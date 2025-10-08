Мои заказы

Тур для путешественников, знающих английский: кора вокруг Кайласа и сакральные обители Тибета

Осмотреть древние святыни, переродиться духовно и полюбоваться невероятными пейзажами
С незапамятных времён Кайлас является священным и привлекает тысячи паломников разных религий.

Считается, что можно избавиться от груза прошлого, обрести просветление и смысл жизни и духовно переродиться, совершив вокруг него кору,
читать дальше

которая засчитывается как 13 благословений! Вы преодолеете более 50 км по долинам и перевалам и посетите места силы, в которых молитвы не стихают веками.

На маршруте — несложные подъёмы и спуски, подвластные любому в нормальных условиях, но вы будете двигаться на высоте более 5000 м в условиях кислородного голодания и пониженного давления.

Не переживайте: предусмотрена дополнительная подготовка к перегрузкам и максимум комфорта — 4-5-звёздочные отели и небольшой минивэн с кожаными креслами, массажем и подогревом.

Остальное время будет посвящено рассыпанным по всему Тибету древним обителям: вы побываете в бывших резиденциях Далай-лам, понаблюдаете за дискутирующими монахами и разберётесь в принципах буддизма. За 12 дней вы увидите то, на что остальные тратят 20, и будете к этому готовы!

5
2 отзыва
Тур для путешественников, знающих английский: кора вокруг Кайласа и сакральные обители Тибета
Тур для путешественников, знающих английский: кора вокруг Кайласа и сакральные обители Тибета
Тур для путешественников, знающих английский: кора вокруг Кайласа и сакральные обители Тибета

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 16+.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретимся у аэропорта Лхасы и поедем в отель. У нас будет несколько дней, чтобы акклиматизироваться в условиях высокогорья и набраться сил для коры вокруг Кайласа.

2 день

Дворец Потала, храм Джокханг и улица Бархор

Сегодня мы отправимся к символу Тибета — грандиозному дворцу Потала, бывшей резиденции далай-ламы. Его 13 уровней высотой более 100 метров возвышаются над долиной Лхасы, а сама крепость входит в список объектов ЮНЕСКО. Мы увидим архитектуру монастырской державы и почувствуем атмосферу духовного сердца Тибета.

Далее посетим священный храм Джокханг — древнейшую святыню 7 века, построенную царём Сонгцэн Гампо. Здесь хранится драгоценная статуя Джово Ринпоче, привезённая непальской принцессой Бхрикути. Мы пройдём кору вместе с паломниками, услышим мантры и ощутим живую силу этого места, где слились индийские, непальские и тибетские традиции.

В завершение прогуляемся по улице Бархор — главной торговой артерии старой Лхасы, окружённой лавками, чайными и мастерскими, где можно приобрести священные сувениры и понаблюдать за жизнью местных жителей.

Дворец Потала, храм Джокханг и улица БархорДворец Потала, храм Джокханг и улица БархорДворец Потала, храм Джокханг и улица БархорДворец Потала, храм Джокханг и улица Бархор
3 день

Пещерный комплекс Драк Йерпа, переезд в Шигадзе

Утром направимся к одному из самых мистических мест Центрального Тибета — комплексу Драк Йерпа, расположенному на высоте почти 5000 метров. Здесь сохранилось множество медитационных пещер, где практиковали Гуру Ринпоче, Атиша и царь Сонгцэн Гампо. Несмотря на разрушения в прошлом, энергетика пещер осталась исключительно мощной. Мы поднимемся к кельям, побудем в тишине и сможем приобрести освящённые изделия, созданные монахами.

После практики нас ждёт переезд в Шигадзе, где мы разместимся в уютном отеле и восстановим силы перед дорогой.

Пещерный комплекс Драк Йерпа, переезд в ШигадзеПещерный комплекс Драк Йерпа, переезд в ШигадзеПещерный комплекс Драк Йерпа, переезд в ШигадзеПещерный комплекс Драк Йерпа, переезд в Шигадзе
4 день

Монастырь Ташилунпо

Утром отправимся в монастырь Ташилунпо, один из крупнейших в Тибете. Его основали в 15 веке и сделали резиденцией Панчен-ламы — второго по значимости ламы после Далай-ламы. Здесь расположена 11-метровая ступа из чистого золота, украшенная тысячами драгоценных и полудрагоценных камней.

Монастырь ТашилунпоМонастырь ТашилунпоМонастырь ТашилунпоМонастырь Ташилунпо
5 день

Переезд в Дарчен, посещение озера Манасаровар и монастыря Чиу

Сегодня нам предстоит длительный переезд: за 9 часов доедем в Дарчен у подножия Кайласа. Но по пути посетим священное озеро Манасаровар, которое, по легенде, возникло в сознании Брахмы. На его берегах, по преданию, омовения совершали Шива и Парвати, а буддисты считают водоём местом первого очищения Будды после рождения. Перед корой паломники приезжают сюда за благословением и поддержкой, чтобы путь вокруг Кайласа прошёл безопасно и принёс духовное прозрение.

