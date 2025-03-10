Сегодня мы отправимся к дворцу Потала — главному символу Тибета и бывшей резиденции Его Святейшества Далай-Ламы. Это грандиозное сооружение высотой 113,7 метра в 13 этажей возвышается над Лхасой, которая раскинулась в долине, постепенно открывающейся путешественникам после узкого ущелья. Потала считается одним из важнейших религиозных центров паломничества и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Затем мы посетим древнейший буддийский храм Тибета — Джокханг («Дом Будды»), вокруг которого началось строительство Лхасы в 7 веке. Это священное место, где тибетцы ежедневно совершают кору и простирания, мы тоже поддержим их традицию. Джокханг — одна из ключевых святынь паломников и тоже объект ЮНЕСКО.