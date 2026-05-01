Русский и китайский Харбин: от "Восточной Москвы" до "Ледяного города"
Софийский собор, улица Чжунъян дацзе, рынок Даоли Шичан, башня Дракона и локальная кухня
Здесь две культуры не просто соседствуют — они вросли друг в друга.
Мы поговорим, как русские переселенцы превратили маньчжурскую деревню в «Восточную Москву» со своим Арбатом.
Обсудим, как Харбин обрёл самобытность и стал зимним курортом, куда ради льда и снега съезжается весь Китай. А также разберём, почему еда — это часть городского кода и какие блюда стоит попробовать.
Описание экскурсии
Софийский собор (1 ч) У православного храма в псевдорусском стиле, который возведён в начале 20 века и сейчас работает как музей, вы узнаете:
о строительстве КВЖД Российской империей
основании Харбина как узловой станции
русской эмиграции
развитии торговли и зимнего туризма
превращении города в промышленный мегаполис
неофициальных названиях «Восточная Москва» и «Ледяной город»
заботе об амурских тиграх
Улица Чжунъян дацзе (2 ч) На харбинском Арбате осмотрите здания, построенные на рубеже 19–20 веков архитекторами из России и Европы. Здесь сохранилась брусчатка 1924 года, продают русские пирожки и даже зимой едят мороженое.
Рынок Даоли Шичан (1 ч) Познакомитесь с гастрономией Северо-Восточного Китая. Дадим рекомендации по блюдам и напиткам — стоит попробовать шашлычки чуань, острую лапшу, пельмени цзяоцзы, харбинское пиво и другие специалитеты.
Башня Дракона (2 ч) На нижних этажах телебашни увидите восковые фигуры императоров, военачальников, политиков, изобретателей Китая. А на высоте 186 м посетите вращающийся ресторан и поужинаете с видом на город и реку Сунгари.
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Ван — ваша команда гидов в Харбине
Провели экскурсии для 113 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную читать дальшеуменьшить
страну — Китай.
С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями, традициями и культурой города.
Создаём индивидуальные программы: от классических туров до необычных маршрутов за кулисами туристических троп.
Помогаем с логистикой: трансфер, отели, рестораны, билеты. А ещё делимся лайфхаками, где попробовать настоящую китайскую кухню, где купить китайский чай и сувениры и многое другое.
Похожие экскурсии на «Русский и китайский Харбин: от "Восточной Москвы" до "Ледяного города"»