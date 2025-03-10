Мои заказы

Путь к благословениям: паломничество по тибетским монастырям и кора вокруг Кайласа

Посетить резиденции лам, обойти священную гору и переосмыслить свою жизнь
2026 год — год Лошади по тибетскому календарю, и это время обладает особой духовной силой! Согласно древним тибетским верованиям, в год Лошади энергия священных мест, и особенно горы Кайлас, усиливается
многократно.

Совершая ритуальный обход вокруг горы в этот период, паломник получает невероятное благословение: одна кора засчитывается как 13! Вам откроются новые пути и возможности жизни, ведь сама кора символизирует перерождение: считается, что так паломники избавляются от груза прошлого и завоёвывают возможность изменить судьбу, начав всё заново.

Мы получим благословение монаха, преодолеем десятки километров по склонам, обойдём веками намоленные места силы и постараемся достичь просветления.

В остальное время будем посещать важнейшие духовные центры — рассыпанные по всему Тибету древние монастыри с помпезными ступами и аскетичными ретритными пещерами.

Каждое утро будем начинать с дыхательной практики, а вечера завершать медитацией — так мы сможем ещё больше погрузиться в духовное, отринув земную суету.

А для проживания мы выбрали отели премиум-класса — это путешествие повышенной комфортности для тех, кто ценит время.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретимся у аэропорта Лхасы и поедем в отель. У нас будет несколько дней, чтобы акклиматизироваться к условиям высокогорья и набраться сил для коры вокруг Кайласа.

Подготовка к путешествию
2 день

Дворец Потала и храм Джокханг

Сегодня мы отправимся к дворцу Потала — главному символу Тибета и бывшей резиденции Его Святейшества Далай-Ламы. Это грандиозное сооружение высотой 113,7 метра в 13 этажей возвышается над Лхасой, которая раскинулась в долине, постепенно открывающейся путешественникам после узкого ущелья. Потала считается одним из важнейших религиозных центров паломничества и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Затем мы посетим древнейший буддийский храм Тибета — Джокханг («Дом Будды»), вокруг которого началось строительство Лхасы в 7 веке. Это священное место, где тибетцы ежедневно совершают кору и простирания, мы тоже поддержим их традицию. Джокханг — одна из ключевых святынь паломников и тоже объект ЮНЕСКО.

Дворец Потала и храм Джокханг
3 день

Пещеры Драк Йерпа и монастырь Нечунг

Утром мы отправимся к пещерному комплексу Драк Йерпа, расположенному на высоте 4885 метров. Здесь сохранилось около 80 пещер, где медитировали великие учителя Тибета — Гуру Ринпоче, Атиша и царь Сонгцен Гампо. Монастырь 12 века, разрушенный и снова возрождающийся, сохраняет мощную энергетику благодаря тому, что сюда долгое время почти не ступали путешественники. Мы сможем прогуляться, посидеть в тишине и приобрести освящённые сувениры.

После возвращения в Лхасу и небольшой акклиматизации мы посетим монастырь-оракул Нечунг — место, где государственный оракул Тибета в трансе давал прорицания далай-ламам. Яркие росписи защитников, темные алтари и дух древних ритуалов создадут особое мистическое впечатление.

Пещеры Драк Йерпа и монастырь Нечунг
4 день

Монастырь Пелкор Чоде и переезд в Шигадзе

Сегодня мы покинем Лхасу и отправимся в Шигадзе. По пути остановимся в монастыре Пелкор Чоде — духовном центре Гьянце, известном своей лояльностью и уникальной архитектурой. Главная святыня — ступа Кумбум высотой 32 метра, украшенная тысячей изображений Будд, бодхисаттв и божеств. Ступа воплощает поклонение пяти элементам мироздания: Земле, Воде, Воздуху, Огню и Эфиру.

После 7-часовой дороги мы прибудем в Шигадзе и сможем расслабиться в отличном спа.

Монастырь Пелкор Чоде и переезд в Шигадзе
5 день

Монастырь Ташилунпо и переезд в Сагу

Начнём день с посещения Ташилунпо — одного из крупнейших функционирующих монастырей Тибета, резиденции Панчен-ламы, второго по значимости духовного лидера школы гелуг. Здесь находятся погребальные ступы Первого далай-ламы и нескольких Панчен-лам, включая золотую одиннадцатиметровую ступу Четвёртого Панчен-ламы, украшенную драгоценными камнями. Мы также зайдём в колосс, посвящённый Десятому Панчен-ламе, и посетим маленькую келью Зеленой Тары для совместной медитации.

Затем переедем в Сагу.

Монастырь Ташилунпо и переезд в Сагу
6 день

Озеро Манасаровар и монастырь Чиу Гомпа, благословение на кору

Сегодня мы направимся к священному озеру Манасаровар, связанному с многочисленными легендами индуизма и буддизма. Индусы считают его душой бога Брахмы, а буддисты — озером, где омывали младенца Будду. Манасаровар соседствует с горой Кайлас и является неотъемлемой частью паломнического пути.

