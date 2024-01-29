Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
Авторский тур в Гуанчжоу

Увидеть Лотосовые горы, побывать на пике Жуйи и познакомиться с культурой донгов и яо

5
1 отзыв
Приглашаем вас окунуться в традиции народов Китая и насладиться природными достопримечательностями. За 14 дней посетим несколько провинций, каждая из которых удивит нас своими локациями и атмосферой.

Погуляем по волшебной пещере тростниковой флейты в Гуйлине, полюбуемся рисовыми террасами в этнических деревнях, погуляем по парку «Гупо» и понаблюдаем за карпами кои.

Желающие смогут погреться в горячих источниках и насладиться купанием в оздоровительных бассейнах Тинсю.
Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
Ближайшие даты:
11
окт
2
ноя
25
ноя
26
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 915
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Лучше всего лететь с наличными юанями.
Список вещей:
Можно брать чемодан. Переносить вещи будем на короткие расстояния. Помимо чемодана нужен городской небольшой рюкзак для прогулок. Не берите много вещей!
Защиту от дождя — зонт/плащ/дождевик или куртка с защитой от промокания.
Трекинговую обувь. Разношенную. Можно с пропиткой от намокания. Будет не грязно, но возможен дождь. Можно дополнительно взять сандали на жаркую погоду.
Термобельё, на случай прохладной погоды и прогулки в горной местности.
Шапку, перчатки, шарф. Для прогулок по горному парку в прохладную погоду.
Солнечные очки и шляпу с полями.
Тонкий пуховик лайт или жилет такой же тонкий.
Футболки (несколько), брюки.
Термос.
Не берите шампунь, мыло, фен, полотенце, зубную щетку. В каждом отеле будет предоставлено.
Личная аптечка.
Фотоаппарат, камера, телефон с зарядными устройствами.

Проживание. В 4- и 5-звёздочных отелях и гостевых домах. Размещение двухместное.

Питание. В стоимость включены завтраки. Напитки и остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста (до 16 лет — в сопровождении родителей).

Виза. Поможем оформить.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Гуанчжоу

Встретим вас в аэропорту и поедем в отель заселяться. Затем пойдём знакомиться с городом. Погуляем по колоритным улицам, увидим буддистские и даосские храмы, а также знаменитую телебашню «Canton Tower». Вечером желающие смогут полюбоваться ночными огнями небоскрёбов и заглянуть в шумные торговые ряды. Советуем посетить рыбный ресторан или в любое другое заведение недалеко от отеля.

Прибытие в ГуанчжоуПрибытие в ГуанчжоуПрибытие в ГуанчжоуПрибытие в Гуанчжоу
2 день

Парк «Гупо» и посещение горячих источников

Позавтракав, выезжаем в провинцию Гуанси на скоростном поезде. По приезде подкрепимся и затем отправимся в парк «Гупо». Там мы полюбуемся 27-метровым водопадом, чайными плантациями, а ещё увидим храм «Xian Gu Temple», винодельню и обезьянок. На территории парка также находится декоративная деревня яо.

Далее выдвигаемся греться в горячих источниках с видом на туманные горы. Посещение оплачивается отдельно. После этого переместимся в город Хуаняо, где разместимся на ночь в гостевом доме.

Парк «Гупо» и посещение горячих источниковПарк «Гупо» и посещение горячих источниковПарк «Гупо» и посещение горячих источниковПарк «Гупо» и посещение горячих источников
3 день

Прогулка по Хуаняо, переезд в Тинсю

Первую половину дня посвятим прогулке по Хуаняо. Затем поедем наслаждаться природой провинции Гуанси. Доберёмся до безумно живописной локации — озера с карпами кои. Водоём обнимают карстовые горы. Виды здесь кинематографичные! Заглянем на сельский рынок, где закупимся фруктами.

К ужину прибудем в город Тинсю и заселимся в отель. Желающие смогут посетить SPA-комплекс и искупаться в бассейнах с разными отварами.

Прогулка по Хуаняо, переезд в ТинсюПрогулка по Хуаняо, переезд в ТинсюПрогулка по Хуаняо, переезд в ТинсюПрогулка по Хуаняо, переезд в Тинсю
4 день

Ловим дзен в горном парке

После завтрака выезжаем в горы. Направимся в парк, где будем дышать свежим воздухом и любоваться окрестностями. Весной можно увидеть невероятной красоты явление — цветение белых магнолий. Нагулявшись, вернёмся в отель отдыхать.

Ловим дзен в горном паркеЛовим дзен в горном паркеЛовим дзен в горном паркеЛовим дзен в горном парке
5 день

Лотосовые горы, переезд в Яншо

Сегодня завтракаем рано, ведь нас ждут Лотосовые горы. Отправимся в парк Ляньхуашань, чтобы насладиться высящимися карстовыми образованиями. Полюбовавшись местными пейзажами, выезжаем в Яншо.

Вечером вы сможете посетить шоу на воде, которое расскажет о культуре Гуанси. Представление поставлено Чжаном Имоу — известным китайским режиссёром. Ночуем в отеле в Яншо.

