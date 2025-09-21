Мои заказы

Мы с вами отправимся в гроты Лунмэнь — это гигантский храм под открытым небом. Здесь на протяжении 400 лет, начиная с 5 века, вырезали десятки тысяч буддийских статуй и надписей.

Это символ синтеза китайской, индийской и центральноазиатской культур, а ещё — самая древняя книга отзывов в мире. Что писали туристы в отзывах 1500 лет назад? Давайте узнаем!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Вы найдёте самую монументальную скульптуру Лунмэня.

Заглянете в пещеру тысячи Будд.

Отыщете тайные символы в пещерах.

Познакомитесь с высеченными на стенах методами лечения 4 века.

Узнаете:

  • Почему императоры тратили ресурсы на создание пещер
  • Как вырубали статуи без современных инструментов
  • Какие тайны хранят надписи

А по пути до гротов мы расскажем о прошлом города Лоян и современной жизни китайцев.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — входной билет: 90 юаней за чел.
  • Едем на комфортабельном автомобиле с китайским водителем
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Лояне
Провели экскурсии для 32 туристов
Я живу в Пекине с 2010 года, люблю этот город и с радостью расскажу вам его самые сокровенные тайны, истории и легенды. Я и моя команда поможем вам влюбиться в Китай
читать дальше

и сделать вашу поездку незабываемой. Мы предоставляем услуги сопровождающего гида по всем без исключения городам Китая. Можем предложить как авторские туры, рассчитанные на путешествие по Китаю от нескольких дней до нескольких недель, так и однодневные поездки в любой город Китая, а ещё — встречу в аэропорту, помощь в покупке и бронировании билетов на достопримечательности, выбор и бронирование отеля. Мы спланируем путешествие за вас, поможем вам влюбиться в Китай и прочувствовать сложный букет его историй!

Z
Zbignev
21 сен 2025
В одну экскурсию были объединены Шаолинь, но без подъема в горы, и гроты Лояня. Все отлично было связано, два места из списка мирового наследия Юнеско хорошо друг к другу приложились. Экскурсовод Александр идеально всё сложил, не было не перегрузки информацией, ни задержек.

