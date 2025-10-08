Сегодня мы отправимся к символу Тибета — грандиозному дворцу Потала, бывшей резиденции далай-ламы. Его 13 уровней высотой более 100 метров возвышаются над долиной Лхасы, а сама крепость входит в список объектов ЮНЕСКО. Мы увидим архитектуру монастырской державы и почувствуем атмосферу духовного сердца Тибета.

Далее посетим священный храм Джокханг — древнейшую святыню 7 века, построенную царём Сонгцэн Гампо. Здесь хранится драгоценная статуя Джово Ринпоче, привезённая непальской принцессой Бхрикути. Мы пройдём кору вместе с паломниками, услышим мантры и ощутим живую силу этого места, где слились индийские, непальские и тибетские традиции.

В завершение прогуляемся по улице Бархор — главной торговой артерии старой Лхасы, окружённой лавками, чайными и мастерскими, где можно приобрести священные сувениры и понаблюдать за жизнью местных жителей.