Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Авторский тур в Гуанчжоу

Поучиться готовить китайские блюда, увидеть панд и побывать на месте съёмок «Аватара»

4
3 отзыва
Приглашаем отправиться в Китай, чтобы любоваться рисовыми полями и наслаждаться инопланетными пейзажами парка Чжанцзяцзе, попробовать стрит-фуд и подняться на Луну — на скалу Мун Хилл.

Вы побываете в сафари-парке и совсем близко увидите жирафов и слонов, окажетесь в «раю на Земле» — Ханчжоу, и понаблюдаете за осенним сбором риса на плантациях, покатаетесь на бамбуковом плоту и на велосипеде по окрестностям реки Ли.
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Ближайшие даты:
12
мая
26
мая
9
июн
17
сен
15
окт
29
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет169 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Граждане России могут получить однократную визу до 30 дней в визовом центре. Срок оформления визы — 5 рабочих дней, стоимость — 4200 рублей.

Погода в октябре: в Гуанчжоу будет +25-30 С, в Шанхае и Ханжоу +22-25 С, в Чжандзядзе +20-22 С.

Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях по маршруту, 2-местное размещение.

Питание. Питание не включено в стоимость.

Уровень сложности. Подходит всем способным пройти 4 километра в день.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и вечерняя прогулка

Встретим вас в аэропорту Гуанчжоу, заселимся в отель, отдохнём и познакомимся. Вечером прогуляемся по ночным улочкам мегаполиса.

Прибытие и вечерняя прогулкаПрибытие и вечерняя прогулкаПрибытие и вечерняя прогулкаПрибытие и вечерняя прогулка
2 день

Сафари-парк

Сегодня отправимся в сафари-парк, где обитают тысячи видов животных! Только представьте: рядом с вами будут гулять тигры, слоны, носороги, жирафы и обезьяны. А ещё увидим символ Китая — милых панд!

Попробуем местную уличную еду в «чифаньках» — небольших кафе.

Сафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-парк
3 день

Инопланетный Гуйлинь и подъём на Мун Хилл

Скоростной поезд домчит нас до Гуйлиня, а оттуда доберёмся в городок Яншо, чтобы увидеть живописные пейзажи с купюры в 20 юаней.

Заселимся в отель, передохнём и отправимся на Мун Хилл. Преодолеем 800 ступеней и окажемся в пройме скалы в виде луны. Сделаем эффектные снимки и спустимся вниз, а вечером побываем в пещере и увидим сталактиты и сталагмиты.

Инопланетный Гуйлинь и подъём на Мун ХиллИнопланетный Гуйлинь и подъём на Мун ХиллИнопланетный Гуйлинь и подъём на Мун ХиллИнопланетный Гуйлинь и подъём на Мун ХиллИнопланетный Гуйлинь и подъём на Мун ХиллИнопланетный Гуйлинь и подъём на Мун ХиллИнопланетный Гуйлинь и подъём на Мун Хилл
4 день

Прогулка у реки Ли: пешком, на плотах и на велосипедах

Сегодня поедем на священную реку Ли, расположенную между карстовых гор и живописных холмов. Исследовать окрестности будем, сначала катаясь на плотах из бамбука по речке, а затем на велосипедах.

Прогулка у реки Ли: пешком, на плотах и на велосипедахПрогулка у реки Ли: пешком, на плотах и на велосипедахПрогулка у реки Ли: пешком, на плотах и на велосипедахПрогулка у реки Ли: пешком, на плотах и на велосипедах
5 день

Переезд в Дажай и рисовые поля

На автобусе поедем в Дажай, чтобы полюбоваться самыми китайскими пейзажами — рисовыми полями, каскадами раскинувшимися здесь повсюду. Весной поля залиты водой и отражают небо, а осенью светятся золотом — урожай готов к сбору.

Переезд в Дажай и рисовые поляПереезд в Дажай и рисовые поляПереезд в Дажай и рисовые поляПереезд в Дажай и рисовые поля
6 день

Национальный парк Чжанцзяцзе

Наша цель сегодня — национальный парк «Чжанцзяцзе» на территории Улинъюань. Доберёмся туда на поездах: сначала на скоростном, потом на обычном.

