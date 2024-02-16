Поучиться готовить китайские блюда, увидеть панд и побывать на месте съёмок «Аватара»
Вы побываете в сафари-парке и совсем близко увидите жирафов и слонов, окажетесь в «раю на Земле» — Ханчжоу, и понаблюдаете за осенним сбором риса на плантациях, покатаетесь на бамбуковом плоту и на велосипеде по окрестностям реки Ли.
мая
мая
июн
сен
окт
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|169 000 ₽
Описание
Организационные детали
Граждане России могут получить однократную визу до 30 дней в визовом центре. Срок оформления визы — 5 рабочих дней, стоимость — 4200 рублей.
Погода в октябре: в Гуанчжоу будет +25-30 С, в Шанхае и Ханжоу +22-25 С, в Чжандзядзе +20-22 С.
Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях по маршруту, 2-местное размещение.
Питание. Питание не включено в стоимость.
Уровень сложности. Подходит всем способным пройти 4 километра в день.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
Прибытие и вечерняя прогулка
Встретим вас в аэропорту Гуанчжоу, заселимся в отель, отдохнём и познакомимся. Вечером прогуляемся по ночным улочкам мегаполиса.
Сафари-парк
Сегодня отправимся в сафари-парк, где обитают тысячи видов животных! Только представьте: рядом с вами будут гулять тигры, слоны, носороги, жирафы и обезьяны. А ещё увидим символ Китая — милых панд!
Попробуем местную уличную еду в «чифаньках» — небольших кафе.
Инопланетный Гуйлинь и подъём на Мун Хилл
Скоростной поезд домчит нас до Гуйлиня, а оттуда доберёмся в городок Яншо, чтобы увидеть живописные пейзажи с купюры в 20 юаней.
Заселимся в отель, передохнём и отправимся на Мун Хилл. Преодолеем 800 ступеней и окажемся в пройме скалы в виде луны. Сделаем эффектные снимки и спустимся вниз, а вечером побываем в пещере и увидим сталактиты и сталагмиты.
Прогулка у реки Ли: пешком, на плотах и на велосипедах
Сегодня поедем на священную реку Ли, расположенную между карстовых гор и живописных холмов. Исследовать окрестности будем, сначала катаясь на плотах из бамбука по речке, а затем на велосипедах.
Переезд в Дажай и рисовые поля
На автобусе поедем в Дажай, чтобы полюбоваться самыми китайскими пейзажами — рисовыми полями, каскадами раскинувшимися здесь повсюду. Весной поля залиты водой и отражают небо, а осенью светятся золотом — урожай готов к сбору.
Национальный парк Чжанцзяцзе
Наша цель сегодня — национальный парк «Чжанцзяцзе» на территории Улинъюань. Доберёмся туда на поездах: сначала на скоростном, потом на обычном.
Вы окажетесь в парке, где снимали «Аватар» и «Звёздные войны: Месть Ситхов»! Пейзажи здесь действительно инопланетные: высокие одиночные скалы, покрытые яркой зеленью, живописные речки и извилистые тропы, рисовые поля и густые леса.
Подъём на гору Тяньмэнь
Сегодня будем наслаждаться природой и отдыхать от переездов на горе Тяньмэнь. Поднимемся на вершину на фуникулёрах и будем бродить по узким тропам, ступеням и даже по прозрачным стеклянным дорогам над скалами — экстрим!
Вниз спустимся на автобусе по серпантину.
Парк «Аватар»
Отправляемся в парк «Аватар». Вновь поднимемся на вершину горы на фуникулёре и сделаем невероятные снимки с высоты. Весь день проведём здесь: будем колесить по парку и любоваться пейзажами, а ещё побываем в секретном месте, преодолев множество ступеней.
Нижний парк «Чжанцзяцзе» и кулинарный мастер-класс
Продолжаем исследовать парк «Чжанцзяцзе», на этот раз — по нижней его части. Будем гулять вдоль ручья, медитировать на камнях у воды, а ещё покормим любопытных обезьянок.
Вечером вас ждёт кулинарный мастер-класс, на котором вы приготовите себе ужин. Затем поедем в аэропорт к рейсу в Ханчжоу.
