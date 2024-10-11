Южнокитайское приключение: путешествие по провинциям Гуанси и Гуйчжоу

Погулять по горам Бацзяо Чжай, полюбоваться рисовыми террасами и отдохнуть в парке «Гупо»
На юге Китая можно найти всё: от величественных гор и рек до шумных мегаполисов и уютных деревень.

В нашем большом путешествии вы откроете для себя интересные уголки страны и познакомитесь с
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культурой местных жителей.

Мы погуляем по Гуанчжоу, залитому огнями небоскрёбов, заглянем в деревни Дачжай и Пинань, пройдёмся по улицам Гуйлиня и Джаосина. Полюбуемся невероятными Лотосовыми горами, поднимемся на пик Жуйи и понаблюдаем за карпами кои. У желающих будет возможность искупаться в горячих источниках и посетить вечернее шоу в Яншо.

Южнокитайское приключение: путешествие по провинциям Гуанси и Гуйчжоу
Южнокитайское приключение: путешествие по провинциям Гуанси и Гуйчжоу
Южнокитайское приключение: путешествие по провинциям Гуанси и Гуйчжоу
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Лучше всего лететь с наличными юанями.
Список вещей:
Можно брать чемодан. Переносить вещи будем на короткие расстояния. Помимо чемодана нужен городской небольшой рюкзак для прогулок. Не берите много вещей!
Защиту от дождя — зонт/плащ/дождевик или куртка с защитой от промокания.
Трекинговую обувь. Разношенную. Можно с пропиткой от намокания. Будет не грязно, но возможен дождь. Можно дополнительно взять сандали на жаркую погоду.
Термобельё, на случай прохладной погоды и прогулки в горной местности.
Шапку, перчатки, шарф. Для прогулок по горному парку в прохладную погоду.
Солнечные очки и шляпу с полями.
Тонкий пуховик лайт или жилет такой же тонкий.
Футболки (несколько), брюки.
Термос.
Не берите шампунь, мыло, фен, полотенце, зубную щетку. В каждом отеле будет предоставлено.
Личная аптечка.
Фотоаппарат, камера, телефон с зарядными устройствами.

Проживание. В 4- и 5-звёздочных отелях и гостевых домах. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение за доплату

Питание. В стоимость включены завтраки. Напитки и остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на автобусе или минивэне, а также на общественном транспорте (метро / скоростной поезд).

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста (до 16 лет — в сопровождении родителей).

Виза. Поможем оформить.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Гуанчжоу

Встретим вас в аэропорту и поедем в отель заселяться. Затем пойдём знакомиться с городом. Погуляем по колоритным улицам, увидим буддистские и даосские храмы, а ещё заглянем в Академию клана Чэн. Вечером желающие смогут полюбоваться ночными огнями небоскрёбов и заглянуть в шумные торговые ряды. Поужинаем в ресторане кантонской кухни.

Добро пожаловать в ГуанчжоуДобро пожаловать в ГуанчжоуДобро пожаловать в ГуанчжоуДобро пожаловать в ГуанчжоуДобро пожаловать в Гуанчжоу
2 день

Парк «Гупо» и горячие источники

Позавтракав, выезжаем в провинцию Гуанси на скоростном поезде. По приезде подкрепимся и затем отправимся в парк «Гупо». Там мы полюбуемся 27-метровым водопадом, чайными плантациями, а ещё увидим храм Xian Gu Temple, винодельню и обезьянок. На территории парка также находится декоративная деревня яо.

Далее выдвигаемся греться в горячих источниках с видом на туманные горы. Ночевать будем в гостевом доме в исторической части города.

Парк «Гупо» и горячие источникиПарк «Гупо» и горячие источникиПарк «Гупо» и горячие источникиПарк «Гупо» и горячие источникиПарк «Гупо» и горячие источники
3 день

Хуаняо и прибытие в Тинсю

Первую половину дня посвятим прогулке по Хуаняо. Затем поедем наслаждаться природой провинции Гуанси. Доберёмся до безумно живописной локации — озера с карпами кои. Водоём обнимают карстовые горы. Виды здесь кинематографичные! Заглянем на сельский рынок, где закупимся фруктами.

К ужину прибудем в город Тинсю и заселимся в отель. Желающие смогут посетить SPA-комплекс и искупаться в бассейнах с разными отварами.

Хуаняо и прибытие в ТинсюХуаняо и прибытие в ТинсюХуаняо и прибытие в ТинсюХуаняо и прибытие в ТинсюХуаняо и прибытие в ТинсюХуаняо и прибытие в ТинсюХуаняо и прибытие в ТинсюХуаняо и прибытие в Тинсю
4 день

Прогулка среди гор

Сегодня одеваемся теплее, берём с собой термосы и небольшие рюкзаки, ведь впереди нас ждёт долгая прогулка. После завтрака выезжаем в горы. Направимся в парк, где будем дышать свежим воздухом и любоваться окрестностями.

Желающие могут остаться в городе и погулять по рынку.

Прогулка среди горПрогулка среди горПрогулка среди горПрогулка среди гор
5 день

Лотосовые горы и вечер в Яншо

Сегодня завтракаем рано, ведь нас ждут Лотосовые горы. Отправимся в парк Ляньхуашань, чтобы насладиться высящимися карстовыми образованиями. Полюбовавшись местными пейзажами, выезжаем в Яншо.

Вечером вы сможете посетить шоу на воде, которое расскажет о культуре Гуанси (оплачивается отдельно). Представление поставлено Чжаном Имоу — известным китайским режиссёром. Ночуем в отеле в Яншо.