Далее мы поднимемся в монастырь Чиу — обитель, где Гуру Ринпоче провёл часть жизни и где до сих пор ощущается сила его медитаций. Отсюда открывается один из самых магических видов на Манасаровар и Кайлас. Вечером прибудем в Дарчен и подготовимся к началу коры.

Переезд в Дарчен, посещение озера Манасаровар и монастыря ЧиуПереезд в Дарчен, посещение озера Манасаровар и монастыря ЧиуПереезд в Дарчен, посещение озера Манасаровар и монастыря ЧиуПереезд в Дарчен, посещение озера Манасаровар и монастыря Чиу
6 день

Начало коры: монастырь Дирапук Гомпа

Получим благословение на кору и начнём восхождение к монастырю Дирапук Гомпа. Он построен вокруг ретритной пещеры, в которой аскеты медитируют уже более 7 веков. Сегодня преодолеем 13 километров (6-8 часов в пути).

Начало коры: монастырь Дирапук ГомпаНачало коры: монастырь Дирапук ГомпаНачало коры: монастырь Дирапук ГомпаНачало коры: монастырь Дирапук Гомпа
7 день

Продолжение коры: монастырь Зутул Пук

Продолжим кору, направившись в Зутул Пук со множеством медитационных пещер. Проследуем мимо Долины смерти, кладбища Шивацал, озера Гаурикунд. Этот переход будет наиболее сложным физически: мы преодолеем 15 километров вверх и покорим несколько перевалов, что займёт 7-8 часов. Ночевать останемся в монастырском приюте.

Продолжение коры: монастырь Зутул ПукПродолжение коры: монастырь Зутул ПукПродолжение коры: монастырь Зутул ПукПродолжение коры: монастырь Зутул Пук
8 день

Завершение коры, монастырь Тиртхапури

Сегодня предстоит заключительная часть коры — спуск длиной около 14 километров через живописную долину Баркха. Мы будем идти около 4-5 часов, постепенно возвращаясь к Дарчену и размышляя о пережитом пути.

По возвращении разместимся в отеле и, если позволит время, отправимся в монастырь Тиртхапури — место, связанное с практиками Падмасамбхавы и его супруги Мандаравы. Горячие источники Тиртхапури считаются очистительными: паломники верят, что они смывают то, что поднялось во время коры, закрепляя её духовный результат. Заезд сюда станет финальным этапом великого паломничества.

Завершение коры, монастырь ТиртхапуриЗавершение коры, монастырь ТиртхапуриЗавершение коры, монастырь ТиртхапуриЗавершение коры, монастырь Тиртхапури
9 день

Переезд в Сагу

Сегодня мы отправимся в путь к городу Сага. Здесь нас ждут комфортные номера с ванной и возможность поужинать в местном ресторане с хот-потом. Это день восстановления после высот и перепадов нагрузки, чтобы набраться сил перед обратной дорогой.

10 день

Переезд в Шигадзе

Сегодня продолжим возвращение к цивилизации — проведём около 8-9 часов в пути до Шигадзе. По прибытии при желании посетим городской спа-комплекс, а далее отправимся отдыхать. Это спокойный день, позволяющий телу восстановиться после коры и длительных переездов.

11 день

Лхаса: свободный день и ужин паломников

В этот день вернёмся в Лхасу и разместимся в отеле 5*, где есть кислородный лаунж, бассейн и спа. Этот день будет полностью свободным: можно заняться шопингом, расслабиться, пройти восстановительные процедуры или просто гулять по городу без расписания.

Вечером соберёмся за финальным ужином, чтобы поделиться ощущениями, завершить путь осознания и сохранить тёплую связь с единомышленниками. Для многих этот день становится символом нового начала.

Лхаса: свободный день и ужин паломниковЛхаса: свободный день и ужин паломниковЛхаса: свободный день и ужин паломниковЛхаса: свободный день и ужин паломников
12 день

Завершение тура

Сегодня утром у нас будет время на сборы, неспешный завтрак и небольшую прогулку. После — трансфер и вылет домой. Мы завершим путешествие, сохранив ощущения внутренней тишины, силы и чистоты — и, возможно, уже обдумывая следующую встречу с Тибетом.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3125
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в некоторых отелях
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Билеты на поезда
  • Сопровождение русскоговорящим и китайским гидами
  • Все входные билеты в монастыри и парки
  • Все разрешения и сборы для треккинга
  • Кора вокруг Кайласа
Что не входит в цену
  • Билеты в Лхасу и обратно
  • Обеды и ужины, завтраки во время коры
  • Виза
  • Аренда портера, яка или лошади на время треккинга и коры
  • Медицинская страховка
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Обратите внимание! В данном туре отсутствует русскоязычное сопровождение. Рекомендуется для путешественников, хотя бы базово говорящих на английском языке
  • Стоимость тура на даты 15-26 августа 2026 - $3499
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Лхасы, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Лхасы, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марго
Марго — ваша команда гидов в Лхасе
Провели экскурсии для 22 туристов
Путешествия всю жизнь были моей страстью и образом жизни. Я постоянно перемещалась — от океана в горы, из буддийского монастыря в город. Научилась идеально сочетать в себе эти два мира
читать дальше

