Гранд-тур по Китаю: от Гуанчжоу до Пекина
Авторский тур в Гуанчжоу

Подняться на Великую Китайскую стену, полюбоваться рисовыми полями и побывать в парке «Чжанцзяцзе»

5
2 отзыва
Приглашаем вас отправиться в незабываемый трип по Китаю! За две недели посетим несколько городов, каждый из которых откроет вам новую страницу истории страны.

Осмотрим не только впечатляющую красочную архитектуру, но и полюбуемся потрясающими природными достопримечательностями. Увидим огни ночного Гуанчжоу, Карстовые горы в Яншо, рисовые поля Дачжая.

Погуляем по уникальному национальному парку «Чжанцзяцзе», поднимемся на гору Тяньмэнь и, конечно, насладимся атмосферой Пекина.
Гранд-тур по Китаю: от Гуанчжоу до Пекина
Гранд-тур по Китаю: от Гуанчжоу до Пекина
Гранд-тур по Китаю: от Гуанчжоу до Пекина
Ближайшие даты:
26
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет266 781 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Граждане России могут получить визу до 30 дней в визовом центре. Срок оформления визы — 5 рабочих дней, стоимость — 4 200 рублей. Гражданам других стран консультацию по визам мы вам проведём индивидуально.

Самый удобный вариант — взять с собой карту Visa или MasterCard. Снять юани можно в любом банкомате. Обменивать доллары на юани можно в банках, что занимает очень много времени.

Проживание. В четырёхзвёздочных гостиницах в двухместных номерах. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. Не входит в стоимость тура.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Гуанчжоу

Встретим вас в аэропорту Гуанчжоу и поедем заселяться в отель. После отдыха, по возможности, соберёмся на совместный ужин, чтобы поближе познакомиться и обсудить планы на путешествие.

Прибытие в ГуанчжоуПрибытие в ГуанчжоуПрибытие в ГуанчжоуПрибытие в Гуанчжоу
2 день

Знакомство с Гуанчжоу

Сегодня отправляемся гулять по городу. Заглянем в местный храм и на ночной рынок, который поразит вас разнообразием китайской еды. Пройдёмся по вечерним улицам, чтобы во всей красе увидеть светящиеся небоскрёбы и Кантонскую телебашню — вторую в мире по высоте.

Знакомство с ГуанчжоуЗнакомство с ГуанчжоуЗнакомство с ГуанчжоуЗнакомство с Гуанчжоу
3 день

Переезд в Яншо: Лунный холм

Утром садимся на скоростной поезд и мчим в провинцию Гуйлинь. Через 2,5 часа окажемся в Яншо. Этот город притягивает туристов своей достопримечательностью, Карстовыми горами, изображенными на купюре 20 юаней.

По прибытии разместимся в отеле и после отдыха отправимся на Лунный холм (Мун-Хилл). Преодолеем 800 ступеней и окажемся в проёме скалы, который своей формой напоминает Луну. Полюбуемся потрясающим видом на город, утопающий в зелёном одеяле.

Переезд в Яншо: Лунный холмПереезд в Яншо: Лунный холмПереезд в Яншо: Лунный холмПереезд в Яншо: Лунный холм
4 день

Прогулка по реке Ли

Сегодня увидим знаменитые Карстовые горы с воды. Вас ждёт прогулка на бамбуковых плотах по священной реке Ли. Желающие смогут прокатиться на велосипедах среди гор. После этого осмотрим пещеру, которая образовалась тысячи лет назад. Внутри она украшена сталактитами и сталагмитами причудливой формы.

Затем вернёмся в отель.

Прогулка по реке ЛиПрогулка по реке ЛиПрогулка по реке ЛиПрогулка по реке Ли
5 день

Рисовые поля Дачжая

Вас ждёт утренний переезд в Дачжай. Это место известно благодаря ухоженным рисовым полям и обильным урожаем. Здесь используют водохранилища и акведуки, пересекающие глубокие долины для орошения.

