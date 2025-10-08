Считается, что можно избавиться от груза прошлого, обрести просветление и смысл жизни и духовно переродиться, совершив вокруг него кору,
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 16+.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встретимся у аэропорта Лхасы и поедем в отель. У нас будет несколько дней, чтобы акклиматизироваться в условиях высокогорья и набраться сил для коры вокруг Кайласа.
Дворец Потала, храм Джокханг и улица Бархор
Сегодня мы отправимся к символу Тибета — грандиозному дворцу Потала, бывшей резиденции далай-ламы. Его 13 уровней высотой более 100 метров возвышаются над долиной Лхасы, а сама крепость входит в список объектов ЮНЕСКО. Мы увидим архитектуру монастырской державы и почувствуем атмосферу духовного сердца Тибета.
Далее посетим священный храм Джокханг — древнейшую святыню 7 века, построенную царём Сонгцэн Гампо. Здесь хранится драгоценная статуя Джово Ринпоче, привезённая непальской принцессой Бхрикути. Мы пройдём кору вместе с паломниками, услышим мантры и ощутим живую силу этого места, где слились индийские, непальские и тибетские традиции.
В завершение прогуляемся по улице Бархор — главной торговой артерии старой Лхасы, окружённой лавками, чайными и мастерскими, где можно приобрести священные сувениры и понаблюдать за жизнью местных жителей.
Пещерный комплекс Драк Йерпа, переезд в Шигадзе
Утром направимся к одному из самых мистических мест Центрального Тибета — комплексу Драк Йерпа, расположенному на высоте почти 5000 метров. Здесь сохранилось множество медитационных пещер, где практиковали Гуру Ринпоче, Атиша и царь Сонгцэн Гампо. Несмотря на разрушения в прошлом, энергетика пещер осталась исключительно мощной. Мы поднимемся к кельям, побудем в тишине и сможем приобрести освящённые изделия, созданные монахами.
После практики нас ждёт переезд в Шигадзе, где мы разместимся в уютном отеле и восстановим силы перед дорогой.
Монастырь Ташилунпо
Утром отправимся в монастырь Ташилунпо, один из крупнейших в Тибете. Его основали в 15 веке и сделали резиденцией Панчен-ламы — второго по значимости ламы после Далай-ламы. Здесь расположена 11-метровая ступа из чистого золота, украшенная тысячами драгоценных и полудрагоценных камней.
Переезд в Дарчен, посещение озера Манасаровар и монастыря Чиу
Сегодня нам предстоит длительный переезд: за 9 часов доедем в Дарчен у подножия Кайласа. Но по пути посетим священное озеро Манасаровар, которое, по легенде, возникло в сознании Брахмы. На его берегах, по преданию, омовения совершали Шива и Парвати, а буддисты считают водоём местом первого очищения Будды после рождения. Перед корой паломники приезжают сюда за благословением и поддержкой, чтобы путь вокруг Кайласа прошёл безопасно и принёс духовное прозрение.
Далее мы поднимемся в монастырь Чиу — обитель, где Гуру Ринпоче провёл часть жизни и где до сих пор ощущается сила его медитаций. Отсюда открывается один из самых магических видов на Манасаровар и Кайлас. Вечером прибудем в Дарчен и подготовимся к началу коры.
Начало коры: монастырь Дирапук Гомпа
Получим благословение на кору и начнём восхождение к монастырю Дирапук Гомпа. Он построен вокруг ретритной пещеры, в которой аскеты медитируют уже более 7 веков. Сегодня преодолеем 13 километров (6-8 часов в пути).
Продолжение коры: монастырь Зутул Пук
Продолжим кору, направившись в Зутул Пук со множеством медитационных пещер. Проследуем мимо Долины смерти, кладбища Шивацал, озера Гаурикунд. Этот переход будет наиболее сложным физически: мы преодолеем 15 километров вверх и покорим несколько перевалов, что займёт 7-8 часов. Ночевать останемся в монастырском приюте.
Завершение коры, монастырь Тиртхапури
Сегодня предстоит заключительная часть коры — спуск длиной около 14 километров через живописную долину Баркха. Мы будем идти около 4-5 часов, постепенно возвращаясь к Дарчену и размышляя о пережитом пути.
По возвращении разместимся в отеле и, если позволит время, отправимся в монастырь Тиртхапури — место, связанное с практиками Падмасамбхавы и его супруги Мандаравы. Горячие источники Тиртхапури считаются очистительными: паломники верят, что они смывают то, что поднялось во время коры, закрепляя её духовный результат. Заезд сюда станет финальным этапом великого паломничества.
Переезд в Сагу
Сегодня мы отправимся в путь к городу Сага. Здесь нас ждут комфортные номера с ванной и возможность поужинать в местном ресторане с хот-потом. Это день восстановления после высот и перепадов нагрузки, чтобы набраться сил перед обратной дорогой.
Переезд в Шигадзе
Сегодня продолжим возвращение к цивилизации — проведём около 8-9 часов в пути до Шигадзе. По прибытии при желании посетим городской спа-комплекс, а далее отправимся отдыхать. Это спокойный день, позволяющий телу восстановиться после коры и длительных переездов.
Лхаса: свободный день и ужин паломников
В этот день вернёмся в Лхасу и разместимся в отеле 5*, где есть кислородный лаунж, бассейн и спа. Этот день будет полностью свободным: можно заняться шопингом, расслабиться, пройти восстановительные процедуры или просто гулять по городу без расписания.
Вечером соберёмся за финальным ужином, чтобы поделиться ощущениями, завершить путь осознания и сохранить тёплую связь с единомышленниками. Для многих этот день становится символом нового начала.
Завершение тура
Сегодня утром у нас будет время на сборы, неспешный завтрак и небольшую прогулку. После — трансфер и вылет домой. Мы завершим путешествие, сохранив ощущения внутренней тишины, силы и чистоты — и, возможно, уже обдумывая следующую встречу с Тибетом.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3125
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в некоторых отелях
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Билеты на поезда
- Сопровождение русскоговорящим и китайским гидами
- Все входные билеты в монастыри и парки
- Все разрешения и сборы для треккинга
- Кора вокруг Кайласа
Что не входит в цену
- Билеты в Лхасу и обратно
- Обеды и ужины, завтраки во время коры
- Виза
- Аренда портера, яка или лошади на время треккинга и коры
- Медицинская страховка
- Доплата за 1-местное размещение
- Обратите внимание! В данном туре отсутствует русскоязычное сопровождение. Рекомендуется для путешественников, хотя бы базово говорящих на английском языке
- Стоимость тура на даты 15-26 августа 2026 - $3499
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Это исключительно благодаря ей путешествие было необычайно насыщенным! Марго полностью погрузила нас в этот удивительный мир и максимально постаралась раскрыть духовный аспект этого священного места, ТИБЕТ!
Марго, обязательно поеду под твоим руководством ещё куда-нибудь!)👍