Мы посетим монастырь Чиу Гомпа — место, где, по преданию, Гуру Ринпоче провёл последние дни жизни и оставил уникальные наставления о медитации. Здесь мы попросим благословения на предстоящую кору вокруг Кайласа. Ночь в посёлке Дарчен.

Озеро Манасаровар и монастырь Чиу Гомпа, благословение на кору
7 день

Начало коры: монастырь Дирапук Гомпа

Получим благословение на кору и начнём восхождение к монастырю Дирапук Гомпа. Он построен вокруг ретритной пещеры, в которой аскеты медитируют уже более 7 веков. Сегодня преодолеем 13 километров (6-8 часов в пути).

Начало коры: монастырь Дирапук Гомпа
8 день

Продолжение коры

Этот день снова проведём в пути.

Продолжение коры
9 день

Завершение коры и горячие источники Тиртхапури

Сегодня мы завершим кору — спустимся около 15 километров по живописной долине Баркха и будем размышлять о пути, который прошли вокруг священной горы. После возвращения в Дарчен мы отправимся в монастырь Тиртхапури, известный пещерой медитаций Падмасамбхавы и естественными горячими источниками.

Согласно верованиям, омовение здесь «смывает» всё, что проявилось во время коры, и закрепляет духовное очищение. Паломники считают Тиртхапури заключительным и очень важным этапом пути.

Завершение коры и горячие источники Тиртхапури
10 день

Вылет в Лхасу или продолжение путешествия

Часть группы сегодня отправится в Лхасу через ближайший аэропорт г. Али. По прилёте участников ждёт отдых в отеле 5*.

Другая часть сможет продолжить путешествие по дополнительной программе (Королевство Гуге, за доплату).

Вылет в Лхасу или продолжение путешествия
11 день

Свободный день в Лхасе

Этот день мы оставим полностью свободным: можно гулять по городу, отдыхать в спа, делать покупки, посещать театр или просто наслаждаться покоем. Вечером соберёмся на традиционный совместный ужин, чтобы разделить впечатления, обсудить пережитый опыт и закрыть наш путь в кругу единомышленников.

Свободный день в Лхасе
12 день

Возвращение домой

После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-3-местное проживание$5025
1-местное проживание$6245
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (везде, кроме коры), 2 бутылки минеральной воды ежедневно на человека
  • Трансферы по программе
  • Дыхательные практики, медитации, кундалини йога, буддистские практики простираний и медитации зелёной тары
  • Подготовка к поездке (онлайн встречи для совместной дыхательной гимнастики, которая поможет вам повысить вашу резистентность к высоте)
  • Кора (паломничество) вокруг Кайласа
  • Все необходимые разрешения и сборы для треккинга в Тибете
  • Русскоговорящий гид и местный тибетский сопровождающий
  • Все входы в монастыри и парки по программе
  • Кислород предоставляется при необходимости на протяжении всего путешествия
  • Питание и проживание гидов и водителей
  • Яки для провоза тяжёлого багажа и провианта на коре
Что не входит в цену
  • Билеты в Лхасу и обратно
  • Обеды и ужины, завтраки на коре
  • Виза
  • Авиабилеты по внутреннему перелёту Али-Лхаса (~$700, точная цена будет известна на момент оплаты)
  • Личный портер на время коры
  • Чаевые гидам, портерам, водителю, ведущему
  • Медицинская страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $1220
  • При возможности и желании вы можете продлить своё пребывание в Тибете еще на 5 дней и отправиться после коры на 3 дня в путешествие по Королевству Гуге и пещерным древним городам цивилизации Шангшунг. Цена пакета - $265
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Лхасы, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Лхасы, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марго
Марго — ваша команда гидов в Лхасе
Провели экскурсии для 22 туристов
Путешествия всю жизнь были моей страстью и образом жизни. Я постоянно перемещалась — от океана в горы, из буддийского монастыря в город. Научилась идеально сочетать в себе эти два мира
и помогаю делать это другим. Путешествия, которые я предлагаю своим клиентам сейчас, я называю духовными и трансформационными — это путешествия внутрь себя и к лучшей версии себя. Никто не возвращается от нас домой прежним. Если вы хотите изменить свою жизнь — вы по адресу. В 2013 году официально приняла прибежище в буддизме и посвятила свою жизнь не количеству, а качеству и глубине практик. Самой главной практикой осознанности считаю мирскую жизнь: бизнес, дружбу, отношения, родительство — когда уже не пытаешься изменить весь мир и других, а просто сам становишься лучше. Любитель активного спорта. В своё время с помощью йоги и дыхательных практик подняла уровень здоровья — теперь делюсь знаниями с другими. Серийный предприниматель в сфере ментального здоровья.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
Дмитрий
10 мар 2025
Организовывали индивидуальную поездку для семьи, очень понравился результат и бережное сопровождение на всех этапах. Показали нам места, в которые мы сами бы никогда не добрались!
Э
Эрик
18 фев 2025
Ездил с этой компанией, безумно счастлив тому что оказался в этом туре с такими прекрасными людьми! Мы объехали почти все, побывали в тем местах где туристов почти нет. Это было знаковое и кармическое путешествие!!! Невероятный опыт по доступным ценам! Всем рекомендую!!!

