9 дней
Семейный новогодний лагерь на Хайнане: совместные игры, мастер-классы и развлечения на море
Провести время с ребёнком, вместе творить и веселиться и укрепить связи внутри семьи
Начало: Аэропорт Саньи, 3:20 (время прибытия рейса из Моск...
2 янв в 03:20
$2 448 за человека
Отправляйтесь в путешествие из Саньи и исследуйте все достопримечательности Хайнаня. Мы предлагаем туры для каждого: от исторических памятников до современных развлечений. Наша цель – сделать ваш отдых незабываемым, предоставляя комфортные и впечатляющие туры по оптимальным ценам. Планируйте свой следующий отпуск с нами и откройте все, что может предложить вам Санья и его окрестности!