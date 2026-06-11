Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны древнего Лояна: монастырь Шаолинь и пещеры Лунмэнь
Главные достопримечательности города за один день
Начало: В центре города
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $495 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Лояна к пещерам Лунмынь и храму Шаолинь
Прикоснуться к истокам кунг-фу и увидеть десятки тысяч статуй Будды
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Один день, два чуда Китая: Монастырь Шаолинь и Пещеры Лунмэнь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
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$470 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
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Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы
Узнать, как появилось кунг-фу, а монахи превратились в войско
Начало: В вашем отеле в Лояне
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
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Индивидуальная
Императорский банкет в Лояне
Превратиться в аристократа эпохи Тан, насладиться царским меню и сделать впечатляющие фото
Начало: У магазина Dingdingmen
Завтра в 11:30
10 авг в 11:00
от $370 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды монастыря Шаолинь
Путешествие из Лояна в колыбель кунг-фу
Начало: От вашего отеля
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лоян и Шаолинь: от духовной глубины до вкусов стрит-фуда
Увидеть, как в китайской картине мира противоположности не конфликтуют, а дополняют друг друга
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от $550 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Лоянь - очень интересный и старинный город, где хранится много реликвий китайской империи, много тысячелетних секретов. Всячески советую к посещению. Экскурсия была организована прекрасно, спасибо Евгению за организацию, а Андрею за рассказ, гибкость и внимание к нашим просьбам
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Н
Экскурсия понравилась, все было как и обсуждали - нас забрали на машине и комфортно довезли до всех локация и обратно
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Д
Нашем гидом была Светлана, очень жизнерадостная девушка. Болтали не только о достопримечательностях, но и просто о городе о жизни в
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Е
Спасибо ОГРОМНОЕ организатору Лесли и, особенно, гиду ЖАНУ! Мы прибыли в Лоянь поездом из Сианя в 14-15 и в 14-30
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Экскурсия "Два дня в Лояне" просто супер!!!! 1 день. Храм Шаолиня выше всех похвал. Выступление мастеров ушу очень понравилось, гид
+6
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За один день мы многое узнали о буддизме и наскальной живописи, спасибо нашему гиду Артему!
+2
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Все очень понравилось, все достопримечательности тура очень интересные и колоритные.
+4
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M
Экскурсия очень понравилась. Все четко по времени. Ездили всей семьей. Машина была очень просторная. Отдельно водитель, отдельно гид, что позволяло
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Огромное спасибо Евгению за организацию нашей поездки в Китай. 2 дня в Пекине, 1 день в Сиани и 2 дня в Лояне были невероятные, насыщенные и очень интересные. Благодарю Лилию, Данилу и Андрея за первоклассные экскурсии и четкое сопровождение.
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А
Благодарю, отличная экскурсия! Гид сделал больше, чем мы ожидали! Очень интересно и познавательно рассказал нам обо всем, показал, то что не было заявлено. Очень благодарны Андрею!!!
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Всего 24 отзыва в Лояне
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Ответы на вопросы от путешественников по Лояну
Самые популярные экскурсии в Лояне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
Сколько стоит экскурсия по Лояну в августе 2026
Сейчас в Лояне можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 370 до 561. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Обзорные экскурсии в Китайском городе Лоян в 2026 году. Цены начинаются от $370. Наши гиды говорят на русском языке. Забронируйте вашу экскурсию прямо сейчас