Полюбуемся рисовыми каскадами. Сложно поверить, но всё это создали люди! До сих пор поля засевают вручную.

Рисовые поля ДачжаяРисовые поля ДачжаяРисовые поля ДачжаяРисовые поля Дачжая
6 день

Переезд в провинцию Хунань

Весь день проведём в пути. На скоростном поезде доберёмся до Чаншу, а затем пересядем на другой поезд, который домчит нас до нужной точки. Около 23:00 прибудем в Чжанцзяцзе, заселимся в отель и отдохнём после дороги.

Переезд в провинцию ХунаньПереезд в провинцию ХунаньПереезд в провинцию Хунань
7 день

Гора Тяньмэнь

Первую половину дня проведём в отеле, отдыхая после долгих переездов, ведь впереди нас ждёт подъём на гору Тяньмэнь. На вершину мы поднимемся с помощью фуникулёра. Прогуляемся по тропинкам и даже пройдём по стеклянным дорогам вдоль скал. Спустимся вниз на автобусе по серпантину с 99 поворотами.

Гора ТяньмэньГора ТяньмэньГора ТяньмэньГора Тяньмэнь
8 день

Национальный парк «Чжанцзяцзе»

Этот день посвятим прогулке по невероятному национальному парку «Чжанцзяцзе». Он расположен на территории Улинъюань, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В парке есть много пиков-столбов, состоящих из песчаника и кварца. Самый живописный из них — «Колонна Южное Небо», высота которого составляет 1080 метров. Он стал известен благодаря фильму «Аватар».

На фуникулёре поднимемся на вершину горы и полюбуемся умопомрачительными видами. Заглянем в одно секретное место, где редко можно встретить туристов. Спустимся с горы на лифте с панорамными окнами.

Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»
9 день

Национальный парк Чжанцзяцзе и перелёт в Шанхай

Сегодня будем гулять по нижней части парка. Помимо живописных скал, он богат озёрами, долинами, тропическими лесами, которые однозначно стоит увидеть. Также здесь обитают 500 редких видов животных и произрастает примерно такое же количество растений. Мы пройдёмся вдоль ручья, понаблюдаем за обезьянами и поймаем дзен на больших камнях у воды.

Вечером вернёмся в город, поужинаем, соберём вещи и отправимся в аэропорт. Нас ждёт перелёт в Шанхай.

Национальный парк Чжанцзяцзе и перелёт в ШанхайНациональный парк Чжанцзяцзе и перелёт в ШанхайНациональный парк Чжанцзяцзе и перелёт в ШанхайНациональный парк Чжанцзяцзе и перелёт в Шанхай
10 день

Шанхай: телебашня «Жемчужина Востока» и сад Юйюань

Ночной перелёт — дело непростое, поэтому нужно хорошенько выспаться, чтобы уже заряженными исследовать Шанхай. Сегодня погуляем по набережной и полюбуемся европейской архитектурой с одной стороны и высотками — с другой. Увидим телебашню «Жемчужина Востока», построенную в 1994 году. На ней расположены смотровые площадки, одну из которых мы посетим, чтобы насладиться видом на город.

Также побываем в саду Юйюань или в «саду радости». Здесь находятся китайские беседки, мосты и пруды, населённые рыбками. А ещё тут расположена галерея, где представлены редкие образцы традиционной живописи и каллиграфии, старинная мебель и посуда из фарфора.

Шанхай: телебашня «Жемчужина Востока» и сад ЮйюаньШанхай: телебашня «Жемчужина Востока» и сад ЮйюаньШанхай: телебашня «Жемчужина Востока» и сад ЮйюаньШанхай: телебашня «Жемчужина Востока» и сад Юйюань
11 день

Французский квартал и Тяньцзифан

В этот день увидим кусочек Франции в Китае. Побываем во Французском квартале. Здесь много зданий сохранилось еще с 30-х годов прошлого века. Старые дома и виллы были реконструированы. Утопающие в зелени особняки соседствуют с элитными бутиками и роскошными ресторанами.

