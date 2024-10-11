На юге Китая можно найти всё: от величественных гор и рек до шумных мегаполисов и уютных деревень.В нашем большом путешествии вы откроете для себя интересные уголки страны и познакомитесь с

культурой местных жителей. Мы погуляем по Гуанчжоу, залитому огнями небоскрёбов, заглянем в деревни Дачжай и Пинань, пройдёмся по улицам Гуйлиня и Джаосина. Полюбуемся невероятными Лотосовыми горами, поднимемся на пик Жуйи и понаблюдаем за карпами кои. У желающих будет возможность искупаться в горячих источниках и посетить вечернее шоу в Яншо.

Описание тура

Организационные детали

Лучше всего лететь с наличными юанями.

Список вещей:

Можно брать чемодан. Переносить вещи будем на короткие расстояния. Помимо чемодана нужен городской небольшой рюкзак для прогулок. Не берите много вещей!

Защиту от дождя — зонт/плащ/дождевик или куртка с защитой от промокания.

Трекинговую обувь. Разношенную. Можно с пропиткой от намокания. Будет не грязно, но возможен дождь. Можно дополнительно взять сандали на жаркую погоду.

Термобельё, на случай прохладной погоды и прогулки в горной местности.

Шапку, перчатки, шарф. Для прогулок по горному парку в прохладную погоду.

Солнечные очки и шляпу с полями.

Тонкий пуховик лайт или жилет такой же тонкий.

Футболки (несколько), брюки.

Термос.

Не берите шампунь, мыло, фен, полотенце, зубную щетку. В каждом отеле будет предоставлено.

Личная аптечка.

Фотоаппарат, камера, телефон с зарядными устройствами.