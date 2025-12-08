Отправьтесь на прогулку по древним вулканам и уникальным геологическим формациям геопарка Лэйцюн в Хайкоу. Это удивительное место, где природа демонстрирует свою мощь и красоту.
Описание билетаПутешествие к истокам планеты Исследуйте великолепные вулканические ландшафты глобального геопарка Лэйцюн в Хайкоу — месте, где земля когда-то кипела лавой. Прогуляйтесь по древним кратерам, полюбуйтесь удивительными геологическими образованиями и ощутите дыхание планеты. Геопарк Лэйцюн — национальное достояние Китая, расположенное в провинции Хайнань. Здесь сохранились впечатляющие вулканические кратеры и редкие формации, демонстрирующие мощь подземных сил Земли. Каждый шаг по этим тропам рассказывает историю о создании и развитии вулканов. Идеальное место для отдыха и открытий Прогулка по парку сочетает приключение на свежем воздухе и познавательный опыт. Геопарк Лэйцюн — это место для семей, любителей природы и всех, кто хочет увидеть живую геологию и прикоснуться к истории планеты. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, солнцезащитные очки, камеру и солнцезащитный крем.
- Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, алкоголь и наркотики, взрывчатые вещества.
- Билеты действительны только в указанную дату.
- После продажи билеты возврату не подлежат. Пожалуйста, подтвердите дату и время перед бронированием.
- Часы работы парка: с 8:00 до 18:00 (последний вход в 17:30).
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги гида
- Еда и напитки
Feng Jing Lu, Xiu Ying Qu, Hai Kou Shi, Hai Nan Sheng, China, 571152
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
