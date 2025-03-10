Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встретимся у аэропорта Лхасы и поедем в отель. У нас будет несколько дней, чтобы акклиматизироваться к условиям высокогорья и набраться сил для коры вокруг Кайласа.
Дворец Потала и храм Джокханг
Сегодня мы отправимся к дворцу Потала — главному символу Тибета и бывшей резиденции Его Святейшества Далай-Ламы. Это грандиозное сооружение высотой 113,7 метра в 13 этажей возвышается над Лхасой, которая раскинулась в долине, постепенно открывающейся путешественникам после узкого ущелья. Потала считается одним из важнейших религиозных центров паломничества и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Затем мы посетим древнейший буддийский храм Тибета — Джокханг («Дом Будды»), вокруг которого началось строительство Лхасы в 7 веке. Это священное место, где тибетцы ежедневно совершают кору и простирания, мы тоже поддержим их традицию. Джокханг — одна из ключевых святынь паломников и тоже объект ЮНЕСКО.
Пещеры Драк Йерпа и монастырь Нечунг
Утром мы отправимся к пещерному комплексу Драк Йерпа, расположенному на высоте 4885 метров. Здесь сохранилось около 80 пещер, где медитировали великие учителя Тибета — Гуру Ринпоче, Атиша и царь Сонгцен Гампо. Монастырь 12 века, разрушенный и снова возрождающийся, сохраняет мощную энергетику благодаря тому, что сюда долгое время почти не ступали путешественники. Мы сможем прогуляться, посидеть в тишине и приобрести освящённые сувениры.
После возвращения в Лхасу и небольшой акклиматизации мы посетим монастырь-оракул Нечунг — место, где государственный оракул Тибета в трансе давал прорицания далай-ламам. Яркие росписи защитников, темные алтари и дух древних ритуалов создадут особое мистическое впечатление.
Монастырь Пелкор Чоде и переезд в Шигадзе
Сегодня мы покинем Лхасу и отправимся в Шигадзе. По пути остановимся в монастыре Пелкор Чоде — духовном центре Гьянце, известном своей лояльностью и уникальной архитектурой. Главная святыня — ступа Кумбум высотой 32 метра, украшенная тысячей изображений Будд, бодхисаттв и божеств. Ступа воплощает поклонение пяти элементам мироздания: Земле, Воде, Воздуху, Огню и Эфиру.
После 7-часовой дороги мы прибудем в Шигадзе и сможем расслабиться в отличном спа.
Монастырь Ташилунпо и переезд в Сагу
Начнём день с посещения Ташилунпо — одного из крупнейших функционирующих монастырей Тибета, резиденции Панчен-ламы, второго по значимости духовного лидера школы гелуг. Здесь находятся погребальные ступы Первого далай-ламы и нескольких Панчен-лам, включая золотую одиннадцатиметровую ступу Четвёртого Панчен-ламы, украшенную драгоценными камнями. Мы также зайдём в колосс, посвящённый Десятому Панчен-ламе, и посетим маленькую келью Зеленой Тары для совместной медитации.
Затем переедем в Сагу.
Озеро Манасаровар и монастырь Чиу Гомпа, благословение на кору
Сегодня мы направимся к священному озеру Манасаровар, связанному с многочисленными легендами индуизма и буддизма. Индусы считают его душой бога Брахмы, а буддисты — озером, где омывали младенца Будду. Манасаровар соседствует с горой Кайлас и является неотъемлемой частью паломнического пути.
Мы посетим монастырь Чиу Гомпа — место, где, по преданию, Гуру Ринпоче провёл последние дни жизни и оставил уникальные наставления о медитации. Здесь мы попросим благословения на предстоящую кору вокруг Кайласа. Ночь в посёлке Дарчен.
Начало коры: монастырь Дирапук Гомпа
Получим благословение на кору и начнём восхождение к монастырю Дирапук Гомпа. Он построен вокруг ретритной пещеры, в которой аскеты медитируют уже более 7 веков. Сегодня преодолеем 13 километров (6-8 часов в пути).
Продолжение коры
Этот день снова проведём в пути.
Завершение коры и горячие источники Тиртхапури
Сегодня мы завершим кору — спустимся около 15 километров по живописной долине Баркха и будем размышлять о пути, который прошли вокруг священной горы. После возвращения в Дарчен мы отправимся в монастырь Тиртхапури, известный пещерой медитаций Падмасамбхавы и естественными горячими источниками.
Согласно верованиям, омовение здесь «смывает» всё, что проявилось во время коры, и закрепляет духовное очищение. Паломники считают Тиртхапури заключительным и очень важным этапом пути.
Вылет в Лхасу или продолжение путешествия
Часть группы сегодня отправится в Лхасу через ближайший аэропорт г. Али. По прилёте участников ждёт отдых в отеле 5*.
Другая часть сможет продолжить путешествие по дополнительной программе (Королевство Гуге, за доплату).
Свободный день в Лхасе
Этот день мы оставим полностью свободным: можно гулять по городу, отдыхать в спа, делать покупки, посещать театр или просто наслаждаться покоем. Вечером соберёмся на традиционный совместный ужин, чтобы разделить впечатления, обсудить пережитый опыт и закрыть наш путь в кругу единомышленников.
Возвращение домой
После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-3-местное проживание
|$5025
|1-местное проживание
|$6245
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (везде, кроме коры), 2 бутылки минеральной воды ежедневно на человека
- Трансферы по программе
- Дыхательные практики, медитации, кундалини йога, буддистские практики простираний и медитации зелёной тары
- Подготовка к поездке (онлайн встречи для совместной дыхательной гимнастики, которая поможет вам повысить вашу резистентность к высоте)
- Кора (паломничество) вокруг Кайласа
- Все необходимые разрешения и сборы для треккинга в Тибете
- Русскоговорящий гид и местный тибетский сопровождающий
- Все входы в монастыри и парки по программе
- Кислород предоставляется при необходимости на протяжении всего путешествия
- Питание и проживание гидов и водителей
- Яки для провоза тяжёлого багажа и провианта на коре
Что не входит в цену
- Билеты в Лхасу и обратно
- Обеды и ужины, завтраки на коре
- Виза
- Авиабилеты по внутреннему перелёту Али-Лхаса (~$700, точная цена будет известна на момент оплаты)
- Личный портер на время коры
- Чаевые гидам, портерам, водителю, ведущему
- Медицинская страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $1220
- При возможности и желании вы можете продлить своё пребывание в Тибете еще на 5 дней и отправиться после коры на 3 дня в путешествие по Королевству Гуге и пещерным древним городам цивилизации Шангшунг. Цена пакета - $265