Лотосовые горы, переезд в ЯншоЛотосовые горы, переезд в ЯншоЛотосовые горы, переезд в ЯншоЛотосовые горы, переезд в ЯншоЛотосовые горы, переезд в ЯншоЛотосовые горы, переезд в ЯншоЛотосовые горы, переезд в ЯншоЛотосовые горы, переезд в Яншо
6 день

Пик Жуйи, возвращение в Гуанчжоу или продолжение тура

Завтракаем — и на пик Жуйи. На фуникулёре доберёмся до смотровой площадки. Здесь пройдёмся по прозрачному мосту и, конечно, насладимся потрясающими видами.

Отправимся кататься на плотах по реке Ли, погуляем по Сингпину и переместимся в Гуйлинь, где заселимся в гостиницу в центре города.

Пик Жуйи, возвращение в Гуанчжоу или продолжение тураПик Жуйи, возвращение в Гуанчжоу или продолжение тураПик Жуйи, возвращение в Гуанчжоу или продолжение тураПик Жуйи, возвращение в Гуанчжоу или продолжение тураПик Жуйи, возвращение в Гуанчжоу или продолжение тура
7 день

Пещера тростниковой флейты

В этот день заглянем в пещеру тростниковой флейты. Внутри увидим множество сталактитов и сталагмитов в искусственном освещении, создающем особую сказочную атмосферу. Пещера получила своё название благодаря тростнику, из которого делают флейты.

Вечером желающие смогут прокатиться на кораблике за дополнительную плату.

Пещера тростниковой флейтыПещера тростниковой флейтыПещера тростниковой флейтыПещера тростниковой флейты
8 день

Горы Бацзяо Чжай

Позавтракав, выезжаем на прогулку по горам горам Бацзяо Чжай. Да-да, именно «прогулку». Пройдёмся по мостам, коридорам и ущельям. В туманную погоду пейзажи становятся мистическими. Здесь также расположился даосский монастырь.

После обеда поедем в отель. По дороге полюбуемся рисовыми террасами.

Горы Бацзяо ЧжайГоры Бацзяо ЧжайГоры Бацзяо ЧжайГоры Бацзяо Чжай
9 день

Деревни Дачжай и Пинань, рисовые террасы

В этот день отправляемся в деревни народа яо. Первая остановка — Дачжай. В этой деревне вы сможете ближе познакомиться с обычаями местных и насладиться необычным ландшафтом. Также заглянем в деревню Пинань, а ещё полюбуемся живописными рисовыми террасами, которые каждый сезон приобретают новый вид. В марте склоны покрыты цветами рапса, с апреля по июнь можно увидеть залитые водой рисовые поля, в сентябре террасы покрываются зеленью и постепенно окрашиваются в золотистый цвет, а зимой здесь царит снежная сказка.

Мы заселимся в отель с видом на рисовые террасы. Прогуляемся по фотолокациям и поднимемся на фуникулёре до самой высокой точки долины (оплачивается отдельно).

Деревни Дачжай и Пинань, рисовые террасыДеревни Дачжай и Пинань, рисовые террасыДеревни Дачжай и Пинань, рисовые террасыДеревни Дачжай и Пинань, рисовые террасыДеревни Дачжай и Пинань, рисовые террасы
10 день

Атмосфера Чэнъяна

С утра подкрепимся и поедем в Чэнъян, который славится своей архитектурой. Будем заглядывать в деревни, о которых по большей части знают только китайцы. Увидим постройки народа донги, созданные без использования гвоздей. Мосты, беседки и другие сооружения удивят вас своей самобытностью.

Атмосфера ЧэнъянаАтмосфера ЧэнъянаАтмосфера ЧэнъянаАтмосфера Чэнъяна
11 день

Джаосин

Сегодня исследуем городок, окружённый рисовыми полями. Джаосин — место для тотального релакса и созерцания. Ближе познакомиться с его историей поможет музей. Во время прогулки вы увидите барабанные башни, множество прелестных домиков и мостов. Здесь мы погрузимся быт и обычаи донгов, а ночевать останемся в аутентичной гостинице в центре.

ДжаосинДжаосинДжаосинДжаосин
12 день

Возвращение в Гуанчжоу

Скоростной поезд домчит нас до Гуанчжоу. Разместимся в отеле у аэропорта. Вы сможете прогуляться по городу и закупиться сувенирами.

Возвращение в ГуанчжоуВозвращение в ГуанчжоуВозвращение в ГуанчжоуВозвращение в Гуанчжоу
13 день

Окончание тура

Пришло время прощаться! Мы заранее поможем вам приобрести обратные билеты. До новых встреч!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер по маршруту
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Гуанчжоу и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за одноместное размещение - $250
  • Дополнительные экскурсии и активности аренда велосипедов, посещений горячих источников и SPA - $100-$150
  • Виза
  • Доплата $180 в мае, сентябре и октябре
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Д
29 янв 2024
"Мы с семьей из Питера решили окунуться в мир загадочного Китая и выбрали тур. И, честно говоря, были рады своему выбору.
Инна ввела нас в волшебный мир древней культуры и невероятной природы. Мы побывали в местах, о которых даже не могли мечтать.
Инна показала нам маленькие уютные поселения, где время остановилось века назад. Мы познакомились с местным населением, узнали их обычаи и традиции.
Инна - настоящий маг в мире туризма. Ее туры - это не просто путешествия, это настоящие приключения, полные ярких впечатлений и невероятных открытий.

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