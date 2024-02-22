Узнать, как появилось кунг-фу, а монахи превратились в войско
В Китае уверены, что мастерство кунг-фу зародилось в монастыре Шаолинь. Сам монастырь в начале 5 века был даосским, однако позже его заняли буддисты.
Вы узнаете, как Шаолинь стал центром боевых искусств, увидите настоящих шаолиньских монахов и шоу кунг-фу. А затем отправитесь в Баймасы — древнейших буддийский храм Китая.
Вы узнаете, как Шаолинь стал центром боевых искусств, увидите настоящих шаолиньских монахов и шоу кунг-фу. А затем отправитесь в Баймасы — древнейших буддийский храм Китая.
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Описание
Что вас ожидает
Монастырь Шаолинь основан в 495 году индийским буддийским монахом по имени Бхадра при поддержке китайского императора Сяо Вэнь-ди. Вы узнаете, как в монастыре появились новаторские методы поддержании физического и ментального здоровья, а служители Шаолиня превратились в монашеское войско.
Баймасы (Храм Белой лошади) известен как древнейший в Китае буддийский монастырь. Баймасы является действующим храмом, и поток верующих, стремящихся в него, не иссякает. Мы поговорим об истории храма и посетим захоронение монахов во внутреннем дворике.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из вашего отеля, услуги гида
- Возьмите с собой паспорт
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в монастырь Шаолинь — 110 юаней с человека
- Вход в храм Баймасы — 55 юаней с человека
- Питание (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в Лояне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Лояне
Провели экскурсии для 157 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Ждём вас в Китае!
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