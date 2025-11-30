Приглашаем вас на захватывающую и увлекательную экскурсию по достопримечательностям и самым интересным местам Бангкока.
Мы прокатимся на традиционных тук-туках, воздушном метро и на круизном лайнере по каналам, увидим самые красивые места города, окунёмся в историю и культуру Таиланда и, конечно же, попробуем местную кухню.
Описание тураОбзорная экскурсия по Бангкоку Приглашаем вас в яркое и незабываемое путешествие по столице Таиланда — городу, где гармонично сочетаются древние традиции и современные мегаполисные ритмы. Наш маршрут начнётся с трансфера в аэропорт, и после того, как мы прибудем в отель Бангкока, на следующий день нас ожидает активная программа. Мы начнём с посещения одного из самых почитаемых храмов с величественной статуей Будды — символа духовной силы и гармонии. Затем отправимся в захватывающий круиз по каналам, где вас встретят оживлённые плавучие рынки с ароматами экзотических фруктов и угощений. После этого вы сможете прокатиться на современном воздушном метро, увидеть зелёный оазис посреди мегаполиса – парк Люмпини, а затем пересесть на традиционный тайский транспорт — тук-тук. Незабываемые эмоции впечатления Вас ждёт захватывающий вид на весь город со смотровой площадки небоскрёба Маханакхон, гастрономическое открытие — обед в знаменитой уличной макашнице, удостоенной звезды Мишлен, и прогулка по яркой Фестивальной азиатской деревне с её колоритными лавками и знаменитым колесом обозрения. Завершением экскурсии станет вечерний круиз по реке Чао Прайя, где город предстанет в огнях, а кульминацией — грандиозное шоу «Сиам Фэнтези», погружающее в историю, мифы и культуру Таиланда. На третий день вас ждёт возращение обратно в город Санья. Это путешествие подарит вам новые впечатления, вкус настоящего Бангкока и заряд незабываемых эмоций! Важная информация:
- Не забудьте паспорт.
- Время начала экскурсии может немного варьироваться (гид предупредит вас об этом).
- Данный тур требует 100% предоплаты рублевым переводом.
По воскресеньям в 14:00-14:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Будда
- Каналы и плавучий рынок
- Воздушное метро
- Парк Люмпини с варанами
- Небоскрёб Маханакхон
- Макашница с Мишленовской звездой
- Фестивальная Азиатская деревня
- Река Чао Прайя
- Шоу «Сиам Фэнтези»
Что включено
- Услуги гида
- Весь трансфер по маршруту
- Авиаперелет
- Проживание в отеле 4 звезды (2 ночи)
- Завтраки в отеле
Что не входит в цену
- Доплата за одноместное размещение 2000 бат
- Питание, кроме завтраков
- Дополнительные развлечения по маршруту
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
По воскресеньям в 14:00-14:30
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.