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Авторский тур
10 дней
Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
Полюбоваться рисовыми террасами, увидеть скалы «Аватара» и пройти по стеклянному мосту над пропастью
Гуанчжоу, аэропорт, 12:00
17 сен
28 окт
$2 640 за человека
Авторский тур
16 дней
Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
Побывать в четырёх провинциях и полюбоваться рукотворными и природными чудесами
Гуанчжоу, аэропорт, с 10:00 до 12:00 или с 15:00 д...
9 ноя
226 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Поучиться готовить китайские блюда, увидеть панд и побывать на месте съёмок «Аватара»
Аэропорт в Гуанчжоу, время встречи зависит от ваши...
12 мая
26 мая
9 июня
17 сен
169 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Гранд-тур по Китаю: от Гуанчжоу до Пекина
Подняться на Великую Китайскую стену, полюбоваться рисовыми полями и побывать в парке «Чжанцзяцзе»
Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
26 мая
266 781₽ за человека
Авторский тур
21 день 1 час
К священному Кайласу: большое паломничество по Тибету
Побывать в Китае и Непале, обойти почитаемую в нескольких религиях гору и увидеть Эверест
аэропорт Гуанчжоу, первая половина дня
$3 300 за человека
Авторский тур
13 дней
Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
Увидеть Лотосовые горы, побывать на пике Жуйи и познакомиться с культурой донгов и яо
Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
11 окт
2 ноя
25 ноя
26 ноя
$2 915 за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюбовь16 февраля 2024Недавно вернулась из поездки по Китаю. Самые лучшие впечатления от страны и нашего гида Дениса, очень приятный и дружелюбный, максимально делал наш отдых комфортным. Все четко организовано. А Китай - красивая страна, которую стоит посетить: древние рисовые террасы, горы Аватар, чайная церемония, стрит фуд на красочных ярких вечерних улицах, сами города и многое другое. У каждого свое впечатление. Надеюсь в будущем еще куда-то вместе с этой компанией съездить. Посетили все заявленные по программе места и даже больше. 3 поезда и один перелет внутри страны. Готовьтесь к активному отдыху!
- ГГалина1 февраля 2024Только вернулись из путешествия по Китаю. Однозначно могу рекомендовать. Очень интересный маршрут, мы посмотрели разные локации. И города, и деревни, и горы, и плантации, и на лодочке катались, и сафари, и разная кухня, и чего только не было. Даже свободное время было посмотреть то что сами еще хотели. Гостиницы приятно удивили. И наш гид Денис очень хороший, отзывчивый и внимательный человек. Он очень старался, это было видно, чтобы всем было комфортно и хорошо. Большое спасибо за такой крутой опыт, буду рада еще куда-нибудь съездить вместе.
- ООльга1 февраля 2024Мои ожидания этого путешествия оказались близки к реальности. Главное — я все выдержала и смогла пройти кору. Группа подобралась феерическая, каждый — твое маленькое зеркало!!! То, что гора никого не оставляет прежним — факт, уже подтвержденный личным, новым опытом. Андрей прекрасно и насыщенно нас «акклиматизировал», как всегда подготовил информационно, духовно и физически. И все сложилось волшебным образом!) Ну а сколько времени Кайлас не будет отпускать душу и сердце — посмотрим))) Спасибо всем за совместный опыт и радость познания самого себя!
- ДДмитрий29 января 2024"Мы с семьей из Питера решили окунуться в мир загадочного Китая и выбрали тур. И, честно говоря, были рады своему выбору. Инна ввела нас в волшебный мир древней культуры и невероятной природы. Мы побывали в местах, о которых даже не могли мечтать. Инна показала нам маленькие уютные поселения, где время остановилось века назад. Мы познакомились с местным населением, узнали их обычаи и традиции. Инна - настоящий маг в мире туризма. Ее туры - это не просто путешествия, это настоящие приключения, полные ярких впечатлений и невероятных открытий.
- ААйгуль22 декабря 2023Как участник свершившегося путешествия потверждаю - Китай открылся с совершенно новой, нетривиальной и очень притягательной стороны! Вы супер организаторы и гиды! Чувствовалось на каждом шагу маршрута, что он прожит вами, тщательно отобран и с огромной любовью преподнесён нам. Во всем, через что мы прошли, проехали, проплыли, пролетели,. была необыкновенная любовь к этой стране и неистребимое желание перевернуть шаблонные представления о Китае, которые большинство из нас имеют из средств массовой информации. Не могу объяснить, почему в этот раз в раздумьях куда поехать в отпуск выбор пал на Китай (по большому счету главными критериями были "не пляжно-овощной отдых" и определенный бюджет). Ноя ни разу не пожалела о сделанном выборе! Более того, все пережитые эмоции были много сверхожидаемого, реально - снос башки, перечеркивание всех существующих шаблонов и полный восторг! Ира, Наташа, спасибо вам за мой отличный отпуск - перезагрузка состоялась, море впечатлений и фоточек получены, влюбить меня в Китай и зарядить на будущие подобные путешествия вам удалось в полной мере! В Китае без вас точно делать нечего! Се-Се вам от души!
- ГГаяна30 ноября 2023Вообще вас нам послала Вселенная!!!! Я давно хотела в Китай и готова уже была лететь с группой, как раз даты совпадали! И представьте мою радость, когда я получаю смс:"Мы можем организовать тур полностью под вас!" Как??? Что??? Не верю своим глазам!!! Спасибо, девочки! С первой минуты было чувство, что мы давно знакомы))) и вся поездка прошла на ура!
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу
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В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
Сколько стоит тур в Гуанчжоу в апреле 2024
Сейчас в Гуанчжоу можно забронировать 6 авторских туров от $2 640 до $266 781. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Путешествие по Гуанчжоу обогатит ваш взгляд на культурное многообразие и историческое богатство Китая. Туры в Гуанчжоу на русском языке — это возможность узнать город подробно и интересно. Мы предлагаем вам забронировать тур и окунуться в мир восточной экзотики, наслаждаясь комфортом и заботой русскоговорящих гидов