и помогаю делать это другим. Путешествия, которые я предлагаю своим клиентам сейчас, я называю духовными и трансформационными — это путешествия внутрь себя и к лучшей версии себя. Никто не возвращается от нас домой прежним. Если вы хотите изменить свою жизнь — вы по адресу. В 2013 году официально приняла прибежище в буддизме и посвятила свою жизнь не количеству, а качеству и глубине практик. Самой главной практикой осознанности считаю мирскую жизнь: бизнес, дружбу, отношения, родительство — когда уже не пытаешься изменить весь мир и других, а просто сам становишься лучше. Любитель активного спорта. В своё время с помощью йоги и дыхательных практик подняла уровень здоровья — теперь делюсь знаниями с другими. Серийный предприниматель в сфере ментального здоровья.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Румен
Румен
8 окт 2025
Это было незабываемое путешествие! Я просто раскрыл для себя этот фантастический мир Тибета! Отдельно хочу поблагодарить нашего гида Марго!
Это исключительно благодаря ей путешествие было необычайно насыщенным! Марго полностью погрузила нас в этот удивительный мир и максимально постаралась раскрыть духовный аспект этого священного места, ТИБЕТ!
Марго, обязательно поеду под твоим руководством ещё куда-нибудь!)👍
Это было незабываемое путешествие! Я просто раскрыл для себя этот фантастический мир Тибета! Отдельно хочу поблагодарить нашего гида Марго!Это было незабываемое путешествие! Я просто раскрыл для себя этот фантастический мир Тибета! Отдельно хочу поблагодарить нашего гида Марго!Это было незабываемое путешествие! Я просто раскрыл для себя этот фантастический мир Тибета! Отдельно хочу поблагодарить нашего гида Марго!Это было незабываемое путешествие! Я просто раскрыл для себя этот фантастический мир Тибета! Отдельно хочу поблагодарить нашего гида Марго!Это было незабываемое путешествие! Я просто раскрыл для себя этот фантастический мир Тибета! Отдельно хочу поблагодарить нашего гида Марго!Это было незабываемое путешествие! Я просто раскрыл для себя этот фантастический мир Тибета! Отдельно хочу поблагодарить нашего гида Марго!Это было незабываемое путешествие! Я просто раскрыл для себя этот фантастический мир Тибета! Отдельно хочу поблагодарить нашего гида Марго!Это было незабываемое путешествие! Я просто раскрыл для себя этот фантастический мир Тибета! Отдельно хочу поблагодарить нашего гида Марго!Это было незабываемое путешествие! Я просто раскрыл для себя этот фантастический мир Тибета! Отдельно хочу поблагодарить нашего гида Марго!Это было незабываемое путешествие! Я просто раскрыл для себя этот фантастический мир Тибета! Отдельно хочу поблагодарить нашего гида Марго!
Л
Лина
20 фев 2025
А мы до сих пор вспоминаем Золотой Кайлас! Мой муж уже бывал на Тибете в 1999 году, и когда мы собрались туда вместе, то составили список точек, которые обязательно хотели
читать дальше

бы посетить. Посмотрели несколько предложений… И только программа, составленная Марго, не просто соответствовала, а превзошла все наши ожидания! Это был потрясающий опыт! Да, было сложно - и высокогорье, и холод, и физическая нагрузка - но оно того стоило… До сих пор смотрим на снимки Королевства Гуге, Титапури, монастыря Чу Гомпа у берегов озера Манасаровар- и конечно, нашей Коры вокруг Священной горы Кайлас - и заново переживаем наше путешествие… Спасибо огромное Марго за организацию! Мы были вместе на этом Пути, и надеемся когда-нибудь его повторить! 😘

Похожие туры из Лхасы

Индивидуальный автотур в Тибет с проживанием в отелях 5*: священные места, дворцы и горные пейзажи
На машине
6 дней
2 отзыва
Индивидуальный автотур в Тибет с проживанием в отелях 5*: священные места, дворцы и горные пейзажи
Исследовать Лхасу и Шикадзе, побывать во дворце далай-ламы и отдохнуть на берегу высокогорного озера
Начало: Аэропорт Лхасы, 9:00
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
$2172 за человека
Путь к благословениям: паломничество по тибетским монастырям и кора вокруг Кайласа
На машине
12 дней
2 отзыва
Путь к благословениям: паломничество по тибетским монастырям и кора вокруг Кайласа
Посетить резиденции лам, обойти священную гору и переосмыслить свою жизнь
Начало: Аэропорт Лхасы, точное время - по договорённости
22 июн в 10:00
15 авг в 10:00
$5025 за человека