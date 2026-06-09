Мы посетим самый знаменитый сад страны, где каждый камень и пруд — это искусство. Прокатимся на традиционной лодке по каналам Пинцзянлу. Прогуляемся по старинной улице с аутентичной атмосферой династий Мин и Цин. А в Музее шёлка вы узнаете, как из червя рождается ткань императоров.
Описание экскурсии
- Сад скромного чиновника (Чжочжэньюань). Гид откроет вам секреты китайского садового искусства. Вы поймёте, почему каждый камень здесь имеет значение и как древние мастера создавали иллюзию бесконечности на маленьком пространстве.
- Прогулка по каналам. Вы прокатитесь на традиционной лодке и посмотрите на город с другого ракурса. Узнаете, почему Сучжоу называют Венецией Востока и как люди живут на воде уже тысячи лет.
- Улица Пинцзянлу. Мимо оживлённых торговых точек пройдём к аутентичным уголкам. Вы сможете представить, как выглядела жизнь в эпоху династий Мин и Цин, а гид подскажет, где попробовать местные сладости.
- Музей шёлка — погружение в китайские роскошь и трудолюбие. Вы полюбуетесь изделиями, услышите историю шёлкового пути и увидите, как из крошечного червя рождается ткань, которую носили императоры.
Организационные детали
- Включен трансфер по Сучжоу на комфортабельном автомобиле. За доплату можно выбрать автомобили Tesla, Mercedes-Benz или аналогичные.
- Дополнительные расходы: трансфер из Шанхая и обратно, билет в Сад скромного чиновника (Чжочжэньюань) — 80 ¥ / чел, прогулка на вёсельной лодке — 40 ¥ / чел. Вход в Музей шёлка бесплатный.
- С вами буду я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Цзюцюани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 555 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
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