Все экскурсии в Хайнани
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Хайнани – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от $27. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Хайнани почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Китае на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
2ч
$27
за 1 чел.
Остров Сидао
Частный гид, владеющий китайским языком, поможет приобрести билеты на поездку до острова Сидао и на вход...
По договоренности
2ч
$32
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по городу Санья
Санья - тропический курорт на юге острова Хайнан