гупо» и понаблюдаем за карпами кои.
Желающие смогут погреться в горячих источниках и насладиться купанием в оздоровительных бассейнах Тинсю.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 915
Описание
Организационные детали
Лучше всего лететь с наличными юанями.
Список вещей:
Можно брать чемодан. Переносить вещи будем на короткие расстояния. Помимо чемодана нужен городской небольшой рюкзак для прогулок. Не берите много вещей!
Защиту от дождя — зонт/плащ/дождевик или куртка с защитой от промокания.
Трекинговую обувь. Разношенную. Можно с пропиткой от намокания. Будет не грязно, но возможен дождь. Можно дополнительно взять сандали на жаркую погоду.
Термобельё, на случай прохладной погоды и прогулки в горной местности.
Шапку, перчатки, шарф. Для прогулок по горному парку в прохладную погоду.
Солнечные очки и шляпу с полями.
Тонкий пуховик лайт или жилет такой же тонкий.
Футболки (несколько), брюки.
Термос.
Не берите шампунь, мыло, фен, полотенце, зубную щетку. В каждом отеле будет предоставлено.
Личная аптечка.
Фотоаппарат, камера, телефон с зарядными устройствами.
Программа тура по дням
Прибытие в Гуанчжоу
Встретим вас в аэропорту и поедем в отель заселяться. Затем пойдём знакомиться с городом. Погуляем по колоритным улицам, увидим буддистские и даосские храмы, а также знаменитую телебашню «Canton Tower». Вечером желающие смогут полюбоваться ночными огнями небоскрёбов и заглянуть в шумные торговые ряды. Советуем посетить рыбный ресторан или в любое другое заведение недалеко от отеля.
Парк «Гупо» и посещение горячих источников
Позавтракав, выезжаем в провинцию Гуанси на скоростном поезде. По приезде подкрепимся и затем отправимся в парк «Гупо». Там мы полюбуемся 27-метровым водопадом, чайными плантациями, а ещё увидим храм «Xian Gu Temple», винодельню и обезьянок. На территории парка также находится декоративная деревня яо.
Далее выдвигаемся греться в горячих источниках с видом на туманные горы. Посещение оплачивается отдельно. После этого переместимся в город Хуаняо, где разместимся на ночь в гостевом доме.
Прогулка по Хуаняо, переезд в Тинсю
Первую половину дня посвятим прогулке по Хуаняо. Затем поедем наслаждаться природой провинции Гуанси. Доберёмся до безумно живописной локации — озера с карпами кои. Водоём обнимают карстовые горы. Виды здесь кинематографичные! Заглянем на сельский рынок, где закупимся фруктами.
К ужину прибудем в город Тинсю и заселимся в отель. Желающие смогут посетить SPA-комплекс и искупаться в бассейнах с разными отварами.
Ловим дзен в горном парке
После завтрака выезжаем в горы. Направимся в парк, где будем дышать свежим воздухом и любоваться окрестностями. Весной можно увидеть невероятной красоты явление — цветение белых магнолий. Нагулявшись, вернёмся в отель отдыхать.
Лотосовые горы, переезд в Яншо
Сегодня завтракаем рано, ведь нас ждут Лотосовые горы. Отправимся в парк Ляньхуашань, чтобы насладиться высящимися карстовыми образованиями. Полюбовавшись местными пейзажами, выезжаем в Яншо.
Вечером вы сможете посетить шоу на воде, которое расскажет о культуре Гуанси. Представление поставлено Чжаном Имоу — известным китайским режиссёром. Ночуем в отеле в Яншо.
Пик Жуйи, возвращение в Гуанчжоу или продолжение тура
Завтракаем — и на пик Жуйи. На фуникулёре доберёмся до смотровой площадки. Здесь пройдёмся по прозрачному мосту и, конечно, насладимся потрясающими видами.
Отправимся кататься на плотах по реке Ли, погуляем по Сингпину и переместимся в Гуйлинь, где заселимся в гостиницу в центре города.
Пещера тростниковой флейты
В этот день заглянем в пещеру тростниковой флейты. Внутри увидим множество сталактитов и сталагмитов в искусственном освещении, создающем особую сказочную атмосферу. Пещера получила своё название благодаря тростнику, из которого делают флейты.
Вечером желающие смогут прокатиться на кораблике за дополнительную плату.
Горы Бацзяо Чжай
Позавтракав, выезжаем на прогулку по горам горам Бацзяо Чжай. Да-да, именно «прогулку». Пройдёмся по мостам, коридорам и ущельям. В туманную погоду пейзажи становятся мистическими. Здесь также расположился даосский монастырь.
После обеда поедем в отель. По дороге полюбуемся рисовыми террасами.
Деревни Дачжай и Пинань, рисовые террасы
В этот день отправляемся в деревни народа яо. Первая остановка — Дачжай. В этой деревне вы сможете ближе познакомиться с обычаями местных и насладиться необычным ландшафтом. Также заглянем в деревню Пинань, а ещё полюбуемся живописными рисовыми террасами, которые каждый сезон приобретают новый вид. В марте склоны покрыты цветами рапса, с апреля по июнь можно увидеть залитые водой рисовые поля, в сентябре террасы покрываются зеленью и постепенно окрашиваются в золотистый цвет, а зимой здесь царит снежная сказка.
Мы заселимся в отель с видом на рисовые террасы. Прогуляемся по фотолокациям и поднимемся на фуникулёре до самой высокой точки долины (оплачивается отдельно).
Атмосфера Чэнъяна
С утра подкрепимся и поедем в Чэнъян, который славится своей архитектурой. Будем заглядывать в деревни, о которых по большей части знают только китайцы. Увидим постройки народа донги, созданные без использования гвоздей. Мосты, беседки и другие сооружения удивят вас своей самобытностью.
Джаосин
Сегодня исследуем городок, окружённый рисовыми полями. Джаосин — место для тотального релакса и созерцания. Ближе познакомиться с его историей поможет музей. Во время прогулки вы увидите барабанные башни, множество прелестных домиков и мостов. Здесь мы погрузимся быт и обычаи донгов, а ночевать останемся в аутентичной гостинице в центре.
Возвращение в Гуанчжоу
Скоростной поезд домчит нас до Гуанчжоу. Разместимся в отеле у аэропорта. Вы сможете прогуляться по городу и закупиться сувенирами.
Окончание тура
Пришло время прощаться! Мы заранее поможем вам приобрести обратные билеты. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.