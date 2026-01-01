Отпуск в мини-группе на Хайнане с отелями 5*, пляжным отдыхом и комфортными экскурсиями
Расслабиться у моря и бассейна, погулять по паркам и смотровым, посетить храм Наньшань
Начало: Аэропорт города Санья, 9:00
195 000 ₽ за человека
Сияющий Бангкок: тур в столицу Таиланда из Саньи в проживанием (2 ночи)
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: По воскресеньям в 14:00-14:30
$1000 за человека
Семейный новогодний лагерь на Хайнане: совместные игры, мастер-классы и развлечения на море
Провести время с ребёнком, вместе творить и веселиться и укрепить связи внутри семьи
Начало: Аэропорт Саньи, 3:20 (время прибытия рейса из Моск...
2 янв в 08:00
$2448 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Групповые»
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