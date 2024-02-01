Сегодня улетим в Лхасу и начнём акклиматизироваться к условиям высокогорья. Первым делом осмотрим достопримечательности долины реки Ярлунг — колыбели тибетской цивилизации. Посетим царский дворец Ямбулаганг, возведённый во 2-м веке до н. э. для первого правителя Тибета. Заглянем в монастырь Традрук, где некоторые реликвии и артефакты хранятся ещё с 7-го века.

Отправимся в долину Чимпу и заселимся в гестхаус. Если останутся силы, поднимемся на священный холм Хэпори, где, по легенде, индийский гуру и йогин одолел тибетских демонов, чтобы утвердить буддийскую веру.