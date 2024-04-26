Побывать в Китае и Непале, обойти почитаемую в нескольких религиях гору и увидеть Эверест
Нашей главной целью будет гора Кайлас, которую считают священной буддисты, индуисты, джайнисты и последователи ещё нескольких древних религий.
Как и они, мы совершим кору — ритуальное обхождение этой вершины по часовой стрелке с целью освобождения от негативного опыта прошлого и духовного возрождения.
На нашем пути встретятся монастыри, дворцы и другие достопримечательности с многовековой историей, откроются панорамы высокогорных озёр и Гималайского хребта.
апр
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3 300
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 16+
Программа тура по дням
Начало путешествия
Пакуем чемодан и спешим на рейс в Гуанчжоу.
Знакомство с Гуанчжоу
Встретимся в аэропорту Гуанчжоу и заселимся в отель. Можете отдохнуть после долгого перелёта или отправиться с нами на обзорный променад по мегаполису. Мы прогуляемся среди небоскрёбов и традиционных китайских зданий, сделаем остановки у кантонской оперы и музея чаочжоусской резьбы по дереву.
Долины Ярлунг и Чимпу
Сегодня улетим в Лхасу и начнём акклиматизироваться к условиям высокогорья. Первым делом осмотрим достопримечательности долины реки Ярлунг — колыбели тибетской цивилизации. Посетим царский дворец Ямбулаганг, возведённый во 2-м веке до н. э. для первого правителя Тибета. Заглянем в монастырь Традрук, где некоторые реликвии и артефакты хранятся ещё с 7-го века.
Отправимся в долину Чимпу и заселимся в гестхаус. Если останутся силы, поднимемся на священный холм Хэпори, где, по легенде, индийский гуру и йогин одолел тибетских демонов, чтобы утвердить буддийскую веру.
Монастырь Самье и Лхаса
Утром посетим Самье — первый буддийский монастырь Тибета. Он построен в форме мандалы и сочетает тибетские, китайские и индийские архитектурные элементы.
Переедем в Лхасу и разместимся в гостинице. Вечером пройдёмся по древнему кварталу Баркор, где расположен особенно почитаемый тибетцами храм и монастырь Джоканг, охраняемый ЮНЕСКО.
Монастырь Джоканг и дворец Потала
Поближе познакомимся с Джокангом, который с 7-го века является местом паломничества буддистов и притяжения путешественников. Поднимемся на холм к царскому дворцу Потала, бывшему основной резиденцией Далай-ламы до его изгнания из Тибета. Во второй половине дня отправимся на философские дебаты монахов в университете школы Гелуг при монастыре Сэра в пригороде Лхасы.
Окрестности Лхасы
Осмотрим достопримечательности в окрестностях Лхасы. Первым будет один из основных монастырей школы Гелуг и мест паломничества — Ганден, основанный в Средневековье. Он расположен на высоте 4500 метров, откуда открываются потрясающие виды долины.
Затем поднимемся ещё выше к горному монастырю 11-го века Йерпа. Комплекс включает несколько небольших храмов и древних пещер для медитаций в живописных известняковых скалах.
Дорога в Гьянгдзе
Стартуем в посёлок Гьянгдзе. Преодолеем перевал Камба Ла с головокружительной панорамой речной долины, священного озера Ямдрок и заснеженного горного хребта, сможем сфотографироваться с тибетскими мастифами. На обед остановимся в городке Нагартце.
После покорим перевал Каро Ла с видами на массивный ледник, сползающий с южных склонов Нойджин Кангсанга. За перевалом нам откроются высокогорные пастбища и бескрайние плоскогорья. Заедем в монастырь 12-го века Ралунг.
Остановимся у небольшого искусственного озера, образовавшегося после строительства плотины вблизи перевала Сими Ла. Доберёмся до Гьянгдзе и оставим вещи в отеле. С желающими прогуляемся по старинным улочкам посёлка и поужинаем в ресторане непальской кухни.
Монастыри Пелкор Чёде и Шалу
С утра отправимся в монастырь Пелкор Чёде, основанный в 15-м веке и включавший 15 школ буддизма. Он известен 32-метровой ступой Кумбум в форме мандалы, символизирующей духовную реализацию человека.
Затем побываем в монастыре Шалу, чьи фрески издревле считались самыми красивыми в Тибете. Издавна здесь развивали паранормальные способности монахов: по преданию, входя в транс, они могли левитировать, пробегать огромные расстояния без остановки, ходить по воде, телепортироваться, предсказывать будущее и многое другое.
Монастыри Ташилунпо и Сакья
Посетим один из крупнейших буддийских монастырей Тибета Ташилунпо, полное название которого переводится как «всё счастье и благополучие собрано тут». Здесь живёт Панчен-лама — второе по значимости духовное лицо после Далай-ламы. Монастырь также известен самой большой в Тибете статуей будды Майтреи, покрытой золотом и серебром и усыпанной алмазами и жемчугом.
Осмотрим монастырь Сакья — центр одноимённой школы буддизма. Он построен в традициях средневековой монгольской архитектуры, поэтому сильно отличается от лхасских и ярлунгских храмов. Тут полюбуемся ступами и статуями будд в зале собраний, средневековыми колоннами из цельного дерева и гигантской библиотекой с древними текстами.
На ночь остановимся в посёлке Тингри — местечке, где отдыхают альпинисты, следующие в базовый лагерь Эвереста.
