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Русский след в Харбине: от КВЖД до Софийского собора

Погружение в ДНК города через личный опыт и инсайды из закрытого китайского интернета
Почему стоит отправиться именно на эту экскурсию? Если коротко, это будет душевная и по-настоящему толковая прогулка со мной — человеком, влюблённым в странный и притягательный микс русского и китайского Харбина. Информацию о городе я черпаю из живых источников — китайских соцсетей и сервисов вроде Dianping. Поэтому покажу вам места, о которых другие гиды узнают только через год.
5
4 отзыва
Русский след в Харбине: от КВЖД до Софийского собора
Русский след в Харбине: от КВЖД до Софийского собора
Русский след в Харбине: от КВЖД до Софийского собора

Описание экскурсии

За время жизни в Китае я научилась различать русскую душу Харбина: в старых зданиях, планировке кварталов и даже в местном диалекте. И с удовольствием раскрою историю мест, связанных с русскими инженерами, архитекторами и переселенцами.

  • Начнём с района Даоли (Пристань), где высадились первые строители Харбина. Я покажу, где находилось управление КВЖД и располагались русские кварталы, и расскажу о людях, которые стояли у истоков города
  • Пройдём по Центральной улице (Чжунъян). Вы научитесь «читать» фасады, отличать постройки начала 20 века от более поздних и узнаете, в каких магазинах покупали деликатесы, а где собиралась городская интеллигенция
  • Обязательно посетим Софийский собор — самый масштабный и узнаваемый памятник русского присутствия в Харбине. Вы услышите не только об архитектуре, но и о роли собора как духовного центра для десятков тысяч людей разных национальностей
  • Заглянем в здание бывшей Новой синагоги, сегодня культурного центра, чтобы поговорить о судьбе одной из самых ярких общин русской эмиграции. Я также покажу менее заметные, но важные места, связанные с жизнью «белого» Харбина

В отличие от большинства путешественников, которые увозят из Харбина только фотографии Центральной улицы и ледяных скульптур, вы станете частью городской истории, которая до сих пор считывается в улицах, дворах и зданиях. И пусть гулять мы будем по главным местам, город откроется вам с иной, непарадной стороны.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер от вашего отеля в Харбине до места начала экскурсии и обратно
  • Ограничений по возрасту нет: экскурсия будет интересна и взрослым, и детям
  • Питание не включено в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Харбине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Я живу в Харбине, городе, который стал для меня настоящим домом. Я искренне люблю и ценю его уникальную историю и архитектуру, да и Китай в целом. Всё началось с того, что
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ко мне постоянно приезжали друзья. Я с огромной радостью показывала им «свой» Харбин. И всегда абсолютно все были в полном восторге от тех уголков города, куда я их приводила. Ведь это были не просто стандартные туристические маршруты. Как человек, который здесь живёт давно, свободно говорит по-китайски и чувствует местную культуру, я открывала для гостей по-настоящему уникальные места и развлечения. Позже, по рекомендациям друзей, я начала проводить экскурсии для туристических групп — от коротких прогулок до пятидневных погружений в атмосферу мегаполиса. Хочу делиться этим удивительным городом с ещё большим количеством людей!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
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1
А
Анна потрясающая, умная, интеллигентная девушка, замечательный гид и очень интересный рассказчик, умеет подстраиваться под пожелания клиентов, а это очень важное качество для хорошего экскурсовода! С большим удовольствием посетили экскурсию, узнали много интересного не только о Харбине, но и о культуре Китая в целом. Обязательно берите данную экскурсию и даже не сомневайтесь! Вы откроете для себя удивительный Китай!
Анна потрясающая, умная, интеллигентная девушка, замечательный гид и очень интересный рассказчик, умеет подстраиваться под пожелания клиентов,
Анна потрясающая, умная, интеллигентная девушка, замечательный гид и очень интересный рассказчик, умеет подстраиваться под пожелания клиентов,
Анна потрясающая, умная, интеллигентная девушка, замечательный гид и очень интересный рассказчик, умеет подстраиваться под пожелания клиентов,
Анна потрясающая, умная, интеллигентная девушка, замечательный гид и очень интересный рассказчик, умеет подстраиваться под пожелания клиентов,
Анна потрясающая, умная, интеллигентная девушка, замечательный гид и очень интересный рассказчик, умеет подстраиваться под пожелания клиентов,
Анна потрясающая, умная, интеллигентная девушка, замечательный гид и очень интересный рассказчик, умеет подстраиваться под пожелания клиентов,
Анна потрясающая, умная, интеллигентная девушка, замечательный гид и очень интересный рассказчик, умеет подстраиваться под пожелания клиентов,
Анна потрясающая, умная, интеллигентная девушка, замечательный гид и очень интересный рассказчик, умеет подстраиваться под пожелания клиентов,+2
Анна потрясающая, умная, интеллигентная девушка, замечательный гид и очень интересный рассказчик, умеет подстраиваться под пожелания клиентов,
Анна потрясающая, умная, интеллигентная девушка, замечательный гид и очень интересный рассказчик, умеет подстраиваться под пожелания клиентов,
Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо больше, Александр и Кира! Очень рада, что вам понравилось! 🥰
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Элли
Сегодня состоялось наше знакомство с Харбином. Прогулка с Анной по городу была очень легкой, познавательной и интересной. Немного пришлось скорректировать маршрут из-за погоды, но это не испортило общее впечатление. И мне, и дочери 10 лет экскурсия с Анной понравилась.
Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо большое🙏💐
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И
мы в восторге от экскурсии! Огромная благодарность Ане за погружение в тему и увлекательный рассказ. Очень комфортный формат, показала укромные дворики и неожиданные объекты, которые сами мы ни за что
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бы не заметили. Порекомендрвала и помогла купить билет на концерт струнного квартета в старинной синагоге и он оказался божественным! Незабываемый день благодаря Анне! Спасибо ❤️ Однозначно рекомендуем познакомится с русским Харбином именно с ней

Анна
Анна
Ответ организатора:
Дорогие мои, спасибо вам огромное за такие тёплые слова! 🥰 Мне безумно приятно, что экскурсия вам так понравилась и удалось
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по-настоящему погрузиться в атмосферу русского Харбина.
Рада, что смогла показать вам эти уютные скрытые дворики и интересные места, которые не всегда попадаются на глаза туристам. Очень счастлива, что концерт в старинной синагоге стал для вас таким волшебным дополнением дня!
Спасибо, что выбрали именно меня для знакомства с городом — буду ждать вас снова в гостях в Харбине! ❤️

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Ekaterina
Очень хорошо! Не спеша мы обошли с Анной все, что запланировали. Легко, весело, очень комфортно. Аня очень тактичная, внимательная. Любит город и классно его показывает. Пожалуй, получилась лучшая наша экскурсия.
Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо вам большое! Очень рада с вами познакомиться! 🙏
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