Вы окажетесь в парке, где снимали «Аватар» и «Звёздные войны: Месть Ситхов»! Пейзажи здесь действительно инопланетные: высокие одиночные скалы, покрытые яркой зеленью, живописные речки и извилистые тропы, рисовые поля и густые леса.

Национальный парк ЧжанцзяцзеНациональный парк ЧжанцзяцзеНациональный парк ЧжанцзяцзеНациональный парк Чжанцзяцзе
7 день

Подъём на гору Тяньмэнь

Сегодня будем наслаждаться природой и отдыхать от переездов на горе Тяньмэнь. Поднимемся на вершину на фуникулёрах и будем бродить по узким тропам, ступеням и даже по прозрачным стеклянным дорогам над скалами — экстрим!

Вниз спустимся на автобусе по серпантину.

Подъём на гору ТяньмэньПодъём на гору ТяньмэньПодъём на гору ТяньмэньПодъём на гору Тяньмэнь
8 день

Парк «Аватар»

Отправляемся в парк «Аватар». Вновь поднимемся на вершину горы на фуникулёре и сделаем невероятные снимки с высоты. Весь день проведём здесь: будем колесить по парку и любоваться пейзажами, а ещё побываем в секретном месте, преодолев множество ступеней.

Парк «Аватар»Парк «Аватар»Парк «Аватар»
9 день

Нижний парк «Чжанцзяцзе» и кулинарный мастер-класс

Продолжаем исследовать парк «Чжанцзяцзе», на этот раз — по нижней его части. Будем гулять вдоль ручья, медитировать на камнях у воды, а ещё покормим любопытных обезьянок.

Вечером вас ждёт кулинарный мастер-класс, на котором вы приготовите себе ужин. Затем поедем в аэропорт к рейсу в Ханчжоу.

Нижний парк «Чжанцзяцзе» и кулинарный мастер-классНижний парк «Чжанцзяцзе» и кулинарный мастер-классНижний парк «Чжанцзяцзе» и кулинарный мастер-классНижний парк «Чжанцзяцзе» и кулинарный мастер-класс
10 день

Плантация Лунцзин и озеро Сиху

Побываем на чайной плантации Лунцзин, попробуем настоящий китайский чай и узнаем, как живут местные в «раю на Земле» — городе Ханжоу. А ещё мы обязательно научим вас китайским фразам. Вы сможете уверенно представляться!

После обеда побываем на озере Сиху, а затем заберёмся на пагоды. Вечером насладимся световым шоу и попробуем уличную еду.

Плантация Лунцзин и озеро СихуПлантация Лунцзин и озеро СихуПлантация Лунцзин и озеро СихуПлантация Лунцзин и озеро СихуПлантация Лунцзин и озеро СихуПлантация Лунцзин и озеро Сиху
11 день

Переезд в Шанхай и прогулка по «Саду радости»

Утром сядем на скоростной поезд и помчим в Шанхай. Вас ждёт приятная прогулка по саду Юй Юань, который ещё называют «Садом радости»: будем любоваться традиционными беседками, увидим пруды с золотыми рыбками и пройдём по многочисленным мостикам.

Переезд в Шанхай и прогулка по «Саду радости»Переезд в Шанхай и прогулка по «Саду радости»Переезд в Шанхай и прогулка по «Саду радости»Переезд в Шанхай и прогулка по «Саду радости»
12 день

Прогулка по арт-кварталу Тяньцзыфан

Побываем в необычном французском квартале — будто окажемся в другой стране! А ещё пройдём по арт-кварталу Тяньцзыфан, где живут художники, располагаются мастерские, дизайнерские студии и множество ресторанов.

Прогулка по арт-кварталу ТяньцзыфанПрогулка по арт-кварталу ТяньцзыфанПрогулка по арт-кварталу ТяньцзыфанПрогулка по арт-кварталу ТяньцзыфанПрогулка по арт-кварталу ТяньцзыфанПрогулка по арт-кварталу Тяньцзыфан
13 день

Закат на набережной Вайтань

Погуляем по набережной, увидим Шанхай с высоты и проводим закат на набережной Вайтань. Ещё у вас будет свободное время для шопинга.

