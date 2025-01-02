Найдено 1 тур в Санье на русском языке, цена $2 448. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году

На машине 9 дней Семейный новогодний лагерь на Хайнане: совместные игры, мастер-классы и развлечения на море Провести время с ребёнком, вместе творить и веселиться и укрепить связи внутри семьи Начало: Аэропорт Саньи, 3:20 (время прибытия рейса из Моск... $ 2 448 за человека

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