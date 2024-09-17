Южная часть Китая славится высокими карстовыми горами, хорошо сохранившимися средневековыми деревнями и современными городами, впечатляющими ущельями и живописными реками. Мы будем совершать треккинги по тропам и дорогам до 20 км в день, знакомиться с древней историей и восхищаться чудесами природы. С профессиональным гидом пройдём по Великой Китайской стене, увидим скалы, вдохновившие Джеймса Кэмерона при создании «Аватара», побываем в старинных поселениях и погуляем по ослепительному Гуанчжоу. А перемещаться будем на комфортных поездах и микроавтобусах. Вас ждёт всё самое интересное в этой части страны!

Описание

Организационные детали

Для въезда в Китай потребуются следующие документы:

1. Отрицательный результат ПЦР-теста или антиген-теста на Covid-19, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета. Результат теста должен быть на русском или английском языке.

2. Анкета здоровья, заполненная за 48 часов до прибытия. После заполнения анкеты вы получите QR-код, который необходимо будет показать по прибытии в страну. Подробную инструкцию по заполнению пришлёт менеджер за несколько недель до путешествия.

Необходимо самостоятельно оформить стандартную туристическую визу КНР (тип L, один въезд, 30 дней пребывания, коридор въезда 90 дней). Можно сделать в визовом центре. Рекомендуем подавать документы через агентство.

Важно! В анкете не стоит указывать, что работаете в СМИ, правозащитных организациях, силовых структурах.

Туристам, в паспорте которых указано место рождения отличное от России и с отсутствием отметки об отъезженной визе в Китай, дополнительно потребуется предоставить справку об отсутствии судимости.

Лучше привезти с собой юани из России, так как менять валюту в Китае очень долго и не всегда технически возможно. Можно также использовать для оплаты банковские карты Visa и Mastercard, выпущенные иностранными банками. Если вы планируете использовать карту платёжной системы Union Pay, выпущенную российскими банками, рекомендуем обратиться в ваш банк и уточнить, принимаются ли они к оплате в КНР.

Спешим оповестить тех, кто будет везти с собой доллары: купюры старше 2006 года в Китае не действительны.