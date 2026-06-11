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Экскурсии в Лояне

Найдено 7 экскурсий в Лояне на русском языке, цены от $370. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Тайны древнего Лояна: монастырь Шаолинь и пещеры Лунмэнь
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны древнего Лояна: монастырь Шаолинь и пещеры Лунмэнь
Главные достопримечательности города за один день
Начало: В центре города
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $495 за всё до 3 чел.
Из Лояна к пещерам Лунмынь и храму Шаолинь
На машине
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Лояна к пещерам Лунмынь и храму Шаолинь
Прикоснуться к истокам кунг-фу и увидеть десятки тысяч статуй Будды
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $555 за всё до 2 чел.
Один день, два чуда Китая: Монастырь Шаолинь и Пещеры Лунмэнь
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Один день, два чуда Китая: Монастырь Шаолинь и Пещеры Лунмэнь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$470 за всё до 3 чел.
Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы
Узнать, как появилось кунг-фу, а монахи превратились в войско
Начало: В вашем отеле в Лояне
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $561 за всё до 5 чел.
Императорский банкет в Лояне
3 часа
Индивидуальная
Императорский банкет в Лояне
Превратиться в аристократа эпохи Тан, насладиться царским меню и сделать впечатляющие фото
Начало: У магазина Dingdingmen
Завтра в 11:30
10 авг в 11:00
от $370 за человека
Легенды монастыря Шаолинь
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды монастыря Шаолинь
Путешествие из Лояна в колыбель кунг-фу
Начало: От вашего отеля
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $400 за всё до 5 чел.
Лоян и Шаолинь: от духовной глубины до вкусов стрит-фуда
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лоян и Шаолинь: от духовной глубины до вкусов стрит-фуда
Увидеть, как в китайской картине мира противоположности не конфликтуют, а дополняют друг друга
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от $550 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Тайны древнего Лояна: монастырь Шаолинь и пещеры Лунмэнь
Лоянь - очень интересный и старинный город, где хранится много реликвий китайской империи, много тысячелетних секретов. Всячески советую к посещению. Экскурсия была организована прекрасно, спасибо Евгению за организацию, а Андрею за рассказ, гибкость и внимание к нашим просьбам
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Н
Из Лояна к пещерам Лунмынь и храму Шаолинь
Экскурсия понравилась, все было как и обсуждали - нас забрали на машине и комфортно довезли до всех локация и обратно
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в отель. Спасибо Жану - он брал на себя все организационные моменты, решал все вопросы (очень удобно когда рядом человек, который говорит на китайском и ориентируется на местности, это сокращает время поисков и облегчает ориентирование), рассказывал нам про достопримечательности, был очень дружелюбен и заботлив. Выражаем благодарность от нас!

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Д
Из Лояна к пещерам Лунмынь и храму Шаолинь
Нашем гидом была Светлана, очень жизнерадостная девушка. Болтали не только о достопримечательностях, но и просто о городе о жизни в
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Китае. Я в этом путешествии с сыном подростком, и о чудо он остался не просто доволен, а очень понравилось! У нас много совместных фото (он даже фотографировался)
Признаюсь честно думала, решалась брать ли экскурсию, ли все пройти самим, ни чуть не пожалела! Нас встретили на вокзале и проводили к поезду, жаль мы не успели посмотреть восточную сторону гротов и монастырь но я честно говоря сама покупая билеты на поезд не оставила на это время(Вернемся как-нибудь надеюсь!

Нашем гидом была Светлана, очень жизнерадостная девушка. Болтали не только о достопримечательностях, но и просто о
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Е
Из Лояна к пещерам Лунмынь и храму Шаолинь
Спасибо ОГРОМНОЕ организатору Лесли и, особенно, гиду ЖАНУ! Мы прибыли в Лоянь поездом из Сианя в 14-15 и в 14-30
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нас на выходе встречал ЖАН. Высокий, красивый! Легко нашли)) Встретил нас и, первое, что поразило - это дружелюбие! А, потом - песня на русском языке, которую он исполнил лично. Тут мы поняли, что все будет ОТЛИЧНО. У нас было только пол дня. На следующий день мы уже уезжали. И, о чудо! Два изумительных места - монастырь Шаолинь и пещеры Лунмынь мы не просто "посетили", а всё посмотрели! Это благодаря ОГРОМНОЙ способности ЖАНА и мастерству водителя. А, когда приехали к отелю, ЖАН нашел такое чудесное место, в котором нам приготовили ШИКАРНЫЕ блюда, которые все съесть мы вдвоем просто не могли физически)). Китай славится своими огромными порциями еды. А это еще было и приготовлено по заказу ЖАНА с небольшим количеством перца)). Очень советуем этот формат, если у вас немного времени, а хочется получить максимум удовольствия.

