Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы
Индивидуальная экскурсия в Лояне

Узнать, как появилось кунг-фу, а монахи превратились в войско

В Китае уверены, что мастерство кунг-фу зародилось в монастыре Шаолинь. Сам монастырь в начале 5 века был даосским, однако позже его заняли буддисты.

Вы узнаете, как Шаолинь стал центром боевых искусств, увидите настоящих шаолиньских монахов и шоу кунг-фу. А затем отправитесь в Баймасы — древнейших буддийский храм Китая.
Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы
Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы
Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Монастырь Шаолинь основан в 495 году индийским буддийским монахом по имени Бхадра при поддержке китайского императора Сяо Вэнь-ди. Вы узнаете, как в монастыре появились новаторские методы поддержании физического и ментального здоровья, а служители Шаолиня превратились в монашеское войско.

Баймасы (Храм Белой лошади) известен как древнейший в Китае буддийский монастырь. Баймасы является действующим храмом, и поток верующих, стремящихся в него, не иссякает. Мы поговорим об истории храма и посетим захоронение монахов во внутреннем дворике.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из вашего отеля, услуги гида
  • Возьмите с собой паспорт
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в монастырь Шаолинь — 110 юаней с человека
  • Вход в храм Баймасы — 55 юаней с человека
  • Питание (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Лояне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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