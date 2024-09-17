Полюбоваться рисовыми террасами, увидеть скалы «Аватара» и пройти по стеклянному мосту над пропастью
Мы будем совершать треккинги по тропам и дорогам до 20 км в день, знакомиться с древней историей и восхищаться чудесами природы.
С профессиональным гидом пройдём по Великой Китайской стене, увидим скалы, вдохновившие Джеймса Кэмерона при создании «Аватара», побываем в старинных поселениях и погуляем по ослепительному Гуанчжоу. А перемещаться будем на комфортных поездах и микроавтобусах. Вас ждёт всё самое интересное в этой части страны!
сен
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 640
Описание
Организационные детали
Для въезда в Китай потребуются следующие документы:
1. Отрицательный результат ПЦР-теста или антиген-теста на Covid-19, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета. Результат теста должен быть на русском или английском языке.
2. Анкета здоровья, заполненная за 48 часов до прибытия. После заполнения анкеты вы получите QR-код, который необходимо будет показать по прибытии в страну. Подробную инструкцию по заполнению пришлёт менеджер за несколько недель до путешествия.
Необходимо самостоятельно оформить стандартную туристическую визу КНР (тип L, один въезд, 30 дней пребывания, коридор въезда 90 дней). Можно сделать в визовом центре. Рекомендуем подавать документы через агентство.
Важно! В анкете не стоит указывать, что работаете в СМИ, правозащитных организациях, силовых структурах.
Туристам, в паспорте которых указано место рождения отличное от России и с отсутствием отметки об отъезженной визе в Китай, дополнительно потребуется предоставить справку об отсутствии судимости.
Лучше привезти с собой юани из России, так как менять валюту в Китае очень долго и не всегда технически возможно. Можно также использовать для оплаты банковские карты Visa и Mastercard, выпущенные иностранными банками. Если вы планируете использовать карту платёжной системы Union Pay, выпущенную российскими банками, рекомендуем обратиться в ваш банк и уточнить, принимаются ли они к оплате в КНР.
Спешим оповестить тех, кто будет везти с собой доллары: купюры старше 2006 года в Китае не действительны.
Проживание. 9 ночей в отелях уровня 4*, в 2-местных номерах с удобствами.
Питание. В стоимость входят все завтраки, начиная со 2-го дня. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Уровень сложности. Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. Мы будем проходить по тропам и дорогам до 20 км в день, в среднем темпе, без рюкзаков.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Яншо
Встречаемся и на скоростном поезде переезжаем в живописный зелёный район Яншо с причудливыми карстовыми холмами и рекой Ли, которая считается одной из самых красивых в мире.
Сплав на плотах, подъём на обзорную площадку на горе
После завтрака на бамбуковых плотах сплавимся по реке, неспешно текущей вдоль уютных деревушек и рисовых полей. Затем поднимемся на вершину одной из карстовых гор — Ру-И, чтобы с высоты взглянуть на живописную реку Ли и окружающие её туманные силуэты горных пиков.
Вечер проведём, гуляя по центру городка, где сосредоточена вся общественная жизнь. На ночь вернёмся в отель.
Треккинг по Хребту дракона
Сегодня вас ждут потрясающие виды! Совершим треккинг в районе Лунцзи (Хребет дракона), известном рукотворными рисовыми террасами. Их извилистые линии начинаются от самого подножия горы и напоминают чешую дракона, а вершина горного хребта похожа на хребет мифического существа, за что это место и получило такое название.
Полюбуемся плавными изгибами борозд, тянущимися вдоль склонов насколько хватает взгляда и которые можно разглядывать бесконечно, и деревеньками, спрятавшимися среди гор. Увидим живущих здесь представителей древних народностей: дун, тудзя, яо. А вечером встретим в горах волшебный закат.