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Александра
Тайны древнего Лояна: монастырь Шаолинь и пещеры Лунмэнь
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров ушу очень понравилось, гид
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позаботился и предоставил место в первом ряду, так что шоу я насладилась с полна.
Лес Пагод Талинь меня тоже очень впечатлил. Фото не может передать всю красоту и знасимость этого места. Территория Маностыря Шаолинь очень большая, прогулка по ней занимает весь день,но для меня день прошел быстро, я бы там еще бы задержалась, очень прекрасное место. 2день. Музей пионов реально стоит посетить, цветы повсюду, я была в полном восторге, сделала очень много красивых фото!! Пещеры Лунмэнь, советую подняться наверх по ступеням к каменным озображениям Будд, так вы сможете лучше окунуться в эту атмосферу. Вид конечно завораживает.
Итог: г. Лоян прекрасный город, самое основное что можно увидеть в этом городе на этой экскурсии вы увидите. Желаю организаторам и будущим посетителям этого замечательного города удачи!!! 🙂

Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров+6
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров
Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров
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Сергей
Из Лояна к пещерам Лунмынь и храму Шаолинь
За один день мы многое узнали о буддизме и наскальной живописи, спасибо нашему гиду Артему!
За один день мы многое узнали о буддизме и наскальной живописи, спасибо нашему гиду Артему!
За один день мы многое узнали о буддизме и наскальной живописи, спасибо нашему гиду Артему!
За один день мы многое узнали о буддизме и наскальной живописи, спасибо нашему гиду Артему!
За один день мы многое узнали о буддизме и наскальной живописи, спасибо нашему гиду Артему!+2
За один день мы многое узнали о буддизме и наскальной живописи, спасибо нашему гиду Артему!
За один день мы многое узнали о буддизме и наскальной живописи, спасибо нашему гиду Артему!
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Георгий
Тайны древнего Лояна: монастырь Шаолинь и пещеры Лунмэнь
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.+4
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
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M
Один день, два чуда Китая: Монастырь Шаолинь и Пещеры Лунмэнь
Экскурсия очень понравилась. Все четко по времени. Ездили всей семьей. Машина была очень просторная. Отдельно водитель, отдельно гид, что позволяло
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никому не отвлекаться от их дел. Гид говорит на русском языке на хорошем уровне. Отвечает на вопросы. Ждет, когда хочется пофотографироваться или более внимательно что-то посмотреть.

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Владимир
Тайны древнего Лояна: монастырь Шаолинь и пещеры Лунмэнь
Огромное спасибо Евгению за организацию нашей поездки в Китай. 2 дня в Пекине, 1 день в Сиани и 2 дня в Лояне были невероятные, насыщенные и очень интересные. Благодарю Лилию, Данилу и Андрея за первоклассные экскурсии и четкое сопровождение.
Огромное спасибо Евгению за организацию нашей поездки в Китай. 2 дня в Пекине, 1 день в
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А
Один день, два чуда Китая: Монастырь Шаолинь и Пещеры Лунмэнь
Благодарю, отличная экскурсия! Гид сделал больше, чем мы ожидали! Очень интересно и познавательно рассказал нам обо всем, показал, то что не было заявлено. Очень благодарны Андрею!!!
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Всего 24 отзыва в Лояне

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Ответы на вопросы от путешественников по Лояну

Самые популярные экскурсии в Лояне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Тайны древнего Лояна: монастырь Шаолинь и пещеры Лунмэнь;
  2. Из Лояна к пещерам Лунмынь и храму Шаолинь;
  3. Один день, два чуда Китая: Монастырь Шаолинь и Пещеры Лунмэнь;
  4. Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы;
  5. Императорский банкет в Лояне.
Сколько стоит экскурсия по Лояну в августе 2026
Сейчас в Лояне можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 370 до 561. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Обзорные экскурсии в Китайском городе Лоян в 2026 году. Цены начинаются от $370. Наши гиды говорят на русском языке. Забронируйте вашу экскурсию прямо сейчас