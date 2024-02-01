К священному Кайласу: большое паломничество по Тибету
Авторский тур в Гуанчжоу

Побывать в Китае и Непале, обойти почитаемую в нескольких религиях гору и увидеть Эверест

5
1 отзыв
Приглашаем в насыщенный тур-паломничество по Тибету, который мы начнём в Китае и завершим в Непале.

Нашей главной целью будет гора Кайлас, которую считают священной буддисты, индуисты, джайнисты и последователи ещё нескольких древних религий.

Как и они, мы совершим кору — ритуальное обхождение этой вершины по часовой стрелке с целью освобождения от негативного опыта прошлого и духовного возрождения.

На нашем пути встретятся монастыри, дворцы и другие достопримечательности с многовековой историей, откроются панорамы высокогорных озёр и Гималайского хребта.
К священному Кайласу: большое паломничество по Тибету
К священному Кайласу: большое паломничество по Тибету
К священному Кайласу: большое паломничество по Тибету

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3 300
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 16+

Проживание. В городах будем останавливаться в комфортабельных гостиницах, на коре — в обустроенных гестхаусах (лоджах).

Питание. Не входит в стоимость тура, кроме завтраков в некоторых отелях по маршруту.

Дети. Возможно участие с детьми старше 16 лет.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство. Виза в Непал выдаётся при пересечении границы.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Пакуем чемодан и спешим на рейс в Гуанчжоу.

2 день

Знакомство с Гуанчжоу

Встретимся в аэропорту Гуанчжоу и заселимся в отель. Можете отдохнуть после долгого перелёта или отправиться с нами на обзорный променад по мегаполису. Мы прогуляемся среди небоскрёбов и традиционных китайских зданий, сделаем остановки у кантонской оперы и музея чаочжоусской резьбы по дереву.

Знакомство с ГуанчжоуЗнакомство с ГуанчжоуЗнакомство с ГуанчжоуЗнакомство с Гуанчжоу
3 день

Долины Ярлунг и Чимпу

Сегодня улетим в Лхасу и начнём акклиматизироваться к условиям высокогорья. Первым делом осмотрим достопримечательности долины реки Ярлунг — колыбели тибетской цивилизации. Посетим царский дворец Ямбулаганг, возведённый во 2-м веке до н. э. для первого правителя Тибета. Заглянем в монастырь Традрук, где некоторые реликвии и артефакты хранятся ещё с 7-го века.

Отправимся в долину Чимпу и заселимся в гестхаус. Если останутся силы, поднимемся на священный холм Хэпори, где, по легенде, индийский гуру и йогин одолел тибетских демонов, чтобы утвердить буддийскую веру.

Долины Ярлунг и ЧимпуДолины Ярлунг и ЧимпуДолины Ярлунг и ЧимпуДолины Ярлунг и Чимпу
4 день

Монастырь Самье и Лхаса

Утром посетим Самье — первый буддийский монастырь Тибета. Он построен в форме мандалы и сочетает тибетские, китайские и индийские архитектурные элементы.

Переедем в Лхасу и разместимся в гостинице. Вечером пройдёмся по древнему кварталу Баркор, где расположен особенно почитаемый тибетцами храм и монастырь Джоканг, охраняемый ЮНЕСКО.

Монастырь Самье и ЛхасаМонастырь Самье и ЛхасаМонастырь Самье и ЛхасаМонастырь Самье и Лхаса
5 день

Монастырь Джоканг и дворец Потала

Поближе познакомимся с Джокангом, который с 7-го века является местом паломничества буддистов и притяжения путешественников. Поднимемся на холм к царскому дворцу Потала, бывшему основной резиденцией Далай-ламы до его изгнания из Тибета. Во второй половине дня отправимся на философские дебаты монахов в университете школы Гелуг при монастыре Сэра в пригороде Лхасы.

Монастырь Джоканг и дворец ПоталаМонастырь Джоканг и дворец ПоталаМонастырь Джоканг и дворец ПоталаМонастырь Джоканг и дворец ПоталаМонастырь Джоканг и дворец Потала
6 день

Окрестности Лхасы

Осмотрим достопримечательности в окрестностях Лхасы. Первым будет один из основных монастырей школы Гелуг и мест паломничества — Ганден, основанный в Средневековье. Он расположен на высоте 4500 метров, откуда открываются потрясающие виды долины.

