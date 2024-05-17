Встречу вас на ж. -д вокзале Лояна и отвезу в ваш отель. Если вы уже проживаете в одном из отелей города, встречу вас у него.

Во второй половине дня, после обеда, отправимся на экскурсию в гроты Лунмэнь, расположенные на берегу реки Ихэ в 14 километрах от Лояна. Это древний комплекс буддийских пещерных храмов, один из самых крупных в Китае и внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы заглянем в пещеры, и вы рассмотрите скульптуры и изображения будд, наскальные рисунки и образцы каллиграфии.

После прогулки отвезу вас обратно в отель. Отдых и ночь в Лояне.