Индивидуальный тур по достопримечательностям Лояна
Авторский тур в Лояне

Посетить древний храм Шаолинь, узнать о жизни монахов и заглянуть в буддийские пещеры

Город Лоян, когда-то бывший одной из семи столиц древнего Китая, и его окрестности — одно из богатейших памятниками древней культуры мест страны.

Приглашаем познакомиться с уникальными святынями: в первый день мы посетим пещерный комплекс Лунмэнь на берегу живописной реки, а во второй — исследуем знаменитый храм Шаолинь, где зародилось одноимённое боевое искусство, и храм Белой лошади, самый первый в Китае, который был возведён для хранения буддистских реликвий.
Индивидуальный тур по достопримечательностям Лояна
Индивидуальный тур по достопримечательностям Лояна
Индивидуальный тур по достопримечательностям Лояна
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$510
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. Не включено в стоимость. Мы можем помочь вам выгодно забронировать отель.

Питание. Не входит в стоимость, за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в гроты Лунмэнь

Встречу вас на ж. -д вокзале Лояна и отвезу в ваш отель. Если вы уже проживаете в одном из отелей города, встречу вас у него.

Во второй половине дня, после обеда, отправимся на экскурсию в гроты Лунмэнь, расположенные на берегу реки Ихэ в 14 километрах от Лояна. Это древний комплекс буддийских пещерных храмов, один из самых крупных в Китае и внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы заглянем в пещеры, и вы рассмотрите скульптуры и изображения будд, наскальные рисунки и образцы каллиграфии.

После прогулки отвезу вас обратно в отель. Отдых и ночь в Лояне.

Экскурсия в гроты ЛунмэньЭкскурсия в гроты ЛунмэньЭкскурсия в гроты ЛунмэньЭкскурсия в гроты ЛунмэньЭкскурсия в гроты ЛунмэньЭкскурсия в гроты Лунмэнь
2 день

Монастырь Шаолинь и храм Белой лошади

Утром, после завтрака, встретимся снова и отправимся исследовать действующий монастырь Шаолинь, где зародилось известное боевое искусство и одна из школ китайского буддизма Чань. Строение много раз перестраивалось — его архитектура очень своеобразна и включает в элементы архитектурных стилей разных времён. Вы увидите ворота у входа в храм со множеством арок и рисунков, осмотрите залы с росписями на стенах, колокольню и башни-могилы монахов, которых здесь более 230.

Затем вас ждёт знакомство с ещё одной святыней — храмом Белой лошади, одним из старейших буддистских храмов страны, который считается местом зарождения китайского буддизма. Я расскажу вам интересную легенду, с которой связано название храма, о его прошлом и настоящем. После — трансфер в отель, ночёвка в Лояне.

Монастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошадиМонастырь Шаолинь и храм Белой лошади
3 день

Отъезд

После завтрака — трансфер на ж. -д. вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на автомобиле (5-18-местные) и экскурсии по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты на достопримечательности по программе
  • Скидка детям до 6 лет - 255 юаней с человека
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до города Лоян и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты. Просьба бронировать тур не менее, чем за 3 дня до его начала
  • Стоимость тура указана за группу из 2 человек и зависит от количества участников
  • При группе из 10 и более человек цена составит 220 долларов с человека. При группе из 9 человек цена составит 235 долларов с человека. При 8 участниках - 250 долларов с человека. При группе из 7 человек цена составит 270 долларов с человека. При 6 участниках - 295 долларов с человека. При 5 участниках - 332 доллара с человека. При 4 участниках - 350 долларов с человека. При 3 участниках - 430 долларов с человека. При индивидуальном проведении - 910 долларов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лоян, в холле вашего отеля или другом месте по договорённости, утро
Завершение: Лоян, у вашего отеля или другом месте по договорённости, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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