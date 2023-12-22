Приглашаем вас отправиться в незабываемый трип по Китаю! За две недели посетим несколько городов, каждый из которых откроет вам новую страницу истории страны. Осмотрим не только впечатляющую красочную архитектуру, но и полюбуемся потрясающими природными достопримечательностями. Увидим огни ночного Гуанчжоу, Карстовые горы в Яншо, рисовые поля Дачжая. Погуляем по уникальному национальному парку «Чжанцзяцзе», поднимемся на гору Тяньмэнь и, конечно, насладимся атмосферой Пекина.

Описание Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ваш гид в Гуанчжоу

Натали Ваш гид в Гуанчжоу

Описание

Организационные детали

Граждане России могут получить визу до 30 дней в визовом центре. Срок оформления визы — 5 рабочих дней, стоимость — 4 200 рублей. Гражданам других стран консультацию по визам мы вам проведём индивидуально.

Самый удобный вариант — взять с собой карту Visa или MasterCard. Снять юани можно в любом банкомате. Обменивать доллары на юани можно в банках, что занимает очень много времени.