Мы с вами отправимся в гроты Лунмэнь — это гигантский храм под открытым небом. Здесь на протяжении 400 лет, начиная с 5 века, вырезали десятки тысяч буддийских статуй и надписей.
Это символ синтеза китайской, индийской и центральноазиатской культур, а ещё — самая древняя книга отзывов в мире. Что писали туристы в отзывах 1500 лет назад? Давайте узнаем!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Вы найдёте самую монументальную скульптуру Лунмэня.
Заглянете в пещеру тысячи Будд.
Отыщете тайные символы в пещерах.
Познакомитесь с высеченными на стенах методами лечения 4 века.
Узнаете:
- Почему императоры тратили ресурсы на создание пещер
- Как вырубали статуи без современных инструментов
- Какие тайны хранят надписи
А по пути до гротов мы расскажем о прошлом города Лоян и современной жизни китайцев.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — входной билет: 90 юаней за чел.
- Едем на комфортабельном автомобиле с китайским водителем
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Лояне
Провели экскурсии для 32 туристов
Я живу в Пекине с 2010 года, люблю этот город и с радостью расскажу вам его самые сокровенные тайны, истории и легенды. Я и моя команда поможем вам влюбиться в Китай
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Z
Zbignev
21 сен 2025
В одну экскурсию были объединены Шаолинь, но без подъема в горы, и гроты Лояня. Все отлично было связано, два места из списка мирового наследия Юнеско хорошо друг к другу приложились. Экскурсовод Александр идеально всё сложил, не было не перегрузки информацией, ни задержек.