Базовый лагерь Эвереста
Встанем ещё затемно, в 04:00, чтобы встретить рассвет, любуясь северными склонами Джомолунгмы. Подъём в базовый лагерь Эвереста послужит неплохой подготовкой к коре. По дороге насладимся видами и других гималайских вершин, а также монастыря Ронгбук — самого высокогорного в мире.
После обеда отправимся в городок Сага на тибетско-непальской границе. По пути увидим озеро Пайку, пик Шишабангма (8021 м) и другие многотысячники Гималайского хребта.
Озеро Манасаровар
Поедем к высокогорному озеру Манасаровар, питаемому ледниками. По пути нам встретятся почитаемые тибетцами монастыри Даргьелинг и Зонгба, а также песчаные дюны. Вечером, если останется время после заселения в лодж, искупаемся в горячих источниках у озера.
Монастырь Чиу Гомпа, озёра Манасаровар и Ракшастал
Ранним утром встретим рассвет у монастыря Чиу Гомпа, название которого переводится как «маленькая птичка». Он крошечный (тут живут всего 6 монахов), но очень значимый: здесь медитировал всю последнюю неделю жизни Падмасамбхава — один из первых гуру буддизма в Тибете.
Полюбуемся Манасароваром и Ракшасталом — озёрами жизни и смерти, символизирующими единство двух начал — инь и ян. Вечером прибудем на ночёвку в Монстер.
Горячие источники и монастырь Гуругьям
Начнём день с тибетского «места силы» — горячих источников в Тиртапури. По легенде, здесь Падмасамбхава оставил земное тело, поэтому поблизости рассыпаны точки поклонения и чортены (мемориальные сооружения), вокруг которых паломники совершают кору.
Отсюда отправимся в Гуругьям — один из немногих открытых для посещения бонских монастырей. А в долине реки Сатледж посетим развалины пещерного города Кьюнглунга — древней столицы мифической Шамбалы. Если позволит погода, по пути в город Занда увидим «глиняный лес» — чудо природы, появившееся миллионы лет назад благодаря провалам почвы.
Развалины царства Гуге и монастырь Тхолинг
Около 07:00 утра отправимся встречать рассвет у развалин древнего царства Гуге. Когда-то здесь пролегали караванные пути, по которым паломники следовали к священному Кайласу.
Вторую половину дня посвятим осмотру древних фресок монастыря Тхолинг, чьё название переводится как «вечно парящий в небе». Останемся ночевать в гостевом доме в посёлке Дарчен и начнём готовиться к коре.
Начало коры
В первый день коры преодолеем 20 км по долине реки Лха Чу и сегодня подойдём к Кайласу с западного склона. По дороге будем останавливаться у чортенов и мест поклонения.
Можем заглянуть в монастырь Чуку Гомпа, где сохранились древняя ритуальная ракушка, медный чан, в котором вода кипела без огня, и беломраморный Будда. Также стоит посетить кладбище махасиддхов — великих йогинов, лам и других почитаемых людей.
Вечером разместимся в гестхаусе в Дирапуке на высоте 5000 метров. Здесь находится одноимённый монастырь — одна из трёх важнейших святынь на коре.
Северные склоны Кайласа
Сегодня покорим северные склоны Кайласа, путь в одну сторону займёт 2-3 часа. На высоте 5400 метров у каждого будет время задуматься о волнующих вопросах и попытаться найти ответы у священной горы.
После обеда желающие смогут посетить монастырь Дирапук. Говорят, в нём хранится отпечаток рога яка, который привёл первого ламу к Кайласу по пути, которым сейчас следуют все паломники. Неподалёку есть пещера, в которой в 13-м веке медитировал тибетский лама, открывший дорогу коры.
Перевал Дролма Ла
В 06:00 утра начнём восхождение к перевалу Дролма Ла (5640 м), символизирующему возрождение и очищение от привязанностей и прежних бед. Поблизости есть кладбище, где принято оставлять личные вещи, фотографии и другие предметы в знак избавления от прошлых печалей. Спустимся к монастырю Зутрул Пхук.
Монастырь Зутрул Пхук
Монастырь Зутрул Пхук известен тем, что здесь сохранилась пещера йогина Миларепы, его отпечатки стоп, ладоней и головы. По легенде, он противостоял бонскому жрецу, одержал победу и отсюда вознёсся на вершину священного Кайласа. Вечером вернёмся на отдых в посёлок Дарчен и таким образом завершим обход горы.
Южные склоны Кайласа. Озеро Манасаровар
Сегодня есть два варианта программы. Первый — подняться по южному склону Кайласа. Технически это самая сложная часть маршрута, подходящая только физически подготовленным путешественникам. Кроме того, эта тропа закрыта для иностранных паломников, поэтому мы не гарантируем её прохождение, хотя приложим к этому все усилия.
Второй вариант — провести день у озера Манасаровар. За доплату можно покататься на джипах.
Возвращение в Сагу
Вернёмся в Сагу. Весь день будет свободен.
Дорога в Гьиронг
Отправимся в посёлок Гьиронг. По пути увидим древние монастыри и гомпы, пещеры для медитаций, удивительной красоты каньон Джифу и развалины древнего королевства Гонгтанг.
Переезд в Катманду
Перейдём границу Непала и отправимся в его столицу — Катманду. После размещения в гостинице останется свободное время.
Знакомство с Катманду
Сегодня будет свободный день в Катманду. Можно устроить шопинг и осмотреть достопримечательности, а вечером улететь домой.
Завершающий день
Большое путешествие по Тибету завершено. С прибытием домой!
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Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт Гуанчжоу, первая половина дняЗавершение: аэропорт Катманду, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 21 дня 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.