После этого заглянем в арт-квартал Тяньцзифан. В нём действительно находится несколько мастерских и галерей, но по большей части этот район можно описать как «сувенирный рай».

Французский квартал и ТяньцзифанФранцузский квартал и ТяньцзифанФранцузский квартал и ТяньцзифанФранцузский квартал и Тяньцзифан
12 день

Привет, Пекин

Добравшись до столицы Китая, отправимся на улицу Цяньмэнь. Она создана в духе конца XIX — начала XX веков. При входе на улицу расположилась деревянная арка, украшенная орнаментами. Несмотря на довольно большое количество туристов, здесь царит спокойствие. Ходят два симпатичных трамвайчика, на которых можно прокатиться. Также рекомендуем заглянуть в местные магазины и кафе, чтобы попробовать утку по-пекински.

Затем посетим самую большую в мире площадь Тяньаньмэнь. Своё название она получила благодаря воротам Тяньаньмэнь или «вратам небесного спокойствия», которые находятся к северу от площади и отделяют её от Императорского города. Здесь расположены здания Китайского Парламента, Национальный музей Китая и Мавзолей Мао Цзэдуна.

После этого зайдём в парк Цзиньшань. Поднимемся на невысокую горку и полюбуемся видом на Запретный город.

Привет, ПекинПривет, ПекинПривет, ПекинПривет, Пекин
13 день

Великая Китайская стена

Завершим тур посещением, пожалуй, самой известной достопримечательности Китая — Великой Китайской стены. Поднимемся на неё с помощью фуникулёра и отправимся гулять по этому величественному сооружению. Будем забираться на её башни и наслаждаться открывающимися пейзажами.

После этого вернёмся в Пекин и соберёмся за заключительным ужином, чтобы поделиться впечатлениями от нашего большого путешествия.

Великая Китайская стенаВеликая Китайская стенаВеликая Китайская стенаВеликая Китайская стена
14 день

Окончание тура

Время прощаться, но, надеемся, что ненадолго. Мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту (в Т.Ч. внутренний авиаперелёт)
  • Экскурсии и входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Перелёт до Китая и обратно
  • Питание (около 280 $ - 420 $ на всё путешествие)
  • Доплата за одноместное размещение - 32 649 руб
  • Туристическая страховка (её наличие обязательно)
  • Виза - от 70 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
22 дек 2023
Как участник свершившегося путешествия потверждаю - Китай открылся с совершенно новой, нетривиальной и очень притягательной стороны! Вы супер организаторы и гиды! Чувствовалось на каждом шагу маршрута, что он прожит вами, тщательно отобран и с огромной любовью преподнесён нам. Во всем, через что мы прошли, проехали, проплыли, пролетели,. была необыкновенная любовь к этой стране и неистребимое желание перевернуть шаблонные представления о Китае, которые большинство из нас имеют из средств массовой информации. Не могу объяснить, почему в этот раз в раздумьях куда поехать в отпуск выбор пал на Китай (по большому счету главными критериями были "не пляжно-овощной отдых" и определенный бюджет). Ноя ни разу не пожалела о сделанном выборе! Более того, все пережитые эмоции были много сверхожидаемого, реально - снос башки, перечеркивание всех существующих шаблонов и полный восторг! Ира, Наташа, спасибо вам за мой отличный отпуск - перезагрузка состоялась, море впечатлений и фоточек получены, влюбить меня в Китай и зарядить на будущие подобные путешествия вам удалось в полной мере! В Китае без вас точно делать нечего! Се-Се вам от души!
Г
30 ноя 2023
Вообще вас нам послала Вселенная!!!! Я давно хотела в Китай и готова уже была лететь с группой, как раз даты совпадали! И представьте мою радость, когда я получаю смс:"Мы можем организовать тур полностью под вас!" Как??? Что??? Не верю своим глазам!!! Спасибо, девочки! С первой минуты было чувство, что мы давно знакомы))) и вся поездка прошла на ура!

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