Города Тяньчэн и Фэнхуан
После завтрака отправимся в Фэнхуан (в пути — около 4 часов). По дороге посетим ещё один город — Тяньчэн, где посмотрим на средневековую китайскую архитектуру и пообедаем в традиционном доме. По приезде в Фэнхуан прогуляемся по старинным улочкам и изящным мостикам, полюбуемся пейзажем с рекой Туо и увидим постройки времён правления династий Цин и Мин.
Треккинг по Великой стене, городок Йинпан, переезд в Улинъюань
Утром совершим треккинг вдоль легендарной Великой стены: около 7 км мы пройдём вдоль рисовых полей и традиционных деревень, где проживают малочисленные народности.
Затем заглянем в необычный, пропитанный духом истории городок Йинпан. А после обеда нам предстоит 2-часовой переезд в Улинъюань, к знаменитым горам Аватара.
Горы Юаньцзяцзе
Сегодня — снова треккинг, на этот раз по горам Юаньцзяцзе. Пейзажи тут настолько нереальные, что вдохновили Джеймса Кэмерона при создании фильма «Аватар». Несколько часов мы посвятим прогулкам среди туманных вершин и сочной зелени, таинственных пещер и природных мостов. Вы увидите главные достопримечательности парка Чжанцзяцзе: каньон Золотой Хлыст, гору Хуаншичжай и удивительный стеклянный лифт высотой 335 метров.
Большой каньон Чжанцзяцзе
После завтрака отправимся в Большой каньон, не так давно открытый для туристов, но уже завоевавший популярность. Главная причина — стеклянный мост-рекордсмен. Его длина — 460 метров. Мы пройдёмся по совершенно прозрачному полу, через который можно рассмотреть дно ущелья, пофотографируемся, а
потом спустимся вниз на одном из скальных лифтов, чтобы прокатиться по реке на аутентичной лодке.
У любителей адреналина будет возможность испытать себя на ещё более захватывающем аттракционе — узкой дорожке, проложенной вдоль отвесного каменного склона на высоте 250 метров над землёй!
К вечеру вернёмся в Улинъюань.
Гора Тяньмэньшань, обратный путь в Гуанчжоу
Завершим знакомство с природными чудесами Китая прогулкой по горе Тяньмэньшань. Её название переводится с китайского как «небесные врата» — наверху находится огромная арка в скале, образовавшаяся в результате обрушения. Нас ждёт путешествие по самой длинной в мире канатной дороге — 7,5 км. Подъём занимает 30–40 минут и оставляет незабываемые впечатления: кабинки ныряют прямо в облака.
Вернувшись из парка, на скоростном поезде отправимся обратно в Гуанчжоу.
Экскурсия по Гуанчжоу
После завтрака отправимся знакомиться с городом. Прогуляемся по старым районам, рассмотрим памятники традиционной китайской архитектуры и постройки колониальных времён. Увидим буддийские храмы Гуансюй и Люрун и побываем в мавзолее царя Наньюэ возрастом 2000 лет. А вечером со смотровой площадки на 99-м этаже полюбуемся яркими огнями и небоскрёбами.
Отъезд
После завтрака — самостоятельный трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Встреча группы в аэропорту в 1-й день
- Все групповые переезды по маршруту на арендованном автотранспорте
- Билеты на скоростные поезда
- Питание по программе
- Проживание в отелях уровня 4* в 2-местных номерах
- Речная прогулка по реке Ли
- Лодочная прогулка по каньону
- Билеты на канатные дороги и фуникулёры
- Билет на стеклянный мост
- Все входные билеты в музеи, национальные парки и прочие достопримечательности, описанные в программе
- Помощь в подборе авиабилетов и во время подготовки к путешествию
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Гуанчжоу и обратно
- Виза и медицинская страховка
- Обеды и ужины
- Трансфер в аэропорт в последний день тура
- Личные расходы (одноместное размещение, индивидуальный трансфер, такси, дополнительные экскурсии и активности)
- Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 470 $