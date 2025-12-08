Посетите древний храм предков Угун в Хайкоу и прикоснитесь к истории династии Мин. Прогуляйтесь по храмовым залам, где сохранились древние надписи и архитектура. Ваш билет станет ключом в мир конфуцианской культуры и истории Китая.
Описание билетаПогружение в историю Китая Познакомьтесь с богатым прошлым династии Мин, посетив храм предков Угун — знаковое историческое место в Хайкоу. Здесь вы узнаете истории пяти сосланных чиновников и сможете рассмотреть уникальные архитектурные элементы, сохранившиеся сквозь века. Архитектура и реликвии Храмовый комплекс объединяет древние постройки, изысканные резные детали и редкие исторические артефакты. Каменные надписи и священные залы демонстрируют ценности конфуцианской культуры, сохранившейся в сердце острова Хайнань. Атмосфера прошлого Во время прогулки по храму вы окунётесь в дух прошлого Китая и почувствуете гармонию между историей, культурой и архитектурой. Храм предков Угун — одно из самых значимых культурных мест Хайкоу, где история оживает в каждой детали. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, солнцезащитные очки, камеру и солнцезащитный крем.
- Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, алкоголь и наркотики, взрывчатые вещества.
- Билеты действительны только в указанную дату.
- После продажи билеты возврату не подлежат. Пожалуйста, подтвердите дату и время перед бронированием.
- Часы работы парка: с 8:00 до 18:00 (последний вход в 17:00).
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги гида
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
2985+MGW Qiongshan District, Хайкоу, Хайнань, Китай
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
