Почему стоит отправиться именно на эту экскурсию? Если коротко, это будет душевная и по-настоящему толковая прогулка со мной — человеком, влюблённым в странный и притягательный микс русского и китайского Харбина. Информацию о городе я черпаю из живых источников — китайских соцсетей и сервисов вроде Dianping. Поэтому покажу вам места, о которых другие гиды узнают только через год.
Описание экскурсии
За время жизни в Китае я научилась различать русскую душу Харбина: в старых зданиях, планировке кварталов и даже в местном диалекте. И с удовольствием раскрою историю мест, связанных с русскими инженерами, архитекторами и переселенцами.
- Начнём с района Даоли (Пристань), где высадились первые строители Харбина. Я покажу, где находилось управление КВЖД и располагались русские кварталы, и расскажу о людях, которые стояли у истоков города
- Пройдём по Центральной улице (Чжунъян). Вы научитесь «читать» фасады, отличать постройки начала 20 века от более поздних и узнаете, в каких магазинах покупали деликатесы, а где собиралась городская интеллигенция
- Обязательно посетим Софийский собор — самый масштабный и узнаваемый памятник русского присутствия в Харбине. Вы услышите не только об архитектуре, но и о роли собора как духовного центра для десятков тысяч людей разных национальностей
- Заглянем в здание бывшей Новой синагоги, сегодня культурного центра, чтобы поговорить о судьбе одной из самых ярких общин русской эмиграции. Я также покажу менее заметные, но важные места, связанные с жизнью «белого» Харбина
В отличие от большинства путешественников, которые увозят из Харбина только фотографии Центральной улицы и ледяных скульптур, вы станете частью городской истории, которая до сих пор считывается в улицах, дворах и зданиях. И пусть гулять мы будем по главным местам, город откроется вам с иной, непарадной стороны.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер от вашего отеля в Харбине до места начала экскурсии и обратно
- Ограничений по возрасту нет: экскурсия будет интересна и взрослым, и детям
- Питание не включено в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Харбине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Я живу в Харбине, городе, который стал для меня настоящим домом. Я искренне люблю и ценю его уникальную историю и архитектуру, да и Китай в целом. Всё началось с того, что
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна потрясающая, умная, интеллигентная девушка, замечательный гид и очень интересный рассказчик, умеет подстраиваться под пожелания клиентов, а это очень важное качество для хорошего экскурсовода! С большим удовольствием посетили экскурсию, узнали много интересного не только о Харбине, но и о культуре Китая в целом. Обязательно берите данную экскурсию и даже не сомневайтесь! Вы откроете для себя удивительный Китай!
+2
Анна
Ответ организатора:
Спасибо больше, Александр и Кира! Очень рада, что вам понравилось! 🥰
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Сегодня состоялось наше знакомство с Харбином. Прогулка с Анной по городу была очень легкой, познавательной и интересной. Немного пришлось скорректировать маршрут из-за погоды, но это не испортило общее впечатление. И мне, и дочери 10 лет экскурсия с Анной понравилась.
Анна
Ответ организатора:
Спасибо большое🙏💐
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И
мы в восторге от экскурсии! Огромная благодарность Ане за погружение в тему и увлекательный рассказ. Очень комфортный формат, показала укромные дворики и неожиданные объекты, которые сами мы ни за что
Анна
Ответ организатора:
Дорогие мои, спасибо вам огромное за такие тёплые слова! 🥰 Мне безумно приятно, что экскурсия вам так понравилась и удалось
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Очень хорошо! Не спеша мы обошли с Анной все, что запланировали. Легко, весело, очень комфортно. Аня очень тактичная, внимательная. Любит город и классно его показывает. Пожалуй, получилась лучшая наша экскурсия.
Анна
Ответ организатора:
Спасибо вам большое! Очень рада с вами познакомиться! 🙏
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