Закат на набережной ВайтаньЗакат на набережной ВайтаньЗакат на набережной Вайтань
14 день

Отъезд

Выселимся из отеля и отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Внутренний авиаперелёт Чжанцзяцзе-Ханжоу
  • Все трансферы по маршруту: автобусы, скоростные поезда, паромы, весь городской транспорт, включая такси, аренду велосипедов
  • Проживание в отелях по маршруту
  • Все входные билеты по программе
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Международный перелёт (от 470 $)
  • Питание (ок. 10-20 $ в день на человека, 140-280 $ на всё путешествие)
  • Туристическая страховка
  • Оформление визы (4200 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт в Гуанчжоу, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт в Шанхае, доставим вас ко времени ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
1
Л
16 фев 2024
Недавно вернулась из поездки по Китаю. Самые лучшие впечатления от страны и нашего гида Дениса, очень приятный и дружелюбный, максимально делал наш отдых комфортным. Все четко организовано. А Китай - красивая страна, которую стоит посетить: древние рисовые террасы, горы Аватар, чайная церемония, стрит фуд на красочных ярких вечерних улицах, сами города и многое другое. У каждого свое впечатление. Надеюсь в будущем еще куда-то вместе с этой компанией съездить. Посетили все заявленные по программе места и даже больше. 3 поезда и один перелет внутри страны. Готовьтесь к активному отдыху!
Г
1 фев 2024
Только вернулись из путешествия по Китаю. Однозначно могу рекомендовать. Очень интересный маршрут, мы посмотрели разные локации. И города, и деревни, и горы, и плантации, и на лодочке катались, и сафари, и разная кухня, и чего только не было. Даже свободное время было посмотреть то что сами еще хотели. Гостиницы приятно удивили. И наш гид Денис очень хороший, отзывчивый и внимательный человек. Он очень старался, это было видно, чтобы всем было комфортно и хорошо. Большое спасибо за такой крутой опыт, буду рада еще куда-нибудь съездить вместе.
Т
12 окт 2023
1. Маршрут выстроен нормально, комфортно. Много посмотрели, разнообразные места, соответствует описанию.
2. Удобные трансферы между городами.
3. Встреча в аэропорту означает не трансфер из аэропорта, а то, что вас отведут с чемоданом в метро и вы на нем поедете до отеля.
4. Гид не знает китайского. Тогда как в Китае не разговаривают ни на каких других языках. Китайцы совсем не знают английского. То есть свои проблемы вы будете вынуждены решать сами с помощью гугл или яндекс переводчика. Выбор блюд в ресторанах из-за этого максимально сложный и непредсказуемый, потому нет перевода на английский, а по иероглифам неясно, что это вообще. Если есть картинка, все равно непонятно, какая порция, насколько острое блюдо, что это вообще. Иногда я просто уходила в другие кафе одна, без группы, где мне удавалось заказать что-то нормальное.
5. На второй день гид заразил часть группы каким-то вирусом, люди ходили кашляли, чихали, сморкались. Никто не просил носить маски, чтобы не заражать остальных. Полное неуважение к здоровью окружающих. Считаю, что гид - это не твой товарищ, а персонал, который должен ответственно относиться к своей работе, чего я не увидела. В итоге я периодически ощущала, что заболеваю. Держалась 10 дней и в итоге разболелась. 2 дня в Шанхае лежала в номере с температурой и соплями, не могла подняться. Спросил ли гид меня о самочувствии? Ни разу. Как будто меня не существует. Обеспечил ли едой? Водой? Нет. Если бы соседка по комнате, другая участница группы, не покупала бы мне еду, я бы не могла ничего есть, потому что в отеле нет обедов и ужинов. Не думаю, что уход за больным - задача других участников тура, тогда как организаторам на тебя наплевать. Интересно получается: тебя заразили, ты слегла - и пофиг, есть ли у тебя еда. Выживай, как хочешь.
6. В маршруте 6 отелей. 4 из них были хорошие, красивые, чистые. Но 2 были очень плохими. В номерах накурено, пыль толстым слоем лежит на поверхностях, до которых роста человека недостаточно, чтобы дотянуться.
7. Содержания экскурсии как такового не было. Гид лишь платил в метро, вызывал такси, организовывал трансферы, покупал билеты в пагоды и горные комплексы. Чисто сервисная функция. Наговорил какие-то факты, которые при лучшем знакомстве с Китаем не оправдались. То есть всю информацию надо перепроверять.
8. Не рекомендую. Нет смысла. Проще и безопаснее поехать самостоятельно.

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