Плантация Лунцзин и озеро Сиху
Побываем на чайной плантации Лунцзин, попробуем настоящий китайский чай и узнаем, как живут местные в «раю на Земле» — городе Ханжоу. А ещё мы обязательно научим вас китайским фразам. Вы сможете уверенно представляться!
После обеда побываем на озере Сиху, а затем заберёмся на пагоды. Вечером насладимся световым шоу и попробуем уличную еду.
Переезд в Шанхай и прогулка по «Саду радости»
Утром сядем на скоростной поезд и помчим в Шанхай. Вас ждёт приятная прогулка по саду Юй Юань, который ещё называют «Садом радости»: будем любоваться традиционными беседками, увидим пруды с золотыми рыбками и пройдём по многочисленным мостикам.
Прогулка по арт-кварталу Тяньцзыфан
Побываем в необычном французском квартале — будто окажемся в другой стране! А ещё пройдём по арт-кварталу Тяньцзыфан, где живут художники, располагаются мастерские, дизайнерские студии и множество ресторанов.
Закат на набережной Вайтань
Погуляем по набережной, увидим Шанхай с высоты и проводим закат на набережной Вайтань. Ещё у вас будет свободное время для шопинга.
Отъезд
Выселимся из отеля и отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт
- Внутренний авиаперелёт Чжанцзяцзе-Ханжоу
- Все трансферы по маршруту: автобусы, скоростные поезда, паромы, весь городской транспорт, включая такси, аренду велосипедов
- Проживание в отелях по маршруту
- Все входные билеты по программе
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Международный перелёт (от 470 $)
- Питание (ок. 10-20 $ в день на человека, 140-280 $ на всё путешествие)
- Туристическая страховка
- Оформление визы (4200 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
2. Удобные трансферы между городами.
3. Встреча в аэропорту означает не трансфер из аэропорта, а то, что вас отведут с чемоданом в метро и вы на нем поедете до отеля.
4. Гид не знает китайского. Тогда как в Китае не разговаривают ни на каких других языках. Китайцы совсем не знают английского. То есть свои проблемы вы будете вынуждены решать сами с помощью гугл или яндекс переводчика. Выбор блюд в ресторанах из-за этого максимально сложный и непредсказуемый, потому нет перевода на английский, а по иероглифам неясно, что это вообще. Если есть картинка, все равно непонятно, какая порция, насколько острое блюдо, что это вообще. Иногда я просто уходила в другие кафе одна, без группы, где мне удавалось заказать что-то нормальное.
5. На второй день гид заразил часть группы каким-то вирусом, люди ходили кашляли, чихали, сморкались. Никто не просил носить маски, чтобы не заражать остальных. Полное неуважение к здоровью окружающих. Считаю, что гид - это не твой товарищ, а персонал, который должен ответственно относиться к своей работе, чего я не увидела. В итоге я периодически ощущала, что заболеваю. Держалась 10 дней и в итоге разболелась. 2 дня в Шанхае лежала в номере с температурой и соплями, не могла подняться. Спросил ли гид меня о самочувствии? Ни разу. Как будто меня не существует. Обеспечил ли едой? Водой? Нет. Если бы соседка по комнате, другая участница группы, не покупала бы мне еду, я бы не могла ничего есть, потому что в отеле нет обедов и ужинов. Не думаю, что уход за больным - задача других участников тура, тогда как организаторам на тебя наплевать. Интересно получается: тебя заразили, ты слегла - и пофиг, есть ли у тебя еда. Выживай, как хочешь.
6. В маршруте 6 отелей. 4 из них были хорошие, красивые, чистые. Но 2 были очень плохими. В номерах накурено, пыль толстым слоем лежит на поверхностях, до которых роста человека недостаточно, чтобы дотянуться.
7. Содержания экскурсии как такового не было. Гид лишь платил в метро, вызывал такси, организовывал трансферы, покупал билеты в пагоды и горные комплексы. Чисто сервисная функция. Наговорил какие-то факты, которые при лучшем знакомстве с Китаем не оправдались. То есть всю информацию надо перепроверять.
8. Не рекомендую. Нет смысла. Проще и безопаснее поехать самостоятельно.