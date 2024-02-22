В Китае уверены, что мастерство кунг-фу зародилось в монастыре Шаолинь. Сам монастырь в начале 5 века был даосским, однако позже его заняли буддисты. Вы узнаете, как Шаолинь стал центром боевых искусств, увидите настоящих шаолиньских монахов и шоу кунг-фу. А затем отправитесь в Баймасы — древнейших буддийский храм Китая.

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Описание

Что вас ожидает

Монастырь Шаолинь основан в 495 году индийским буддийским монахом по имени Бхадра при поддержке китайского императора Сяо Вэнь-ди. Вы узнаете, как в монастыре появились новаторские методы поддержании физического и ментального здоровья, а служители Шаолиня превратились в монашеское войско.

Баймасы (Храм Белой лошади) известен как древнейший в Китае буддийский монастырь. Баймасы является действующим храмом, и поток верующих, стремящихся в него, не иссякает. Мы поговорим об истории храма и посетим захоронение монахов во внутреннем дворике.

Организационные детали

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Дополнительные расходы