Затем поднимемся ещё выше к горному монастырю 11-го века Йерпа. Комплекс включает несколько небольших храмов и древних пещер для медитаций в живописных известняковых скалах.

Окрестности ЛхасыОкрестности ЛхасыОкрестности ЛхасыОкрестности Лхасы
7 день

Дорога в Гьянгдзе

Стартуем в посёлок Гьянгдзе. Преодолеем перевал Камба Ла с головокружительной панорамой речной долины, священного озера Ямдрок и заснеженного горного хребта, сможем сфотографироваться с тибетскими мастифами. На обед остановимся в городке Нагартце.

После покорим перевал Каро Ла с видами на массивный ледник, сползающий с южных склонов Нойджин Кангсанга. За перевалом нам откроются высокогорные пастбища и бескрайние плоскогорья. Заедем в монастырь 12-го века Ралунг.

Остановимся у небольшого искусственного озера, образовавшегося после строительства плотины вблизи перевала Сими Ла. Доберёмся до Гьянгдзе и оставим вещи в отеле. С желающими прогуляемся по старинным улочкам посёлка и поужинаем в ресторане непальской кухни.

Дорога в ГьянгдзеДорога в ГьянгдзеДорога в ГьянгдзеДорога в Гьянгдзе
8 день

Монастыри Пелкор Чёде и Шалу

С утра отправимся в монастырь Пелкор Чёде, основанный в 15-м веке и включавший 15 школ буддизма. Он известен 32-метровой ступой Кумбум в форме мандалы, символизирующей духовную реализацию человека.

Затем побываем в монастыре Шалу, чьи фрески издревле считались самыми красивыми в Тибете. Издавна здесь развивали паранормальные способности монахов: по преданию, входя в транс, они могли левитировать, пробегать огромные расстояния без остановки, ходить по воде, телепортироваться, предсказывать будущее и многое другое.

Монастыри Пелкор Чёде и ШалуМонастыри Пелкор Чёде и ШалуМонастыри Пелкор Чёде и ШалуМонастыри Пелкор Чёде и Шалу
9 день

Монастыри Ташилунпо и Сакья

Посетим один из крупнейших буддийских монастырей Тибета Ташилунпо, полное название которого переводится как «всё счастье и благополучие собрано тут». Здесь живёт Панчен-лама — второе по значимости духовное лицо после Далай-ламы. Монастырь также известен самой большой в Тибете статуей будды Майтреи, покрытой золотом и серебром и усыпанной алмазами и жемчугом.

Осмотрим монастырь Сакья — центр одноимённой школы буддизма. Он построен в традициях средневековой монгольской архитектуры, поэтому сильно отличается от лхасских и ярлунгских храмов. Тут полюбуемся ступами и статуями будд в зале собраний, средневековыми колоннами из цельного дерева и гигантской библиотекой с древними текстами.

На ночь остановимся в посёлке Тингри — местечке, где отдыхают альпинисты, следующие в базовый лагерь Эвереста.

Монастыри Ташилунпо и СакьяМонастыри Ташилунпо и СакьяМонастыри Ташилунпо и СакьяМонастыри Ташилунпо и Сакья
10 день

Базовый лагерь Эвереста

Встанем ещё затемно, в 04:00, чтобы встретить рассвет, любуясь северными склонами Джомолунгмы. Подъём в базовый лагерь Эвереста послужит неплохой подготовкой к коре. По дороге насладимся видами и других гималайских вершин, а также монастыря Ронгбук — самого высокогорного в мире.

После обеда отправимся в городок Сага на тибетско-непальской границе. По пути увидим озеро Пайку, пик Шишабангма (8021 м) и другие многотысячники Гималайского хребта.

