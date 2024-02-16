1. Маршрут выстроен нормально, комфортно. Много посмотрели, разнообразные места, соответствует описанию.

2. Удобные трансферы между городами.

3. Встреча в аэропорту означает не трансфер из аэропорта, а то, что вас отведут с чемоданом в метро и вы на нем поедете до отеля.

4. Гид не знает китайского. Тогда как в Китае не разговаривают ни на каких других языках. Китайцы совсем не знают английского. То есть свои проблемы вы будете вынуждены решать сами с помощью гугл или яндекс переводчика. Выбор блюд в ресторанах из-за этого максимально сложный и непредсказуемый, потому нет перевода на английский, а по иероглифам неясно, что это вообще. Если есть картинка, все равно непонятно, какая порция, насколько острое блюдо, что это вообще. Иногда я просто уходила в другие кафе одна, без группы, где мне удавалось заказать что-то нормальное.

5. На второй день гид заразил часть группы каким-то вирусом, люди ходили кашляли, чихали, сморкались. Никто не просил носить маски, чтобы не заражать остальных. Полное неуважение к здоровью окружающих. Считаю, что гид - это не твой товарищ, а персонал, который должен ответственно относиться к своей работе, чего я не увидела. В итоге я периодически ощущала, что заболеваю. Держалась 10 дней и в итоге разболелась. 2 дня в Шанхае лежала в номере с температурой и соплями, не могла подняться. Спросил ли гид меня о самочувствии? Ни разу. Как будто меня не существует. Обеспечил ли едой? Водой? Нет. Если бы соседка по комнате, другая участница группы, не покупала бы мне еду, я бы не могла ничего есть, потому что в отеле нет обедов и ужинов. Не думаю, что уход за больным - задача других участников тура, тогда как организаторам на тебя наплевать. Интересно получается: тебя заразили, ты слегла - и пофиг, есть ли у тебя еда. Выживай, как хочешь.

6. В маршруте 6 отелей. 4 из них были хорошие, красивые, чистые. Но 2 были очень плохими. В номерах накурено, пыль толстым слоем лежит на поверхностях, до которых роста человека недостаточно, чтобы дотянуться.

7. Содержания экскурсии как такового не было. Гид лишь платил в метро, вызывал такси, организовывал трансферы, покупал билеты в пагоды и горные комплексы. Чисто сервисная функция. Наговорил какие-то факты, которые при лучшем знакомстве с Китаем не оправдались. То есть всю информацию надо перепроверять.

8. Не рекомендую. Нет смысла. Проще и безопаснее поехать самостоятельно.