Лотосовые горы и вечер в ЯншоЛотосовые горы и вечер в ЯншоЛотосовые горы и вечер в ЯншоЛотосовые горы и вечер в Яншо
6 день

Пик Жуйи, речная прогулка

Завтракаем — и на пик Жуйи. На фуникулёре доберёмся до смотровой площадки. Здесь пройдёмся по прозрачному мосту и, конечно, полюбуемся потрясающими видами.

Отправимся кататься на плотах по реке Ли, погуляем по Сингпину и переместимся в Гуйлинь, где заселимся в гостиницу в центре города.

Пик Жуйи, речная прогулкаПик Жуйи, речная прогулкаПик Жуйи, речная прогулкаПик Жуйи, речная прогулка
7 день

Пещера тростниковой флейты, прогулка по Гуйлиню

В этот день заглянем в пещеру тростниковой флейты. Внутри увидим множество сталактитов и сталагмитов в искусственном освещении, создающем особую сказочную атмосферу. Пещера получила своё название благодаря тростнику, из которого делают флейты.

Вечером желающие смогут прокатиться на кораблике за дополнительную плату. Мы пройдёмся по улицам Гуйлиня. Город богат живописными локациями с умиротворяющей атмосферой.

Пещера тростниковой флейты, прогулка по ГуйлинюПещера тростниковой флейты, прогулка по ГуйлинюПещера тростниковой флейты, прогулка по ГуйлинюПещера тростниковой флейты, прогулка по ГуйлинюПещера тростниковой флейты, прогулка по Гуйлиню
8 день

Горы Бацзяо Чжай

Позавтракав, выезжаем на прогулку по горам горам Бацзяо Чжай. Да-да, именно «прогулку». Пройдёмся по мостам, коридорам и ущельям. В туманную погоду пейзажи становятся мистическими. Здесь также расположился даосский монастырь.

После обеда поедем в отель. По дороге полюбуемся рисовыми террасами.

Горы Бацзяо ЧжайГоры Бацзяо ЧжайГоры Бацзяо ЧжайГоры Бацзяо ЧжайГоры Бацзяо ЧжайГоры Бацзяо ЧжайГоры Бацзяо Чжай
9 день

Уютные деревни среди рисовых каскадов: Дачжай и Пинань

В этот день отправляемся в деревни народа яо. Первая остановка — Дачжай. В этой деревне вы сможете ближе познакомиться с обычаями местных и насладиться необычным ландшафтом. Также заглянем в деревню Пинань, а ещё полюбуемся живописными рисовыми террасами, которые каждый сезон приобретают новый вид. В марте склоны покрыты цветами рапса, с апреля по июнь можно увидеть залитые водой рисовые поля, в сентябре террасы покрываются зеленью и постепенно окрашиваются в золотистый цвет, а зимой здесь царит снежная сказка.

Ночевать будем в гостевом доме.

Уютные деревни среди рисовых каскадов: Дачжай и ПинаньУютные деревни среди рисовых каскадов: Дачжай и ПинаньУютные деревни среди рисовых каскадов: Дачжай и ПинаньУютные деревни среди рисовых каскадов: Дачжай и ПинаньУютные деревни среди рисовых каскадов: Дачжай и ПинаньУютные деревни среди рисовых каскадов: Дачжай и ПинаньУютные деревни среди рисовых каскадов: Дачжай и ПинаньУютные деревни среди рисовых каскадов: Дачжай и Пинань
10 день

Красоты уезда Чэнъян и переезд в Джаосин

С утра подкрепимся и поедем в Чэнъян, который славится своей архитектурой. Будем заглядывать в деревни, о которых по большей части знают только китайцы. Увидим постройки народа донги, созданные без использования гвоздей. Мосты, беседки и другие сооружения удивят вас своей самобытностью.

Далее направимся в Джаосин. По прибытии разместимся в отеле. Закат встретим на смотровой площадке.

Красоты уезда Чэнъян и переезд в ДжаосинКрасоты уезда Чэнъян и переезд в ДжаосинКрасоты уезда Чэнъян и переезд в ДжаосинКрасоты уезда Чэнъян и переезд в ДжаосинКрасоты уезда Чэнъян и переезд в ДжаосинКрасоты уезда Чэнъян и переезд в Джаосин
11 день

Знакомство с Джаосином, возвращение в Гуанчжоу

Сегодня исследуем городок, окружённый рисовыми полями. Джаосин — место для тотального релакса и созерцания. Ближе познакомиться с его историей поможет музей. Во время прогулки вы увидите барабанные башни, множество прелестных домиков и мостов. Здесь мы погрузимся быт и обычаи донгов, а ночевать останемся в аутентичной гостинице в центре.

Затем сядем на скоростной поезд и поедем в Гуанчжоу.

Знакомство с Джаосином, возвращение в ГуанчжоуЗнакомство с Джаосином, возвращение в ГуанчжоуЗнакомство с Джаосином, возвращение в ГуанчжоуЗнакомство с Джаосином, возвращение в ГуанчжоуЗнакомство с Джаосином, возвращение в ГуанчжоуЗнакомство с Джаосином, возвращение в ГуанчжоуЗнакомство с Джаосином, возвращение в ГуанчжоуЗнакомство с Джаосином, возвращение в Гуанчжоу
12 день

Окончание тура

После завтрака вас ждёт трансфер в аэропорт. До новых встреч в Китае!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 300
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер по маршруту
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Гуанчжоу и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за одноместное размещение - $370
  • Дополнительные экскурсии и активности (посещение горячих источников, массажи, вечернее шоу)
  • Медицинская страховка
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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