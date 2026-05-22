Один день, в котором соединились белоснежные пейзажи, морские гиганты и живая история города.
Вас ждут легендарные шоу в океанариуме, Снежный остров с фестивалем скульптур и атмосферный ужин в музее харбинской кухни. Это путешествие, где каждая остановка — как сцена из сказки.
Вас ждут легендарные шоу в океанариуме, Снежный остров с фестивалем скульптур и атмосферный ужин в музее харбинской кухни. Это путешествие, где каждая остановка — как сцена из сказки.
Описание билетаПолярное утро: океан и эмоции День начинается в Полярном океанариуме на Острове Солнца — одном из главных символов Харбина. Вас ждут самые популярные шоу: белуга «Морское сердце», дельфины, морские львы и моржи. Каждое выступление — это живые эмоции, грация и мощь океана, которые невозможно забыть. Снежный остров или зелёный парк После шоу — прогулка по Острову Солнца. Зимой здесь проходит Международная выставка снежных скульптур с гигантскими ледяными горками и павильоном больших панд — Чи-Зи и Чжи-Ма. В тёплый сезон остров превращается в зелёный парк: можно посетить чайную церемонию и продегустировать 5–6 сортов чая, а также заглянуть в павильон панд. Ужин в истории Харбина Финал путешествия — ресторан «Десятый этаж, номер один». На первом этаже находится Музей истории харбинской кухни с более чем 1000 экспонатов: вывески, меню, утварь, легенды. После экскурсии вас ждёт ужин в традиционном стиле — вкусное завершение дня, где прошлое и настоящее встречаются за одним столом. Важная информация:
- Внимание! Зимой в Харбине очень холодно. Одевайтесь многослойно: термобельё, тёплый свитер, пуховик, шапка, шарф, варежки и тёплая непромокаемая обувь.
- Пожалуйста, всегда носите паспорт при себе.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Полярный океанариум
- Остров Солнца
- Международная выставка снежных скульптур
- Павильон больших панд
- Чайная церемония
- Ресторан «Десятый этаж, номер один»
- Музей истории харбинской кухни
Что включено
- Услуги гида
- Услуги водителя
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входной билет в Полярный океанариум - 198 юаней с человека
- Входной билет на выставку снежных скульптур в закрытом помещении 268 юаней с человека и на острове Солнца Павильон панды за входный билет 68 юаней с человека.
- Ужин
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Харбине
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Внимание! Зимой в Харбине очень холодно. Одевайтесь многослойно: термобельё, тёплый свитер, пуховик, шапка, шарф, варежки и тёплая непромокаемая обувь
- Пожалуйста, всегда носите паспорт при себе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Очень понравилась организация экскурсии: программа, продуманное содержание и планирование. Особенно понравился гид Максим, который подробно рассказывал и отвечал на все вопросы детей, был очень чуток и внимателен ко всем проблемам и пожеланиям. Большое спасибо Пекинскому турагентсву и лично менеджеру Ирине!
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