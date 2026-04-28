Почему стоит отправиться именно на эту экскурсию? Если коротко, это будет душевная и по-настоящему толковая прогулка со мной — человеком, влюблённым в странный и притягательный микс русского и китайского Харбина. Информацию о городе я черпаю из живых источников — китайских соцсетей и сервисов вроде Dianping. Поэтому покажу вам места, о которых другие гиды узнают только через год.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

За время жизни в Китае я научилась различать русскую душу Харбина: в старых зданиях, планировке кварталов и даже в местном диалекте. И с удовольствием раскрою историю мест, связанных с русскими инженерами, архитекторами и переселенцами.

Начнём с района Даоли (Пристань), где высадились первые строители Харбина . Я покажу, где находилось управление КВЖД и располагались русские кварталы, и расскажу о людях, которые стояли у истоков города

. Я покажу, где находилось управление КВЖД и располагались русские кварталы, и расскажу о людях, которые стояли у истоков города Пройдём по Центральной улице (Чжунъян) . Вы научитесь «читать» фасады, отличать постройки начала 20 века от более поздних и узнаете, в каких магазинах покупали деликатесы, а где собиралась городская интеллигенция

. Вы научитесь «читать» фасады, отличать постройки начала 20 века от более поздних и узнаете, в каких магазинах покупали деликатесы, а где собиралась городская интеллигенция Обязательно посетим Софийский собор — самый масштабный и узнаваемый памятник русского присутствия в Харбине. Вы услышите не только об архитектуре, но и о роли собора как духовного центра для десятков тысяч людей разных национальностей

— самый масштабный и узнаваемый памятник русского присутствия в Харбине. Вы услышите не только об архитектуре, но и о роли собора как духовного центра для десятков тысяч людей разных национальностей Заглянем в здание бывшей Новой синагоги, сегодня культурного центра, чтобы поговорить о судьбе одной из самых ярких общин русской эмиграции. Я также покажу менее заметные, но важные места, связанные с жизнью «белого» Харбина

В отличие от большинства путешественников, которые увозят из Харбина только фотографии Центральной улицы и ледяных скульптур, вы станете частью городской истории, которая до сих пор считывается в улицах, дворах и зданиях. И пусть гулять мы будем по главным местам, город откроется вам с иной, непарадной стороны.

Организационные детали