Посетить древний храм Шаолинь, узнать о жизни монахов и заглянуть в буддийские пещеры
Приглашаем познакомиться с уникальными святынями: в первый день мы посетим пещерный комплекс Лунмэнь на берегу живописной реки, а во второй — исследуем знаменитый храм Шаолинь, где зародилось одноимённое боевое искусство, и храм Белой лошади, самый первый в Китае, который был возведён для хранения буддистских реликвий.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$510
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. Не включено в стоимость. Мы можем помочь вам выгодно забронировать отель.
Питание. Не входит в стоимость, за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Экскурсия в гроты Лунмэнь
Встречу вас на ж. -д вокзале Лояна и отвезу в ваш отель. Если вы уже проживаете в одном из отелей города, встречу вас у него.
Во второй половине дня, после обеда, отправимся на экскурсию в гроты Лунмэнь, расположенные на берегу реки Ихэ в 14 километрах от Лояна. Это древний комплекс буддийских пещерных храмов, один из самых крупных в Китае и внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы заглянем в пещеры, и вы рассмотрите скульптуры и изображения будд, наскальные рисунки и образцы каллиграфии.
После прогулки отвезу вас обратно в отель. Отдых и ночь в Лояне.
Монастырь Шаолинь и храм Белой лошади
Утром, после завтрака, встретимся снова и отправимся исследовать действующий монастырь Шаолинь, где зародилось известное боевое искусство и одна из школ китайского буддизма Чань. Строение много раз перестраивалось — его архитектура очень своеобразна и включает в элементы архитектурных стилей разных времён. Вы увидите ворота у входа в храм со множеством арок и рисунков, осмотрите залы с росписями на стенах, колокольню и башни-могилы монахов, которых здесь более 230.
Затем вас ждёт знакомство с ещё одной святыней — храмом Белой лошади, одним из старейших буддистских храмов страны, который считается местом зарождения китайского буддизма. Я расскажу вам интересную легенду, с которой связано название храма, о его прошлом и настоящем. После — трансфер в отель, ночёвка в Лояне.
Отъезд
После завтрака — трансфер на ж. -д. вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на автомобиле (5-18-местные) и экскурсии по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты на достопримечательности по программе
- Скидка детям до 6 лет - 255 юаней с человека
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до города Лоян и обратно
- Проживание
- Питание
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты. Просьба бронировать тур не менее, чем за 3 дня до его начала
- Стоимость тура указана за группу из 2 человек и зависит от количества участников
- При группе из 10 и более человек цена составит 220 долларов с человека. При группе из 9 человек цена составит 235 долларов с человека. При 8 участниках - 250 долларов с человека. При группе из 7 человек цена составит 270 долларов с человека. При 6 участниках - 295 долларов с человека. При 5 участниках - 332 доллара с человека. При 4 участниках - 350 долларов с человека. При 3 участниках - 430 долларов с человека. При индивидуальном проведении - 910 долларов