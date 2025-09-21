Анна — ваша команда гидов в Лояне

Провели экскурсии для 32 туристов

Мы предоставляем услуги сопровождающего гида по всем без исключения городам Китая. Можем предложить как авторские туры, рассчитанные на путешествие по Китаю от нескольких дней до нескольких недель, так и однодневные поездки в любой город Китая, а ещё — встречу в аэропорту, помощь в покупке и бронировании билетов на достопримечательности, выбор и бронирование отеля. Мы спланируем путешествие за вас, поможем вам влюбиться в Китай и прочувствовать сложный букет его историй!

Я живу в Пекине с 2010 года, люблю этот город и с радостью расскажу вам его самые сокровенные тайны, истории и легенды. Я и моя команда поможем вам влюбиться в Китай