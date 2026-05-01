Мои заказы

Русский и китайский Харбин: от "Восточной Москвы" до "Ледяного города"

Софийский собор, улица Чжунъян дацзе, рынок Даоли Шичан, башня Дракона и локальная кухня
Здесь две культуры не просто соседствуют — они вросли друг в друга.

Мы поговорим, как русские переселенцы превратили маньчжурскую деревню в «Восточную Москву» со своим Арбатом.

Обсудим, как Харбин обрёл самобытность и стал зимним курортом, куда ради льда и снега съезжается весь Китай. А также разберём, почему еда — это часть городского кода и какие блюда стоит попробовать.
Описание экскурсии

Софийский собор (1 ч)
У православного храма в псевдорусском стиле, который возведён в начале 20 века и сейчас работает как музей, вы узнаете:

  • о строительстве КВЖД Российской империей
  • основании Харбина как узловой станции
  • русской эмиграции
  • развитии торговли и зимнего туризма
  • превращении города в промышленный мегаполис
  • неофициальных названиях «Восточная Москва» и «Ледяной город»
  • заботе об амурских тиграх

Улица Чжунъян дацзе (2 ч)
На харбинском Арбате осмотрите здания, построенные на рубеже 19–20 веков архитекторами из России и Европы. Здесь сохранилась брусчатка 1924 года, продают русские пирожки и даже зимой едят мороженое.

Рынок Даоли Шичан (1 ч)
Познакомитесь с гастрономией Северо-Восточного Китая. Дадим рекомендации по блюдам и напиткам — стоит попробовать шашлычки чуань, острую лапшу, пельмени цзяоцзы, харбинское пиво и другие специалитеты.

Башня Дракона (2 ч)
На нижних этажах телебашни увидите восковые фигуры императоров, военачальников, политиков, изобретателей Китая. А на высоте 186 м посетите вращающийся ресторан и поужинаете с видом на город и реку Сунгари.

Организационные детали

  • Едем на Buick GL8
  • Дополнительно оплачиваются: билет на Башню Дракона — 150 юаней, обед — 80 юаней, ужин 150 юаней
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван
Ван — ваша команда гидов в Харбине
Провели экскурсии для 113 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную
читать дальшеуменьшить

страну — Китай. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями, традициями и культурой города. Создаём индивидуальные программы: от классических туров до необычных маршрутов за кулисами туристических троп. Помогаем с логистикой: трансфер, отели, рестораны, билеты. А ещё делимся лайфхаками, где попробовать настоящую китайскую кухню, где купить китайский чай и сувениры и многое другое.

от $270 за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.