Базовый лагерь ЭверестаБазовый лагерь ЭверестаБазовый лагерь ЭверестаБазовый лагерь Эвереста
11 день

Озеро Манасаровар

Поедем к высокогорному озеру Манасаровар, питаемому ледниками. По пути нам встретятся почитаемые тибетцами монастыри Даргьелинг и Зонгба, а также песчаные дюны. Вечером, если останется время после заселения в лодж, искупаемся в горячих источниках у озера.

Озеро МанасароварОзеро МанасароварОзеро МанасароварОзеро Манасаровар
12 день

Монастырь Чиу Гомпа, озёра Манасаровар и Ракшастал

Ранним утром встретим рассвет у монастыря Чиу Гомпа, название которого переводится как «маленькая птичка». Он крошечный (тут живут всего 6 монахов), но очень значимый: здесь медитировал всю последнюю неделю жизни Падмасамбхава — один из первых гуру буддизма в Тибете.

Полюбуемся Манасароваром и Ракшасталом — озёрами жизни и смерти, символизирующими единство двух начал — инь и ян. Вечером прибудем на ночёвку в Монстер.

Монастырь Чиу Гомпа, озёра Манасаровар и РакшасталМонастырь Чиу Гомпа, озёра Манасаровар и РакшасталМонастырь Чиу Гомпа, озёра Манасаровар и РакшасталМонастырь Чиу Гомпа, озёра Манасаровар и Ракшастал
13 день

Горячие источники и монастырь Гуругьям

Начнём день с тибетского «места силы» — горячих источников в Тиртапури. По легенде, здесь Падмасамбхава оставил земное тело, поэтому поблизости рассыпаны точки поклонения и чортены (мемориальные сооружения), вокруг которых паломники совершают кору.

Отсюда отправимся в Гуругьям — один из немногих открытых для посещения бонских монастырей. А в долине реки Сатледж посетим развалины пещерного города Кьюнглунга — древней столицы мифической Шамбалы. Если позволит погода, по пути в город Занда увидим «глиняный лес» — чудо природы, появившееся миллионы лет назад благодаря провалам почвы.

Горячие источники и монастырь ГуругьямГорячие источники и монастырь ГуругьямГорячие источники и монастырь ГуругьямГорячие источники и монастырь Гуругьям
14 день

Развалины царства Гуге и монастырь Тхолинг

Около 07:00 утра отправимся встречать рассвет у развалин древнего царства Гуге. Когда-то здесь пролегали караванные пути, по которым паломники следовали к священному Кайласу.

Вторую половину дня посвятим осмотру древних фресок монастыря Тхолинг, чьё название переводится как «вечно парящий в небе». Останемся ночевать в гостевом доме в посёлке Дарчен и начнём готовиться к коре.

Развалины царства Гуге и монастырь ТхолингРазвалины царства Гуге и монастырь ТхолингРазвалины царства Гуге и монастырь ТхолингРазвалины царства Гуге и монастырь Тхолинг
15 день

Начало коры

В первый день коры преодолеем 20 км по долине реки Лха Чу и сегодня подойдём к Кайласу с западного склона. По дороге будем останавливаться у чортенов и мест поклонения.

Можем заглянуть в монастырь Чуку Гомпа, где сохранились древняя ритуальная ракушка, медный чан, в котором вода кипела без огня, и беломраморный Будда. Также стоит посетить кладбище махасиддхов — великих йогинов, лам и других почитаемых людей.

Вечером разместимся в гестхаусе в Дирапуке на высоте 5000 метров. Здесь находится одноимённый монастырь — одна из трёх важнейших святынь на коре.

Начало корыНачало корыНачало корыНачало корыНачало коры
16 день

Северные склоны Кайласа

Сегодня покорим северные склоны Кайласа, путь в одну сторону займёт 2-3 часа. На высоте 5400 метров у каждого будет время задуматься о волнующих вопросах и попытаться найти ответы у священной горы.

После обеда желающие смогут посетить монастырь Дирапук. Говорят, в нём хранится отпечаток рога яка, который привёл первого ламу к Кайласу по пути, которым сейчас следуют все паломники. Неподалёку есть пещера, в которой в 13-м веке медитировал тибетский лама, открывший дорогу коры.

