Здесь две культуры не просто соседствуют — они вросли друг в друга. Мы поговорим, как русские переселенцы превратили маньчжурскую деревню в «Восточную Москву» со своим Арбатом. Обсудим, как Харбин обрёл самобытность и стал зимним курортом, куда ради льда и снега съезжается весь Китай. А также разберём, почему еда — это часть городского кода и какие блюда стоит попробовать.

Описание экскурсии

Софийский собор (1 ч)

У православного храма в псевдорусском стиле, который возведён в начале 20 века и сейчас работает как музей, вы узнаете:

о строительстве КВЖД Российской империей

основании Харбина как узловой станции

русской эмиграции

развитии торговли и зимнего туризма

превращении города в промышленный мегаполис

неофициальных названиях «Восточная Москва» и «Ледяной город»

заботе об амурских тиграх

Улица Чжунъян дацзе (2 ч)

На харбинском Арбате осмотрите здания, построенные на рубеже 19–20 веков архитекторами из России и Европы. Здесь сохранилась брусчатка 1924 года, продают русские пирожки и даже зимой едят мороженое.

Рынок Даоли Шичан (1 ч)

Познакомитесь с гастрономией Северо-Восточного Китая. Дадим рекомендации по блюдам и напиткам — стоит попробовать шашлычки чуань, острую лапшу, пельмени цзяоцзы, харбинское пиво и другие специалитеты.

Башня Дракона (2 ч)

На нижних этажах телебашни увидите восковые фигуры императоров, военачальников, политиков, изобретателей Китая. А на высоте 186 м посетите вращающийся ресторан и поужинаете с видом на город и реку Сунгари.