Северные склоны КайласаСеверные склоны КайласаСеверные склоны КайласаСеверные склоны Кайласа
17 день

Перевал Дролма Ла

В 06:00 утра начнём восхождение к перевалу Дролма Ла (5640 м), символизирующему возрождение и очищение от привязанностей и прежних бед. Поблизости есть кладбище, где принято оставлять личные вещи, фотографии и другие предметы в знак избавления от прошлых печалей. Спустимся к монастырю Зутрул Пхук.

Перевал Дролма ЛаПеревал Дролма ЛаПеревал Дролма ЛаПеревал Дролма Ла
18 день

Монастырь Зутрул Пхук

Монастырь Зутрул Пхук известен тем, что здесь сохранилась пещера йогина Миларепы, его отпечатки стоп, ладоней и головы. По легенде, он противостоял бонскому жрецу, одержал победу и отсюда вознёсся на вершину священного Кайласа. Вечером вернёмся на отдых в посёлок Дарчен и таким образом завершим обход горы.

Монастырь Зутрул ПхукМонастырь Зутрул ПхукМонастырь Зутрул ПхукМонастырь Зутрул Пхук
19 день

Южные склоны Кайласа. Озеро Манасаровар

Сегодня есть два варианта программы. Первый — подняться по южному склону Кайласа. Технически это самая сложная часть маршрута, подходящая только физически подготовленным путешественникам. Кроме того, эта тропа закрыта для иностранных паломников, поэтому мы не гарантируем её прохождение, хотя приложим к этому все усилия.

Второй вариант — провести день у озера Манасаровар. За доплату можно покататься на джипах.

Южные склоны Кайласа. Озеро МанасароварЮжные склоны Кайласа. Озеро МанасароварЮжные склоны Кайласа. Озеро МанасароварЮжные склоны Кайласа. Озеро Манасаровар
20 день

Возвращение в Сагу

Вернёмся в Сагу. Весь день будет свободен.

Возвращение в СагуВозвращение в СагуВозвращение в СагуВозвращение в Сагу
21 день

Дорога в Гьиронг

Отправимся в посёлок Гьиронг. По пути увидим древние монастыри и гомпы, пещеры для медитаций, удивительной красоты каньон Джифу и развалины древнего королевства Гонгтанг.

Дорога в ГьиронгДорога в ГьиронгДорога в ГьиронгДорога в ГьиронгДорога в Гьиронг
22 день

Переезд в Катманду

Перейдём границу Непала и отправимся в его столицу — Катманду. После размещения в гостинице останется свободное время.

Переезд в КатмандуПереезд в КатмандуПереезд в КатмандуПереезд в КатмандуПереезд в Катманду
23 день

Знакомство с Катманду

Сегодня будет свободный день в Катманду. Можно устроить шопинг и осмотреть достопримечательности, а вечером улететь домой.

Знакомство с КатмандуЗнакомство с КатмандуЗнакомство с КатмандуЗнакомство с Катманду
24 день

Завершающий день

Большое путешествие по Тибету завершено. С прибытием домой!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в некоторых отелях
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Все входные билеты и разрешения в музеи, монастыри и национальные парки
  • Помощь в транспортировке рюкзаков на коре
Что не входит в цену
  • Все авиабилеты
  • Визы в Непал (30 $) и Китай (28 $)
  • Питание, кроме завтраков в некоторых отелях (20-25 $ на человека ежедневно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Гуанчжоу, первая половина дня
Завершение: аэропорт Катманду, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 21 дня 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
1 фев 2024
Мои ожидания этого путешествия оказались близки к реальности. Главное — я все выдержала и смогла пройти кору. Группа подобралась феерическая, каждый — твое маленькое зеркало!!! То, что гора никого не оставляет прежним — факт, уже подтвержденный личным, новым опытом. Андрей прекрасно и насыщенно нас «акклиматизировал», как всегда подготовил информационно, духовно и физически. И все сложилось волшебным образом!) Ну а сколько времени Кайлас не будет отпускать душу и сердце — посмотрим))) Спасибо всем за совместный опыт и радость познания самого себя!

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